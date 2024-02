Danés sobre el inicio de año del tren veloz de gran altitud Astana Qazaqstan en Colombia

Alinear el primer sprint de una nueva temporada es siempre una tarea complicada y hacerlo a 2.500 metros sobre el nivel del mar sólo añade una capa de dificultad. Aun así, la decepción fue palpable entre el equipo Astana Qazaqstan de Mark Cavendish después de la etapa 1 del Tour Colombia en Duitama mientras se abrían paso a través de un pasillo de aficionados hacia la camioneta de su equipo.

Un lugareño se inclinó sobre una barrera e hizo enérgicos intentos de llamar la atención de Cavendish: “¡Mark! ¡Mark! ¡Mark!” – pero para Manxman y su tren de salida, la derrota todavía era demasiado cruda. Sólo Alexey Lutsenko logró sonreír cuando el mismo fan finalmente dedicó sus esfuerzos a darle una serenata: “¡Dale Alexey!”

En un final frenético en carreteras traicionadas por la lluvia persistente – “Caos total”, según el ganador Fernando Gaviria – el plan inicial del Astana Qazaqstan no había sobrevivido al contacto con la oposición, y Cavendish tuvo que conformarse con el tercer lugar en su primera salida del año. .

También fue la primera carrera de Michael Mørkøv con los colores del Astana después de dejar QuickStep para volver a entrar al servicio de Cavendish durante el invierno. El danés, por consenso el líder más hábil del pelotón, ha estado en este juego el tiempo suficiente para saber que una salida en falso ocasional es un riesgo laboral.

“No lo preparamos como esperábamos, empezamos demasiado pronto”, dijo Mørkøv. ciclismonoticias en Paipa el miércoles. “Tal vez fue un poco de nervios la primera carrera de la temporada. También fue una nueva configuración para el equipo. Al final, fue decepcionante no ganar la carrera porque realmente creo que teníamos el equipo y Mark tenía la correr para ganar.”

Por supuesto, hubo una mitigación del resultado, aunque Mørkøv se mostró reacio a citar la altitud como excusa. Sin embargo, en los cuatro años de historia de esta carrera, es revelador que corredores colombianos o ecuatorianos hayan ganado todas las etapas menos dos. Aunque Mørkøv, Cavendish y otros han estado en Colombia desde mediados de enero, existe una clara ventaja de local en esta carrera.

“Por supuesto, aquí hay muchas incógnitas”, admitió Mørkøv. “Estábamos en altitud, pero a pesar de que hemos estado aquí durante tres semanas, todavía siento que no recibo mucho oxígeno, así que, por supuesto, éramos conscientes de que teníamos que tener mucho cuidado al llegar al sprint. Y en Al final, obviamente nos ganó un colombiano muy, muy rápido…”

Si bien el entrenamiento en altitud ha sido durante mucho tiempo más o menos de rigor para los ciclistas de clasificación general, es comprensible que los velocistas se hayan mostrado menos inclinados a dirigirse a las alturas para que los repetidos esfuerzos de resistencia amortigüen su explosividad. La clave, explicó Mørkøv, está en el momento oportuno.

“Tiene que ser en dosis específicas porque creo que no es realmente necesario que un velocista esté en altura y no siempre es lo mejor, porque sobre todo necesitas fuerza y ​​​​potencia”, dijo. “Pero para esta época del año, se basó más en la resistencia y es una buena solución cuando intentas construir una base para la temporada”.

Teniendo esto en cuenta, difícilmente se considerará una catástrofe para Cavendish si abandona Bogotá el domingo por la noche sin conseguir una victoria en el Tour Colombia. El principal objetivo de la expedición fue acumular semanas de entrenamiento en Rionegro y Boyacá.

“Estamos aquí para prepararnos para la temporada, para estar lo mejor preparados posible para el Tour de Francia en verano”, dijo Mørkøv. “Por supuesto, cuando llevas tres semanas aquí también quieres volver a casa con una victoria, y eso es lo que esperábamos ayer. Pero si eso no sucede, no significa que no vayamos a ir”. ganar más adelante en la temporada”.

Tour de Francia

Mørkøv fue el mejor actor de reparto en el Tour 2021, ayudando a Cavendish a conseguir cuatro victorias de etapa que le permitieron igualar el récord de Eddy Merckx de 34 victorias en la carrera. Aunque el danés estuvo principalmente al servicio de Fabio Jakobsen el año siguiente, se unió a Cavendish para lograr otra victoria en el Giro de Italia en Balatonfüred.

La decisión de QuickStep de designar a Jakobsen como su velocista número uno provocó la salida de Cavendish del equipo a finales de 2022 y finalmente aterrizó en Astana tras el colapso de la plantilla de B&B Hotels. Al volver a unirse al lado de Cavendish un año después, Mørkøv detectó un claro cambio en el estado de ánimo de la música. Si Cavendish se sentía constantemente obligado a luchar por el espacio en QuickStep, en Astana se le ha otorgado un control creativo considerablemente mayor.

“Siento un cambio porque creo que se siente muy cómodo en Astana”, dijo Mørkøv. “Creo que se siente muy apreciado aquí. Después de unirme al Astana y volver a conectarme con él, sólo puedo decir que lo veo en muy buen estado, tanto física como mentalmente. Lo veo en una muy buena posición. Cuando Veo todo el apoyo a su alrededor y me hace creer que podemos ganar carreras”.

La carrera que genera todos los titulares, por supuesto, es esa potencial victoria de etapa número 35 en el Tour. Cuando Cavendish retrocedió en su retiro planeado después de caerse del Tour del año pasado, se supuso que reclamar la posesión absoluta del récord era su única motivación.

Mørkøv, sin embargo, tiene una visión más matizada de su decisión de seguir compitiendo. A sus casi 39 años, Cavendish debe verse impulsado a seguir haciendo esto por algo más profundo que una estadística. De hecho, Mørkøv, que cumplirá 39 años en abril, está convencido de ello.

“Mi opinión personal es que corre porque le encanta correr, y perseguir otra victoria en el Tour de Francia es sólo una excusa para seguir corriendo”, sonrió Mørkøv. “Eso es realmente lo que realmente admiro de Mark, es uno de los muchachos a quienes les encanta competir. Le encanta, ya sea una carrera más pequeña o el Tour de Francia”.

“Por supuesto, todo el mundo habla del Tour de Francia. Pero él es simplemente un ciclista al que le encanta andar en bicicleta y competir, como a mí, y por eso seguimos aquí”.