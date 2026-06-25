El Garmin Epix Pro con un 50% de descuento tiene un precio Prime Day increíble, lo que convierte a uno de los mejores relojes para bicicletas del mercado en una compra ganga.

Garmin es la marca líder cuando se trata de los mejores relojes para ciclismo, y uno de sus relojes inteligentes GPS emblemáticos, el Garmin Epix Pro (Gen 2), tiene actualmente un descuento de $ 500 a solo $ 499,99, desde los $ 999,99 habituales.

Amazon Prime Day 2026 llega a su fin mañana, y aunque no ha sido la bonanza de ofertas del Black Friday, esta oferta de Garmin es, sin duda, la oferta más destacada hasta ahora.

Compre Garmin Epix Pro Sapphire Edition con un descuento de $ 500 en Amazon.

Este es el precio más bajo que hemos visto en el Epix Pro este año, siendo el mejor precio anterior de $ 549,99 en marzo, y con el PVP completo generalmente rondando los $ 999,99, este es un ahorro significativo para cualquiera que busque una oferta de reloj inteligente de Amazon.

Sin embargo, Amazon tiene esto marcado como un acuerdo por tiempo limitado, y aunque Amazon en realidad no dice cuándo finaliza, esperaríamos que sea al final de las ventas de Prime Day.

Prime Day se extiende del 23 al 26 de junio. Como siempre, hay muchas ofertas de ciclismo disponibles y nuestro La página será el lugar para encontrar las mejores ofertas.

Ahorre 50% ($500) Garmin Epix Pro Edición Zafiro: era $999.99 ahora $499.99 en Amazon Ahorra 50% en el Garmin Epix Pro Edición Zafiro. Esta oferta es sólo para la versión de 47 mm, pero hay dos colores para elegir. Como modelo insignia en la gama de relojes inteligentes de Garmin, este es el mejor precio que jamás hayamos visto y una oferta genuina de Amazon Prime Day que vale la pena aprovechar rápidamente. Consulte nuestra guía sobre el mejores relojes de ciclismo.

Esta oferta de Garmin Epix es solo para la edición Pro Sapphire (47 mm) y viene en dos opciones de color: Carbon Grey DLC Titanium con banda negra o Titanium con banda Whitestone.

El Epix tiene una larga lista de funciones de reloj inteligente que también son ideales para ciclismo y uso multideporte. Incluye una impresionante pantalla AMOLED y una lente de zafiro resistente a rayones con bisel de titanio, lo que lo hace muy duradero. La brillante pantalla AMOLED también es un indicador de ciclismo y garantiza que todas tus estadísticas de ciclismo en movimiento sean fáciles de leer, junto con la amplia duración de la batería y la tecnología GNSS multibanda para una navegación de alta precisión.

No hay carga solar en el Epix, pero la duración de la batería es de 16 días, por lo que incluso para los cargadores olvidadizos, lo respaldará.

Garmin es conocido por producir tecnología de ciclismo innovadora, y la gama de ciclismo de Garmin ocupa los primeros lugares en nuestros mejores consejos de compra de tecnología para ciclismo, incluidas las mejores computadoras para bicicletas con GPS, además de los mejores medidores de potencia, luces inteligentes con radar retrovisor y, por supuesto, relojes inteligentes.

A continuación encontrará las mejores ofertas de Garmin Epix para su ubicación y moneda.

Asegúrese de revisar nuestro Ticker en vivo de Prime Day 2026y allí encontrarás las mejores ofertas de ciclismo a medida que aparecen.