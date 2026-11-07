La quinta subasta anual de USA Cycling presenta artículos únicos de muchas de las estrellas más importantes del ciclismo y se inaugura el miércoles.

La subasta anual de la USA Cycling Foundation comienza el miércoles, con el Colnago de Tadej Pogačar, camisetas arcoíris firmadas y paseos con profesionales entre los artículos a la venta para recaudar dinero para los ciclistas estadounidenses.

Ahora en su quinto año, la subasta en línea, que está abierta a cualquier persona en todo el mundo, recauda dinero para apoyar a los ciclistas olímpicos y paralímpicos de EE. UU., y los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles en 2028 hacen que la recaudación de fondos sea especialmente importante este año. En Estados Unidos, los atletas olímpicos no reciben ninguna financiación gubernamental.

Los primeros artículos se lanzarán el miércoles 4 de noviembre y la subasta se extenderá hasta el lunes 9 de noviembre y 99 artículos en subasta en total.

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Encabezando la lista en términos de valor e intriga está, sin duda, la edición de campeón mundial Colnago V5R de Tadej Pogačar, con la que logró la victoria en Lieja-Bastoña-Lieja en 2025. Donada por Colnago, la bicicleta está valorada en 80.000 dólares y estará disponible el viernes con una oferta inicial de 25.000 dólares.

Si nos basamos en subastas anteriores de bicicletas de Pogačar, podrían venderse por una cifra enorme, y una de sus bicicletas Y1R se vendió por 190.500 dólares en una subasta el invierno pasado.

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Hay muchos otros recuerdos profesionales en juego, incluidas camisetas arcoíris firmadas por Brandon McNulty y Ashlin Barry, la camiseta blanca de Tejay Van Garderen del Tour de Francia 2012 y más de Demi Vollering, Enric Mas y Kate Courtney.

Courtney ha donado la bicicleta y el maillot que usó en su camino para ganar el Campeonato Nacional de Estados Unidos a principios de este año, valorados en 13.900 dólares y ya abiertos a ofertas.

Hay una serie de experiencias que el dinero no puede comprar incluidas en la subasta, como paseos con Keegan Swenson, Christopher Blevins y Alexey Vermeulen, además de varias bicicletas, equipos, cascos y tarjetas de regalo, así como entradas garantizadas a muchos de los eventos de gravel más importantes de EE. UU. e incluso una entrada a la Étape du Tour en 2027.

Los seguidores también pueden pujar por muchos artículos no relacionados con el ciclismo, incluidas entradas para deportes y conciertos, vacaciones y estancias en hoteles, y comida y bebida.

Las ofertas iniciales comienzan desde tan solo un dólar con la esperanza de recaudar potencialmente cientos de miles de dólares para los ciclistas estadounidenses.

“Nuestros atletas son prueba de lo que el apoyo privado puede hacer”, dijo Molly Pickall, directora ejecutiva de la USA Cycling Foundation.

“En París, las mujeres estadounidenses ganaron todas las medallas de ciclismo olímpico del equipo de EE. UU.. LA28 son los primeros Juegos de Verano en casa desde 1996, y queremos llegar con el equipo más fuerte que jamás hayamos presentado. Esta subasta brinda a todos los fanáticos, en cualquier parte del país, una manera de ser parte de la Fundación que apoya a USA Cycling”.

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