“Verlo ahora caminando, interactuando con quienes lo rodean y avanzando hacia la rehabilitación representa un hito enorme”, dice Modern Adventure.

El ciclista estadounidense Ezra Caudell fue dado de alta del hospital, 31 días después de que un accidente en el Clásico de Ciclismo de Filadelfia el 30 de agosto lo dejara en estado crítico, confirmó Modern Adventure Pro Cycling esta semana.

En un comunicado de prensa del equipo, detallaron cómo Caudell “ya había logrado enormes avances, tanto en sentido literal como figurado, hacia la recuperación” durante su estadía en el hospital, y comenzará los siguientes pasos de regreso en casa.

“Ezra Caudell fue dado de alta oficialmente del Hospital Universitario Thomas Jefferson a finales de la semana pasada, 31 días después de su traumático accidente en el Philadelphia Cycling Classic”, se lee en el comunicado del US ProTeam.

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“Ahora comenzará una fase intensiva de rehabilitación hospitalaria en el Magee Rehabilitation Hospital, seguida de una rehabilitación ambulatoria planificada en su ciudad natal de Atlanta, Georgia.

“Aunque todavía queda un largo camino por recorrer, Ezra ya ha logrado grandes avances, tanto en sentido literal como figurado, hacia la recuperación. Antes de ser dado de alta, caminaba por los pasillos del hospital y su equipo médico espera que tanto sus contusiones pulmonares como sus fracturas continúen curándose sin necesidad de más intervenciones”.

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'Razón genuina para tener esperanza' para la recuperación de Ezra Caudell mientras el equipo brinda información actualizada sobre las lesiones por accidentes del Philadelphia Cycling Classic



Amigos crean una página de GoFundMe para Ezra Caudell mientras Modern Adventure proporciona una actualización sobre lesiones

Según los informes, Caudell quedó inconsciente en el accidente, en el que también participó Milan Menten, del Lotto-Intermarché, quien recordó que el estadounidense chocó contra una farola. Luego, el joven de 20 años fue trasladado al hospital y puesto en coma inducido, después de haber “sufrido lesiones importantes en el accidente, incluida una conmoción cerebral y un traumatismo torácico grave”.

27 días después de que su equipo dijera que había “razones genuinas para tener esperanza”, ahora pudieron detallar cómo la recuperación neurológica de Caudell también había sido alentadora, y el paso a la rehabilitación representó un hito importante en su largo camino hacia la recuperación.

“Igual de alentadora ha sido su recuperación neurológica. Ezra continúa mostrando una mejora significativa desde la lesión cerebral, con avances en su fuerza, cognición, comunicación e independencia cada día”, dijo el equipo.

“Su recuperación llevará tiempo, pero su progreso durante el último mes ha sido notable, y verlo ahora caminando, interactuando con quienes lo rodean y avanzando hacia la rehabilitación representa un hito enorme. El impulso, la ética de trabajo, la resiliencia y la actitud que lo impulsaron a los niveles más altos de su deporte sin duda le serán de gran utilidad en el camino por delante.

“La familia de Ezra y el equipo Modern Adventure Pro Cycling tienen plena confianza en él y siguen profundamente agradecidos por el continuo apoyo que ha recibido”.

Los amigos de Caudell también establecieron un GoFundMe para ayudar a mantener a su familia, que se mudó a Alemania para apoyar sus ambiciones ciclistas y enfrenta gastos de alojamiento y viaje, además de gastos médicos para su cuidado. El fondo ha recaudado $90,657 de la meta de $100,000 al 7 de octubre.