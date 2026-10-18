Jakobsen consigue su mejor resultado WorldTour en más de dos años

Fabio Jakobsen se recuperó y se acercó a su mejor forma el jueves, terminando cuarto en la etapa 3 del Tour de Guangxi.

El excampeón holandés de 30 años, que alguna vez fue uno de los velocistas más destacados del mundo, ganó muchas carreras en una variedad de carreras y encabezó la clasificación de puntos en la Vuelta a España de 2021, tiene un total de 46 victorias a su nombre.

Sin embargo, en los últimos años, el ciclista de Visma-Lease a Bike ha retrocedido hasta convertirse en una sombra de lo que era antes, con su victoria más reciente en abril de 2024. El resultado del jueves fue su mejor puesto en el WorldTour desde el UAE Tour en febrero de ese año.

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Al sufrir enfermedades y lesiones, incluida la endofibrosis de la arteria ilíaca, Jakobsen a menudo no podía terminar las carreras, y mucho menos disputar el sprint, y aunque sus resultados estaban decayendo hacia el final de su tiempo con Soudal-QuickStep, su pérdida de forma coincidió con un traslado a lo que ahora es Picnic-Post NL.

En más de cuatro años con el equipo sólo logró una victoria. Sin embargo, un traslado a mitad de temporada al Visma durante el verano parece haber provocado algo en Jakobsen.

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Desde que se unió al equipo el 14 de agosto, ha ganado dos carreras a nivel nacional y ha comenzado a ascender en las tablas de resultados, recibiendo elogios de su director deportivo en Guangxi, Gaëton Pons.

“Este cuarto puesto casi parece una pequeña victoria si se tiene en cuenta de dónde viene Fabio”, dijo Pons. “En sus últimas cuatro carreras con el equipo, ha logrado sus cuatro mejores resultados de la temporada. Físicamente, aún no ha vuelto a su nivel anterior, pero estamos viendo claramente un progreso. Quiere luchar de nuevo, disfruta correr y está mostrando mucha confianza. Ese es un paso importante hacia la próxima temporada”.

Ver a Jakobsen alejarse del final del pelotón cada vez que el camino se inclinaba cuesta arriba se había convertido en un espectáculo triste pero familiar, por lo que el equipo no había identificado la etapa de 212,3 km del jueves, que incluía casi 1.800 m de desnivel, como una para él, pero desafió las expectativas y jugó un papel importante en la final.

“Consiguió sobrevivir a las subidas gracias al apoyo de sus compañeros. En el final, los muchachos hicieron un trabajo excelente. El propio Fabio mencionó que hacía mucho tiempo que no había tenido una salida tan buena. Owain (Doull), en particular, hizo un trabajo fantástico en los metros finales”.

La etapa del viernes es más montañosa y es muy poco probable que Jakobsen pueda luchar por la victoria, aunque la quinta etapa del sábado podría presentar otra oportunidad.

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