Comenzó la campaña GoFundMe para un estudiante universitario que 'aún no está consciente'

La joven estrella del ciclocross Tofik Beshir estuvo involucrado en un “choque frontal” con un automóvil mientras andaba en bicicleta por un camino de grava el jueves en las cercanías del Lees-McRae College en el oeste de Carolina del Norte y permanece en cuidados intensivos.

Actualmente no está claro cuál fue la naturaleza de la colisión, pero el sábado, Timothy Hall, director y entrenador en jefe de los equipos de ciclismo masculino y femenino de Lees-McRae, publicó una actualización en video en Instagram en Beshir.

“El 8 de octubre, uno de nuestros atletas, Tofik Beshir, estuvo involucrado en un grave incidente frontal con un automóvil mientras entrenaba cerca del campus en Banner Elk. Este incidente dejó a Tofik inconsciente y fue trasladado en avión al Centro Médico Johnson City en Johnson City, Tennessee.

“Permanece inconsciente allí en la unidad de cuidados intensivos. Está rodeado por su familia, sus tutores más cercanos, así como por el presidente Dr. (Herbert l.) Lee King y el director atlético Ed Winters de Lees-McRae. En este momento, solicitamos que no reciba visitas hasta que llegue el momento”, afirmó Hall.

“Me encantaría poder compartir más detalles sobre sus lesiones, pero no tengo la libertad de hacerlo en este momento”.

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Según una página de GoFundMe, el joven de 19 años sufrió “lesiones compatibles con un traumatismo cerebral”. Sus padres estaban con él.

Beshir creció en Arlington, Virginia, y sus padres eran ambos de Etiopía. Este otoño, se mudó a Banner Elk, Carolina del Norte, donde es estudiante de primer año en Lees-McRae College y compite como ciclista multidisciplinario en su equipo ciclista.

Compitió en las carreras de élite para el equipo CXD Trek Bikes en la Serie de Ciclocross de EE. UU. en septiembre y principios de octubre, donde ganó cinco de las seis carreras, dos de ellas C1, y aseguró el título de la serie USCX.

Hasta el sábado por la tarde, la página GoFundMe había recaudado $75,964 con una meta de $200,000 para ayudar a financiar la atención médica de Beshir.

El entrenador Hall agregó un comentario al final de la publicación de su video sobre otra forma en que las personas pueden ayudar, que incluía oraciones.

“¿Crees en los milagros? Yo creo en los milagros, y es un milagro que Tofik siga vivo”, afirmó. “Tofik, su familia, sus amigos y nuestro equipo necesitamos otro milagro. Y sé que todos los que conocen a Tofik y quieren apoyarlo saben que necesita otro milagro.

“Creemos que el mejor apoyo en este momento sería a través de sus oraciones y pensamientos. El poder positivo, los pensamientos edificantes y las oraciones que podrían enviar a Tofik y su familia serían más significativos en este momento para él y nuestro equipo”.