Surgieron interrogantes sobre la inclusión de la coalición, ya que Human Powered Health ni siquiera fue contactado para unirse a un nuevo intento de remodelar la economía del ciclismo profesional.

El naciente Grupo Ciclista Colectivo (CCG), una coalición de equipos que apuestan por reformar el modelo económico del ciclismo, no buscó la participación de todos los equipos WorldTour, según Human Powered Health. ciclismonoticias

El CCG, que es la nueva versión del fallido movimiento One Cycling, se lanzó públicamente el miércoles, con 24 equipos reunidos en un intento por “liberar el valor potencial del ciclismo profesional”.

No todos los 32 equipos de todo el WorldTour masculino y femenino aceptaron inscribirse en la nueva compañía, siendo el UAE Team Emirates de Tadej Pogačar el más notable de los equipos que se negaron a participar.

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Un portavoz del equipo estadounidense, que opera en el Women's WorldTour desde 2022, dijo ciclismonoticias que la alta dirección no tuvo conocimiento del CCG ni de ninguna oportunidad de participar en dicho proyecto.

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La completa ignorancia de un equipo WorldTour establecido plantea interrogantes sobre la unidad del CCG, que fue descrita por su director ejecutivo, Oliver Ciesla, como una “iniciativa amplia e inclusiva”.

Además, no se anunció como una tienda cerrada, y el anuncio indica que se están llevando a cabo conversaciones con otros equipos.

El proyecto está formado en gran parte por equipos WorldTour, pero dos equipos masculinos de segunda división, Pinarello-Q36.5 y Tudor Pro Cycling también son accionistas de la empresa.

Contactado el viernes en relación con la posición de Human Powered Health, un portavoz del Collective Cycling Group dijo: “CCG ha reunido a un grupo importante de equipos ciclistas profesionales líderes y estamos abiertos a que ese grupo crezca con el tiempo”.