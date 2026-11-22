El equipo utilizará ruedas Newmen como parte de su nueva apariencia.

El equipo ciclista NSN montará bicicletas Cube durante la temporada 2027 y más allá después de que el equipo llegó a un acuerdo con el fabricante alemán.

Cube proporcionará a los equipos Mundial y de Desarrollo del equipo sus bicicletas de carretera Litening C:68X Aero y Air, mientras que la Aerium C:68X se utilizará para contrarreloj. Las bicicletas rodarán sobre la gama de ruedas Streem de Newmen, con SRAM proporcionando los juegos de grupo y otros componentes, mientras que los sillines serán proporcionados por Selle Italia.

Cube será el tercer socio ciclista del equipo en otras tantas temporadas. Factor proporcionó sus bicicletas durante varias temporadas cuando el equipo era conocido como Israel-Premier Tech, pero siguió adelante al final de la temporada 2025, con bicicletas Scott ocupando su lugar para la temporada 2026.

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Ahora, con la llegada de los corredores de alto perfil de la general, Primož Roglič y Richard Carapaz para la temporada 2027, el equipo esperará cierta estabilidad, aunque es un regreso a lo familiar para su velocista estrella, Biniam Girmay, quien montó las bicicletas de la marca en Wanty-intermarché.

“Estamos increíblemente emocionados de darle la bienvenida a Cube como nuestro socio oficial de bicicletas”, dijo el director general de NSN, Kjell Carlström.

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“Desde nuestras primeras conversaciones, quedó claro que compartimos la misma visión y ambición. La pasión de Cube por la innovación y el compromiso con el rendimiento los convierten en un socio ideal para nuestro equipo a medida que continuamos creciendo.





“En 2027, nos centraremos más en la Clasificación General y el apoyo de Cube será fundamental para nuestro éxito en todo el calendario de carreras.

“Por supuesto, Biniam Girmay ganó tres etapas del Tour de Francia y el maillot verde con Cube, por lo que estamos deseando ver a Bini y sus compañeros crear más recuerdos”.

Con sede en Baviera, Cube estuvo por última vez en el WorldTour en 2025, proporcionando bicicletas para Intermarché-Wanty, pero cuando ese equipo se fusionó con Lotto para la temporada pasada, se vieron obligados a retirarse en favor de las bicicletas Orbea del equipo flamenco.

“Desde nuestras primeras conversaciones hasta el trabajo en marcha, quedamos impresionados por la profesionalidad del equipo y su clara orientación al rendimiento”, afirmó el fundador y propietario de Cube, Marcus Pürner.

“Las ambiciones del equipo, reflejadas en sus impresionantes nuevos fichajes, como Richard Carapaz y Kasper Asgreen y la última incorporación Primož Roglič, se alinean estrechamente con nuestros propios planes y estrategia a largo plazo.

“Para nosotros, esta asociación también ofrece una valiosa oportunidad de trabajar estrechamente con los pilotos y el personal técnico, utilizando sus comentarios y experiencia para respaldar el desarrollo continuo de nuestras bicicletas”.

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