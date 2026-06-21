El ciclista campeón mundial sub-23, Lorenzo Finn, selló la victoria en el Giro Next Gen con un triunfo en la contrarreloj de la etapa 8. El joven ciclista demostró su habilidad en esta disciplina al imponerse en la competencia.

El triunfo de Finn en la contrarreloj de la etapa 8 le permitió consolidar su posición en la clasificación general y asegurarse la victoria en el Giro Next Gen. Su actuación en la contrarreloj fue impresionante y le valió para subir a lo más alto del podio.

Con esta victoria, Lorenzo Finn confirma su gran potencial y demuestra que es un ciclista a tener en cuenta en el futuro. Su desempeño en la contrarreloj fue brillante y le permitió destacarse entre sus rivales.

La actuación de Finn en el Giro Next Gen fue impecable y le valió para quedarse con la victoria en la competencia. Su triunfo en la contrarreloj de la etapa 8 fue determinante para su éxito en la carrera.

En resumen, Lorenzo Finn se consagró como campeón del Giro Next Gen gracias a su victoria en la contrarreloj de la etapa 8. El ciclista sub-23 demostró su talento y se aseguró un lugar destacado en la historia de la competencia..