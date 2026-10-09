“Verlo ahora caminando, interactuando con quienes lo rodean y avanzando hacia la rehabilitación representa un hito enorme”, dice Modern Adventure.

El ciclista estadounidense Ezra Caudell fue dado de alta del hospital, 31 días después de que un accidente en el Clásico de Ciclismo de Filadelfia el 30 de agosto lo dejara en estado crítico, confirmó Modern Adventure Pro Cycling esta semana.

En un comunicado de prensa del equipo, detallaron cómo Caudell “ya había logrado enormes avances, tanto en sentido literal como figurado, hacia la recuperación” durante su estadía en el hospital, y comenzará los siguientes pasos de regreso en casa.

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