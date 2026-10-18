Jakobsen consigue su mejor resultado WorldTour en más de dos años

Fabio Jakobsen se recuperó y se acercó a su mejor forma el jueves, terminando cuarto en la etapa 3 del Tour de Guangxi.

El excampeón holandés de 30 años, que alguna vez fue uno de los velocistas más destacados del mundo, ganó muchas carreras en una variedad de carreras y encabezó la clasificación de puntos en la Vuelta a España de 2021, tiene un total de 46 victorias a su nombre.

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