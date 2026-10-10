“Nannup está aislado hasta cierto punto, pero esa es la razón por la que tiene la mejor grava del mundo”, dice el director de carrera Stephen Gallagher

Menos de 1.000 personas viven en Nannup, que es una de esas tranquilas ciudades rurales donde la noche es serena, las estrellas en el cielo son una masa de puntos brillantes en el cielo y la parte más ruidosa del día es el amanecer, cuando los cantos de los pájaros no emiten una melodía que te despierte, sino algo más parecido a una gran orquesta que te invita a empezar otro día.

Es difícil imaginar lo que le espera a esta ciudad boscosa de Australia Occidental en el valle de Blackwood cuando se conduce por las carreteras arboladas el lunes por la noche. Las crecientes ondulaciones dan una idea de lo que les espera a los ciclistas en el desafiante recorrido del Campeonato Mundial de Gravel UCI del sábado y domingo. Pero es difícil no preguntarse: ¿puede esta pequeña ciudad albergar realmente un Campeonato Mundial, con alrededor de 1.000 corredores y todos los extras que conlleva una carrera con el maillot arcoíris?

“Nannup está hasta cierto punto aislado, pero por eso tiene la mejor grava del mundo”, dijo el director de carrera Stephen Gallagher. ciclismonoticias en la carrera hacia el evento. “Sabes que no puedes hacer eso en el centro de Bruselas, por ejemplo.

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“Esta es la otra cara de la moneda. No puedes decir: 'Oh, sí, desearía que estuviéramos en una gran ciudad'. Bueno, entonces simplemente no tendrías el terreno y el entorno”.

El terreno y el medio ambiente son ingredientes clave que Nannup tiene en abundancia, y cada nuevo rincón revela un camino de grava listo para explorar, pero también hay muchos otros. El más grande es quizás la comunidad y el equipo alrededor de la carrera, decididos a enfrentar estos desafíos cara a cara y solucionarlos de una manera que pueda hacer que quienes miran se olviden de que incluso existen.

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“Digamos que el desafío es también una tarjeta de presentación unificadora para todo el equipo”, dijo Gallagher.

Desde alojamiento, equipamiento, acceso a (o quizás en este caso sea más apropiado decir el desarrollo de) una buena red de comunicaciones tanto para fines de seguridad como de transmisión, además de encontrar el equipo y los conocimientos adecuados.

“No es que lo tengas todo al alcance de la mano, por lo que tenemos que traer algunas cosas del extranjero o del estado”, dijo Gallagher. “Pero lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo muy, muy bien. Y sí, nos da mucha angustia, pero por otro lado es que lo hacemos porque tenemos una ubicación enorme y hermosa para mostrarle al mundo y no la tendríamos sin tener también todos esos desafíos”.

Es más, el evento se ha estado planificando durante cinco años y existe una gran experiencia para ayudar a superar cualquier obstáculo. Para empezar, el grupo organizador que organiza este evento tiene la experiencia de SEVEN, que se unió a la UCI Gravel World Series en la temporada inaugural de 2022 y luego también fue anunciado como anfitrión del Campeonato Mundial de Gravel de 2026 ese mismo año. Desde entonces, el evento ha crecido hasta un nivel en el que, en un solo día de carreras, acogió a más del doble del número de corredores que estarán en el Campeonato Mundial.

“Diría que la parte más emocionante y gratificante de mi función es poder ver a este equipo de personas realizando un Campeonato Mundial porque son algunas de las personas más experimentadas, conocedoras y apasionadas de todos los ámbitos de la vida”, dijo Gallagher.

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Es más, la carrera también cuenta con el apoyo de la comunidad en general, y Gallagher se apresuró a señalar el nivel de apoyo a nivel local, regional y estatal.

Puede que sea una ciudad pequeña, pero las opciones de alojamiento se han ampliado con un campamento para eventos especiales en el centro recreativo de Nannup, y la región en general es un destino turístico popular, con la playa de Busselton, a unos 60 km de distancia, convirtiéndose en un centro previo al evento.

Y a medida que pasan los días, Nannup se parece cada vez menos a una tranquila ciudad rural y más a la sede de un Campeonato Mundial. Cada día se van añadiendo barreras a la línea de salida y meta y carteles de bienvenida con códigos de barras que ofrecen enlaces a información sobre el evento que ya estaban colocados al comienzo de la semana.

Las calles se están llenando cada vez más de ciclistas, el parque de caravanas se está llenando, la cervecería Nannup se está convirtiendo en Factor House y cada hora aparece más y más infraestructura de la aldea de carreras y eventos. El ambiente también está creciendo, a medida que los ciclistas se mezclan en los paseos en reccy y en las calles, mientras los lugareños hacen todo lo posible para hablar sobre bicicletas y mostrar a este grupo de ciclistas de todo el mundo lo grandiosa que puede ser esta pequeña ciudad en el suroeste de Australia Occidental.