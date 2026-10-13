El campeón de Nueva Zelanda quedó impresionado por un día emocionante pero sin aliento

George Bennett se inclinó repetidamente sobre el manillar más allá de la línea de meta de Il Lombardia. Parecía conmocionado. Fue principalmente para recuperar el aliento después de seis horas de carrera agotadora, pero también echó un vistazo al ordenador de la bicicleta para comprobar que estaba leyendo correctamente.

“El día más importante que he tenido nunca, genuino. Numéricamente, eso fue ridículo”, dijo el campeón de Nueva Zelanda. ciclismonoticias al final en Como.

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