Phinney finaliza octavo detrás del italiano Jonathan Milan

El regreso de Taylor Phinney a la competición en el Campeonato Mundial de Pista UCI de esta semana fue muy anunciado, y aunque ni él ni el equipo de persecución por equipos de EE. UU. lograron llevarse a casa una medalla, Phinney estaba encantado con su actuación en la prueba individual celebrada el viernes.

Phinney se retiró prematuramente del pelotón profesional en 2019, con solo 29 años, después de una carrera en la que ganó 13 carreras, incluida una etapa del Giro de Italia. Pero si bien quizás sea más conocido como ciclista de ruta, no es ajeno a la pista, y aunque la decisión de regresar a la competencia internacional podría haber sido una sorpresa, el hecho de que eligiera el velódromo como lugar para ese regreso no lo fue.

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Taylor Phinney (EE. UU.) durante la persecución individual masculina en el Campeonato Mundial de Pista UCI 2026