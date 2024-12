El ciclista vasco indeciso sobre los planes del Tour de Francia, espera superar los reveses de la temporada 2024

Después de dos temporadas fuera, el escalador vasco Pello Bilbao regresará al Giro de Italia en 2025 mientras su equipo Bahrain Victorious busca recuperarse de una temporada 2024 que no cumplió con sus propias expectativas.

Bahrain Victorious logró 13 victorias en 2024, el tercer total más bajo de su historia, cuatro de ellas a nivel WorldTour pero ninguna en un Grand Tour, que se había convertido en un terreno fértil para el equipo en los últimos años. El equipo había ganado seis etapas del Grand Tour la temporada anterior y obtuvo doce victorias en el WorldTour.

Bilbao será uno de los miembros más experimentados de un equipo joven en 2025, con la mitad de los corredores menores de 25 años. Aunque decepcionado por cómo le ha ido al equipo esta temporada, confía en que podrán cambiar las cosas el año que viene.

“El cronómetro está ahora en cero”, dijo Bilbao. Revelo en un campo de entrenamiento del equipo esta semana. “El estado de ánimo dentro del equipo es mucho mejor. La falta de resultados nos hizo sentir un poco estresados ​​el año pasado y lo hemos olvidado y podemos concentrarnos en trabajar para lo que viene.

“Por supuesto, esta temporada ha sido decepcionante en comparación con la anterior”, afirmó. “Yo diría que, como unidad, en 2023 cumplimos con las expectativas y todo salió bien. El año pasado, en cambio, sufrimos bastantes problemas y corredores muy importantes se lesionaron o enfermaron en momentos clave de la carrera. campaña.”

Bahrain Victorious ha incorporado una gran cantidad de talentos emergentes de cara a la temporada 2025, con nueve nuevos fichajes en total. Entre ellos destaca el francés Lenny Martínez del Groupama-FDJ, en torno al cual el equipo está construyendo sus planes para el Tour de Francia. El ex gerente de Ineos Grenadiers, Rod Ellingworth, ha sido contratado para dirigir la inclinación de Martínez en La Grande Boucle.

No está claro si Bilbao también formará parte de los planes del Tour para 2025. El jugador de 33 años ganó una etapa en el Tour de Francia 2023, pero su principal objetivo para la temporada 2025 será una carrera que cree que le conviene. el mejor.

“Estoy muy motivado por volver al Giro”, dijo Bilbao. “Es el Gran Tour donde me siento más cómodo; casi diría que estoy en mi elemento”.

En 2022, Bilbao acabó quinto en el Giro de Italia, su mejor resultado en la clasificación general en una Gran Vuelta. Tres años antes, ganó las etapas 7 y 20 de la carrera de 2019. Bilbao sugirió que tal vez no persiga la general en el Giro de 2025 como su primera prioridad, pero buscará tener las manos libres para ganar etapas.

“El Tour me ha dado mucho; La victoria de etapa de hace dos años probablemente me dio las emociones más fuertes que jamás haya experimentado en el ciclismo”, dijo.

“Aun así, el Giro siempre ha sido especial para mí y veo que es una carrera que me puede dar más oportunidades de seguir mi camino… haciendo un papel secundario, moviéndome desde lejos sin estar atado a la general y buscando victorias de etapa”.

Bilbao obtuvo solo una victoria en 2024, la cuarta etapa de la Vuelta a Eslovenia, su peor desempeño desde la temporada 2020, afectada por la pandemia. También logró podios en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, el Tour de Eslovenia y el GP de Montreal.

Dijo que la falta de consistencia debido a varios ataques de enfermedad a lo largo del año acabó con sus posibilidades de obtener mejores resultados. Buscará superar esos reveses y emprender una carrera limpia para 2025.

“En mi caso, quiero cambiar lo que no funcionó”, dijo. “Me faltó esa continuidad de no sufrir problemas físicos, de no enfermarme de vez en cuando. Y es que los ciclistas somos muy delicados en ese sentido, porque nos exponemos a muchos riesgos.

“Es casi un milagro completar una temporada sin contratiempos y poder aprovechar tu condición física en cada carrera. Este año no lo he conseguido y, además, cuando estaba en mi mejor nivel me faltaba ese instinto”. para afinar mi tiro y brillar.”