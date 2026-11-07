La quinta subasta anual de USA Cycling presenta artículos únicos de muchas de las estrellas más importantes del ciclismo y se inaugura el miércoles.


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La subasta anual de la USA Cycling Foundation comienza el miércoles, con el Colnago de Tadej Pogačar, camisetas arcoíris firmadas y paseos con profesionales entre los artículos a la venta para recaudar dinero para los ciclistas estadounidenses.

Ahora en su quinto año, la subasta en línea, que está abierta a cualquier persona en todo el mundo, recauda dinero para apoyar a los ciclistas olímpicos y paralímpicos de EE. UU., y los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles en 2028 hacen que la recaudación de fondos sea especialmente importante este año. En Estados Unidos, los atletas olímpicos no reciben ninguna financiación gubernamental.

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LIEJA, BÉLGICA - 27 DE ABRIL: Tadej Pogacar de Eslovenia y el equipo UAE Team Emirates compite durante la 111a Lieja - Bastogne - Lieja 2025, una carrera de un día de 252 km de Lieja a Lieja / #UCIWT / el 27 de abril de 2025 en Lieja, Bélgica. (Foto de Dario Belingheri/Getty Images)