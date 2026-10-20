Phinney finaliza octavo detrás del italiano Jonathan Milan

El regreso de Taylor Phinney a la competición en el Campeonato Mundial de Pista UCI de esta semana fue muy anunciado, y aunque ni él ni el equipo de persecución por equipos de EE. UU. lograron llevarse a casa una medalla, Phinney estaba encantado con su actuación en la prueba individual celebrada el viernes.

Phinney se retiró prematuramente del pelotón profesional en 2019, con solo 29 años, después de una carrera en la que ganó 13 carreras, incluida una etapa del Giro de Italia. Pero si bien quizás sea más conocido como ciclista de ruta, no es ajeno a la pista, y aunque la decisión de regresar a la competencia internacional podría haber sido una sorpresa, el hecho de que eligiera el velódromo como lugar para ese regreso no lo fue.

Siempre un corredor poderoso, se destacó en la pista cuando era más joven, ganando el título nacional de persecución individual de EE. UU. con solo 17 años, antes de embolsarse una camiseta arcoíris ganando el mismo evento antes de cumplir 20 años.

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En aquel entonces marcó un tiempo de 4:16.6; esta semana en Shanghai marcó 4:05.529, una enorme mejora con respecto a su mejor marca personal. Aunque esto sólo fue suficiente para el octavo puesto, el piloto de 36 años estaba satisfecho con su pilotaje.

“¡Honestamente, esto es una locura para mí! Un PR por casi 10 en IP, sí, posiciones, tecnología, etc., pero maldita sea, ¡estoy entusiasmado con este!” escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

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Jonathan Milan bate el récord mundial de persecución individual en el Campeonato Mundial de Pista UCI

Si bien la pista de Shanghai no ha demostrado ser particularmente rápida, la persecución individual ha producido un nuevo récord mundial, con el eventual maillot arcoíris, Jonathan Milan, consiguiendo un impresionante tiempo de 3:58.850 en la clasificación el viernes por la mañana. Si bien fue significativamente más rápido que el tiempo de Phinney, el viaje del estadounidense aún superó las expectativas.





“Esperaba bajar de 4:10, pero una vez que salí, la vibra era la adecuada y la pista estaba trepidante. Estar entre los diez primeros con este campo es un gran resultado, algo de lo que estoy muy orgulloso y por lo que he trabajado duro durante todo el año. Me sentí muy bien de estar solo, ponerme en posición y encontrar mi ritmo.

“Cuando vi la lista de salida ayer y me tenían entre (Filippo) Ganna y Milán en las primeras eliminatorias, no voy a mentir, sentí algo de peso en el pecho. Incluso antes de la salida, no tenía ninguna referencia moderna para ir tan rápido y competir a este nivel, así que pensé que podía ir bien o debería prepararme para lo peor.

“Me mantuve estable en 15.0 vueltas después de comenzar un poco caliente y solo comencé a deshacerme en las últimas dos vueltas… Estoy muy inspirado por más y más que agradecido con mi mentor Tim Decker por ayudarme a regresar a este punto en solo 10 meses.

“Ver a Jonathan Milan batir un récord mundial justo después de mi viaje fue la guinda de la experiencia para mí. Verlo hecho, justo después de sentirlo… ¡Lo quiero todo, cariño, vamos! Al limón todavía le queda jugo para exprimir”.

En el extremo opuesto de su carrera ciclista, Ashlin Barry proporcionó al equipo estadounidense su mejor resultado en la persecución individual, el joven de 19 años terminó quinto con un tiempo de 4:02.304 y brindó un excelente seguimiento a su maillot arcoíris en la carrera en ruta sub 23 en el Campeonato Mundial de Ruta UCI.

Montando junto a Grant Koontz y Anders Johnson, Barry y Phinney terminaron séptimos en la persecución por equipos a principios de semana, y el país solo ha ganado una medalla hasta ahora: Megan Jastrab terminó tercera en la carrera eliminatoria femenina.

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