Es la Semana del Ciclismo Indoor en My Bike, y el Giro Cadet es una opción perfecta para una zapatilla de ciclismo transpirable, liviana y versátil.

Si vas a entrenar en interiores durante el invierno. Entonces aquí en noticias de ciclismo, Es la Semana del Ciclismo Indoor y nuestros expertos han destacado todo lo que necesitas para comenzar o mejorar tu configuración Indoor. Desde encontrar las mejores aplicaciones de ciclismo hasta elegir los mejores entrenadores inteligentes que se adapten a tus necesidades y presupuesto.

Además de los requisitos obvios de una bicicleta, un rodillo inteligente o una bicicleta inteligente y una aplicación de ciclismo, la incorporación de los mejores accesorios de ciclismo indoor, ropa y calzado específicos para interiores puede agregar un valor real a tus sesiones en interiores.

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Nuestra elección como las mejores zapatillas de ciclismo indoor son las Giro Cadet, y ahora mismo en Amazon tienen un enorme descuento del 28%. Los reduce a solo $ 125,95 desde los $ 174,95 habituales.

Para los compradores del Reino Unido, el Giro Cadet tiene un descuento de £ 125, desde £ 150 en Balfe's Bikes, lo que representa una reducción del 17% allí. Solo está disponible en blanco, pero la mayoría de los tamaños se muestran como en stock.

mejor zapato de interior Ahorre 28% ($49) Zapatillas de ciclismo de interior Giro Cadet: era $174.95 ahora $125.95 en Amazon Ahorra 28% El Giro Cadet es nuestro mejor zapato de ciclismo de interior en general. Altamente transpirable, bastante liviano, rígido y compatible con dos tacos, es una excelente opción para montar en interiores. Esta oferta en Amazon tiene un buen descuento, pero solo en la opción negra, con, por ahora, la mayoría de opciones de tallas.

El Giro Cadet se comercializa como un zapato de carretera de doble propósito para montar tanto en casa como al aire libre, diseñado para cerrar la brecha entre el rendimiento en carretera y el entrenamiento en interiores. Para uso exclusivo en interiores, nuestros expertos en equipos lo eligieron como la mejor opción general.

Los aspectos más destacados incluyen una parte superior Synchwire perforada de una sola pieza que maximiza la ventilación y se seca rápidamente, manteniendo los pies frescos durante los intervalos intensos de entrenamiento. La construcción también mantiene las cosas razonablemente livianas, con un peso declarado de alrededor de 265 g por zapato en una talla 42 de hombre.

Si bien no son tan livianas como las zapatillas de carretera de primer nivel (que a menudo oscilan entre 200 y 220 g), su pequeño peso aporta versatilidad. El Cadet puede acomodar configuraciones de calas de 2 y 3 pernos. La verdadera compatibilidad dual es poco común en una zapatilla de carretera elegante, lo que te brinda la flexibilidad de engancharte a los pedales de carretera tradicionales o usar configuraciones de bicicleta de spinning de 2 tornillos sin cambiar las zapatillas.

Debajo, el Cadet presenta una suela exterior compuesta de nailon reforzado con carbono. Encuentra un punto óptimo entre comodidad y transferencia de potencia. Es lo suficientemente rígido como para eliminar la flexión durante los sprints de pie de alto voltaje, pero lo suficientemente tolerante como para evitar puntos calientes durante sesiones largas y estáticas de turbo.

Finalmente, el Cadet cuenta con un dial BOA L6 de liberación rápida que te permite quitarte el zapato inmediatamente después de una sesión. Si bien omite los microajustes de doble dirección que se encuentran en los zapatos premium, mantiene los costos bajos sin comprometer el rendimiento general.

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