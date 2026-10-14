“Antes de la salida dije que quería arriesgarme e intentar conseguir un gran resultado, y en lo que estaba pensando era en el podio”, dice el piloto danés que se pagó su propio camino hacia la carrera por el título mundial.

Han sido necesarios cinco años, pero finalmente un especialista en gravel consiguió la victoria en el Campeonato Mundial de Gravel de la UCI y llegó en forma de un ganador inesperado, incluso para el propio ganador.

Los grandes nombres de gravel que todos esperaban que fueran la mejor oportunidad para tomar el relevo en el evento dominado por profesionales de la ruta desde su inicio en 2022 fueron el tres veces ganador del Life Time Grand Prix y campeón de Unbound Gravel en 2023, Keegan Swenson (Estados Unidos), o el ganador de Unbound y The Traka 360 de este año, Mads Würtz Schmidt (Dinamarca).

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El último grupo de cuatro en el Campeonato Mundial de Gravel UCI, Connor Swift (Gran Bretaña), Mads Würtz Schmidt (Dinamarca), Magnus Bak Klaris (Dinamarca) y Florian Vermeersch (Bélgica)