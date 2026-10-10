“Nannup está aislado hasta cierto punto, pero esa es la razón por la que tiene la mejor grava del mundo”, dice el director de carrera Stephen Gallagher

Menos de 1.000 personas viven en Nannup, que es una de esas tranquilas ciudades rurales donde la noche es serena, las estrellas en el cielo son una masa de puntos brillantes en el cielo y la parte más ruidosa del día es el amanecer, cuando los cantos de los pájaros no emiten una melodía que te despierte, sino algo más parecido a una gran orquesta que te invita a empezar otro día.

Es difícil imaginar lo que le espera a esta ciudad boscosa de Australia Occidental en el valle de Blackwood cuando se conduce por las carreteras arboladas el lunes por la noche. Las crecientes ondulaciones dan una idea de lo que les espera a los ciclistas en el desafiante recorrido del Campeonato Mundial de Gravel UCI del sábado y domingo. Pero es difícil no preguntarse: ¿puede esta pequeña ciudad albergar realmente un Campeonato Mundial, con alrededor de 1.000 corredores y todos los extras que conlleva una carrera con el maillot arcoíris?

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