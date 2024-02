El británico completa la primera etapa de la reconstrucción de la carrera tras nueve meses de inactividad por lesión y espera dar un paso más en su condición física.

Séptimo en el Alto do Foia y séptimo en el Alto do Malhao: Tao Geoghegan Hart completó su primera carrera en nueve meses con posiciones idénticas en las dos llegadas en alto que se presentaron en la Volta ao Algarve de este año y también una visión muy positiva de cómo se encuentra recuperándose de su terrible accidente en la etapa 11 del Giro de Italia 2023.

El corredor de Lidl-Trek ofreció una interpretación muy similar de su actuación en ambas subidas en el Algarve, diciendo en el Alto do Foia que “solo me perdí un poco en los últimos 500 a 200 metros para tener el gas para realmente ir”. ” y que en Malhão “todavía me falta esa gran aceleración”.

Pero mientras se preparaba para un tiempo de recuperación el domingo por la noche, Geoghegan Hart también añadió que se “sentía mejor que en los últimos dos días”. Teniendo en cuenta lo dura que resultó ser la etapa final de la Volta ao Algarve, con un feroz ataque de Wout van Aert (Visma-Lease A Bike) que amenazó con arruinar la carrera, eso debe haber sido satisfactorio.

“Era el final habitual de las carreras por etapas estos días, todo el mundo deja de lado la precaución incluso más de lo normal”, dijo Geoghegan Hart a un pequeño grupo de periodistas.

“Se necesitaron 65 o 70 kilómetros para que se formara la fuga, luego uno de los mejores ciclistas del mundo (Van Aert) intentó iniciarla, fuera lo que fuera, a 50 kilómetros del final, con Ben (Healy-EF Education-Easy Post) tratando de agarrarse detrás de él”.

“Así que eso fue más o menos como era de esperar, equipos persiguiendo todos juntos, arriba y abajo todo el día, pequeñas subidas empinadas, subidas difíciles, todo el camino”.

También al comienzo de la etapa 5, incluso antes de volver a meterse en el centro de la acción y mantenerse entre los favoritos hasta la última parte de la subida, Geoghegan Hart se mostró claramente optimista sobre su progreso en Portugal.

“Ha sido bueno, he tenido cosas positivas y cosas en las que trabajar durante la semana, que es lo que esperarías, así que es bueno volver a competir”, dijo a Eurosport en la salida en Faro.

“Seguramente, después de recuperarme un poco la próxima semana, con las carreras que he tenido aquí, espero dar un paso más en mi condición”.

Cuando se le preguntó si sentía que todavía podría estar sufriendo alguna consecuencia del accidente en Italia, donde se rompió el fémur, Geoghegan Hart dijo: “No, el cuerpo está muy bien, así que estoy muy contento con eso”.

“El panorama más amplio comienza mañana por la noche (lunes) una vez que regrese a casa y mire las próximas carreras”.

La próxima carrera de Geoghegan Hart será la Tirreno-Adriático, del 4 al 10 de marzo, seguida de la Volta a Catalunya, del 18 al 24 de marzo.