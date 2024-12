El incidente de la última vuelta deja al belga fuera de la lucha por el segundo puesto detrás de Mathieu van der Poel

Wout van Aert superó un problema estomacal que retrasó su debut en la temporada de ciclocross y mostró una forma impresionante el viernes en Exact Cross en Loenhout. Sin embargo, un encontronazo con un espectador distraído arruinó sus posibilidades de subir al podio detrás del ganador en solitario Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

Van Aert perseguía a Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) y Thibau Nys (Baloise-Trek) a medio minuto del campeón del mundo en la última vuelta cuando Nys le adelantó en una curva, lo que obligó a Van Aert a acercarse a las barreras donde chocó. el ventilador y se estrelló.

“Ciertamente no fue culpa de Thibau, hizo una buena maniobra para llegar al frente”, dijo Van Aert según Sporza.be. “Solo yo estaba en el exterior de la curva. Y había un ventilador colgando por completo sobre el recorrido. Desafortunadamente, entré en contacto con él.

“Es una lástima, porque podría haber corrido por el segundo o tercer lugar. Pero bueno, estoy contento con cómo fue. Tuve un día exitoso”.

La ronda de Exact Cross fue la primera carrera de Van Aert desde que sufrió una lesión en la rodilla en un accidente durante la Vuelta a España, y la primera de las cinco competiciones planificadas para la temporada de cross.

Después de terminar en el podio en ocho de las nueve carreras del año pasado, Van Aert salió en primera fila, pero perdió posiciones mientras luchaba por pisar el pedal.

“Quería empezar bien, pero me llevó mucho tiempo acelerar”, explicó Van Aert. “Pensé: esto ya es un mal comienzo. Pero de repente hubo espacio a la izquierda y, de repente, me lancé al campo de delante”.

El apretado recorrido y la emoción por la llegada de un favorito de los fanáticos a las carreras del 'kerstperiode' crearon un ambiente festivo, con una ola de vítores ensordecedores siguiendo a Van Aert por todo el circuito.

“Lo sentí”, dijo Van Aert. “Eso me sentí bien. Me sentí bien en esa primera vuelta. Pero cuando Mathieu aceleró, me di cuenta de que técnicamente no era lo suficientemente bueno”.

Van Aert iba delante antes de la jugada ganadora de Van der Poel, pero en una curva eligió la línea equivocada y perdió algo de terreno. Sweeck logró alcanzar a Van der Poel después de que el holandés tuviera un problema mecánico, pero perdió el contacto al final de la tercera vuelta.

“Afortunadamente, tuve un buen compañero en Thibau Nys. Así es como volvimos a Sweeck”, dijo Van Aert.

El trío siguió presionando a Van der Poel en la última vuelta, pero el choque con el espectador dejó a Van Aert fuera de la lucha por el podio.

“Es una lástima, pero aun así tuve un día exitoso”.