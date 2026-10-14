“Antes de la salida dije que quería arriesgarme e intentar conseguir un gran resultado, y en lo que estaba pensando era en el podio”, dice el piloto danés que se pagó su propio camino hacia la carrera por el título mundial.

Han sido necesarios cinco años, pero finalmente un especialista en gravel consiguió la victoria en el Campeonato Mundial de Gravel de la UCI y llegó en forma de un ganador inesperado, incluso para el propio ganador.

Los grandes nombres de gravel que todos esperaban que fueran la mejor oportunidad para tomar el relevo en el evento dominado por profesionales de la ruta desde su inicio en 2022 fueron el tres veces ganador del Life Time Grand Prix y campeón de Unbound Gravel en 2023, Keegan Swenson (Estados Unidos), o el ganador de Unbound y The Traka 360 de este año, Mads Würtz Schmidt (Dinamarca).

Las estrellas, sin embargo, se alinearon a favor de otro especialista danés en gravel, Magnus Bak Klaris, que no es un ganador tan prolífico pero cruzó la meta primero cuando más importaba.

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“Dije antes de la salida que quería arriesgarme e ir por un gran resultado y era el podio en lo que estaba pensando”, dijo Bak Klaris a los periodistas mientras vestía su nuevo maillot arcoíris después de la ceremonia del podio.

“Así que en algunas ocasiones estábamos en un grupo delantero con cuatro y pensé: 'Esta es una buena oportunidad de subir al podio'. Así que siempre tenía el podio en mente”.

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Después de todo, estaba avanzando hacia la meta en un grupo de cuatro que incluía a uno de los grandes favoritos antes de la carrera, su compatriota Würtz Schmidt, más dos corredores del WorldTour en el UAE Team Emirates-XRG, Florian Vermeersch (Bélgica), el campeón defensor, y el piloto de Netcompany Ineos, Connor Swift (Gran Bretaña), que subió al podio en el evento de 2023.

Aunque había dos ciclistas daneses en el grupo líder, no había garantía de que esto fuera a beneficiar a ninguno de los dos, ya que si bien los ciclistas de gravel compiten con los colores nacionales, generalmente es una búsqueda más individual y las federaciones nacionales a menudo no financian la búsqueda del título. En este caso, Würtz Schmidt se encontraba en Australia apoyado por su equipo Specialized Off-Road, mientras que Bak Klaris se había pagado su propio viaje a Nannup.

“Para ser honesto, Mads y yo hablamos antes de la salida, y estábamos compitiendo individualmente porque ambos (no sé quién pagó su viaje, pero yo pagué mi propio viaje y me clasifiqué para venir aquí) y dijimos: 'Por supuesto, queremos ayudarnos mutuamente si podemos beneficiarnos a nosotros mismos', pero no pensábamos que alguien fuera un corredor nacional para otro”, dijo Bak Klaris. “Así que íbamos a correr cada uno nuestra carrera y, si fuera posible, también podríamos ayudarnos unos a otros”.

De hecho, resultó que la afiliación nacional le hizo el juego a Bak Klaris, quizás no como esperaba, porque fue un giro de los acontecimientos muy desafortunado para Würtz Schmidt en una curva a poco más de 3 km del final.

“Entonces Mads se estrelló y pensé: 'Tengo que intentar aprovechar esto. Así que intenté esperarle y dejar que los demás trabajaran', dijo Bak Klaris. “Así que creo que también fue una buena jugada, esperar a tu compatriota, pero también una jugada inteligente en la que podríamos aprovechar que somos dos del mismo país y en el mismo equipo”.

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Würtz Schmidt se reincorporó, así que eran cuatro los que avanzaban hacia la línea de meta, pero nadie esperaba que Bak Klaris saliera victorioso en un escenario de sprint, ni siquiera el propio corredor, aunque la tierra a menudo demuestra ser una bestia impredecible y ese fue el caso nuevamente en Nannup.

Swift lideró y salió temprano y Bak Klaris estaba a su rueda, y en el apretado sprint que se desarrolló con los dos profesionales del WorldTour y su bien acreditado compatriota.

“Normalmente no hago un buen sprint, así que simplemente intenté encontrar la rueda, y creo que tuve mucha suerte con la forma en que Connor Swift llegó a la final”, dijo Bak Klaris en una entrevista con la emisora ​​SBS. “Podría simplemente quedarme en el volante, prácticamente la última patada, y luego dar una pequeña última patada”.

Esa fue la última pieza del rompecabezas, ya que Bak Klaris convirtió un circuito que le convenía y su fuerte forma, que demostró al ganar la carrera de Gravel Grit n Grind de la UCI Gravel World Series como líder, en una inesperada victoria por el título mundial. Y aún mejor fue con amigos y familiares que habían viajado con él también al margen observando.

“El Mundial es una carrera en la que crees que es demasiado grande, es muy difícil lograr un buen resultado aquí, pero también es una gran oportunidad”, dijo Bak Klaris.

Entonces, con el maillot arcoíris ahora en manos de un especialista en gravel que planea exhibirlo regularmente en las carreras de la UCI Gravel World Series, la Gravel Earth Series y también en los EE. UU. en eventos como Unbound, ¿qué significa realmente esta victoria para Bak Klaris?

“No tengo idea”, dijo con una sonrisa. “Tengo que descubrir qué significa. Nunca lo he probado antes, así que sí, ya veremos”.