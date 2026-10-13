El campeón de Nueva Zelanda quedó impresionado por un día emocionante pero sin aliento

George Bennett se inclinó repetidamente sobre el manillar más allá de la línea de meta de Il Lombardia. Parecía conmocionado. Fue principalmente para recuperar el aliento después de seis horas de carrera agotadora, pero también echó un vistazo al ordenador de la bicicleta para comprobar que estaba leyendo correctamente.

“El día más importante que he tenido nunca, genuino. Numéricamente, eso fue ridículo”, dijo el campeón de Nueva Zelanda. ciclismonoticias al final en Como.

El campeón Bennett había pasado el día en la escapada, que tardó un poco en formarse, pero cuando lo hizo contenía 14 nombres fuertes, incluidos Ben O'Connor, Antonio Tiberi y Victor Campenearts, y aguantaron hasta bien entrada la final.

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“Tuvimos una escapada realmente fuerte”, dijo Bennett. “Era muy duro con el viento, así que básicamente solo estaban los mejores corredores allí, y tiramos todo el día. Nadie hizo un tirón suave, excepto Campenaerts, que estuvo sentado durante 100 km, pero luego incluso él comenzó a tirar muy fuerte”.

“Todos se comprometieron muy duro. Probablemente fue la mejor escapada en la que he estado, en términos de cohesión y todo eso. Hombre, llegamos lejos pero también diezmamos”.

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En cuanto a cuáles eran esos números “ridículos”, el ciclista de NSN Cycling reveló una potencia normalizada de 5,2 vatios por kilo durante casi seis horas, y una potencia media de 280 vatios durante casi seis horas, lo que para él es casi 5 vatios por kilo.

“Nunca he hecho eso”, afirmó. “Nunca he hecho ese promedio. He tenido picos más grandes antes. Pero el promedio de eso… honestamente, a veces en Andorra lo alcanzo con esfuerzos de tempo, pero hacerlo durante seis horas… y todavía estar como en el puesto 50…”

No es que hubiera ningún desaliento real en ese último comentario. Bennett tenía una sonrisa en su rostro y claramente había disfrutado cada vatio.

“Realmente lo disfruté. Esta es mi carrera favorita del año. Siempre me siento bien aquí y me encanta correr aquí”, dijo.

“Estas clásicas italianas son para mí las mejores carreras del año. Son carreras reales. Necesitas buenas piernas, pero son súper técnicas y tácticas, también necesitas ser un corredor. Y los fanáticos son los mejores aquí”.