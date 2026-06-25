El dominio de Tadej Pogačar en el Tour de Francia parece imbatible. El ciclista esloveno ha sido imparable en la competencia, demostrando un nivel de habilidad y resistencia que ha dejado a sus competidores rezagados.

Pogačar ha mantenido un rendimiento excepcional a lo largo de la carrera, mostrando su fortaleza en las etapas de montaña y contrarreloj. Su capacidad para mantener el ritmo y acelerar en los momentos clave le ha dado una ventaja insuperable sobre los demás corredores.

Con cada etapa que pasa, la posibilidad de que alguien pueda superar a Pogačar se vuelve más y más remota. A menos que ocurra algo extraordinario, parece que el esloveno está destinado a llevarse la victoria en el Tour de Francia.

Su desempeño ha sido impresionante y su dominio en la competencia es innegable. Los aficionados al ciclismo están ansiosos por ver si alguien será capaz de desbancar a Pogačar en lo que queda de la carrera..