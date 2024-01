Conducir en un paisaje urbano requiere equipo especializado como cualquier otro tipo de conducción. En cierto modo es una cuestión de estilo, pero también existe una necesidad específica cuando interactúas regularmente con el tráfico de la ciudad. Encontrar el casco adecuado para esa situación es realmente muy difícil y, para ayudarle, hemos elaborado una lista de los mejores cascos de viajero y los mejores cascos para bicicletas eléctricas. A pesar de eso, siempre continuamos evaluando y evolucionando qué es lo mejor.

El Nutcase Vio es una entrada relativamente nueva al mercado de cascos para viajeros y apenas tengo la oportunidad de echarle un vistazo. La marca tiene fama de crear cascos con estilo skate, cobertura total y diseños salvajes. Para mucha gente, eso significa cascos para niños, pero también son algo frecuente en las cabezas de los adultos amantes de la diversión en todas partes. El Vio lleva las cosas en una dirección totalmente diferente y he decidido ponerlo a prueba. Después de haber dedicado tiempo a ello, estoy listo para compartir los detalles y hacerle saber qué funciona y qué no. Si está buscando un nuevo casco para viajes diarios con un poco de rendimiento, siga leyendo para ver si esta es la opción perfecta para usted.

Diseño y estética

En Portland, Oregón, los cascos Nutcase son algo frecuente. A los ciclistas aquí les encanta tomarse menos en serio cuando viajan por la ciudad y hay una porción enorme, para una ciudad estadounidense, de ciclistas que ven la bicicleta solo como una herramienta de transporte. La cobertura completa, el estilo skater y los cascos parecen tocar la fibra sensible y aparecer en las cabezas de los padres y jóvenes que montan bicicletas de carga con regularidad. Parte de verlos con frecuencia es que son muy fáciles de detectar. No te puedes perder los diseños salvajes y los cascos Nutcase son reconocibles al instante. El Vio se aleja de esos cascos, pero no del todo.

Se puede ver la conexión con Nutcase pero, al mismo tiempo, Vio se destaca. En lugar de opciones exteriores como una sandía, que tanto alegra a mi hijo con su casco de nuestra lista de Los mejores cascos de bicicleta para niños. , Vio lleva la propuesta de estilo en una dirección más sofisticada. Todavía puedes elegir tu favorito entre nueve opciones de color, pero si quieres amarillo, ha pasado de un brillante “Sunny Day” a un dorado más oscuro “Resin” y no hay gráficos disponibles.

La forma también es nueva aunque, al igual que el color, entrecierra los ojos y reconocerás el ADN. El estilo estándar de Nutcase es el de un casco de skater y el Vio vuelve a tomar ese punto de partida y lo refina un poco. Al observar cada opción por separado, uno pensaría que las dos formas son muy diferentes. Sosteniéndolos uno al lado del otro y lo que encontrarás es que la forma está increíblemente cerca. El Vio tiene un poco menos de altura en la parte superior de la cabeza y corta un poco más en los tres cuartos traseros. Llegan aproximadamente al mismo punto tanto delante como detrás e incluso a los lados, la única diferencia es un poquito de cobertura adicional delante de las orejas.

La razón por la que los dos estilos se ven tan diferentes no es por la forma ligeramente diferente. Lo que realmente cambia las cosas es la ventilación. Los cascos estilo skater no tienen muchas ventilaciones, mientras que el Vio tiene más que suficiente para soportar una conducción intensa. Hay un área frontal para las cejas y justo encima comienzan los tres respiraderos principales grandes. Cada ventilación corta un corte largo en la carcasa del casco y corre hacia la parte trasera. En el punto donde termina cada abertura, hay un diseño en forma de “U” que introduce aire en el interior del casco y el canal llega hasta la parte trasera.

En la zaga, las cosas se abren de nuevo. El canal cambia de una entrada para llevar aire a una salida donde el escape caliente puede fluir por la parte trasera. La estructura exterior interrumpe brevemente la ventilación con una franja horizontal antes de dar paso a más ventilación. La última parte de ventilación incluye tres pequeños orificios bien ubicados en la parte inferior trasera del casco.

Toda la ventilación puede significar espacio para el control térmico durante la conducción enérgica, pero este casco vigila la conducción en la ciudad al mismo tiempo. Para reforzar la cobertura ampliada hay una serie de luces. La frente frontal alberga un logotipo que puede parecer cromado con un vistazo rápido, pero que en realidad es una luz LED blanca de 200 lúmenes. A medida que te diriges hacia los lados, ahí es donde encontrarás una franja de iluminación de color rojo anaranjado que comienza antes de las orejas y sigue el borde del casco mientras se sumerge hacia la esquina trasera. Inmediatamente después de realizar el giro hacia el centro del casco en la parte trasera la franja cambia ligeramente de color. Baja el tono anaranjado y pasa a un color completamente rojo. Tanto las luces laterales como las traseras alcanzan un máximo de 65 lúmenes.

En el centro de la parte trasera es donde encontrarás el botón de control. Una pulsación larga enciende las luces y comienzan con una iluminación sólida. Una sola pulsación cambia a una luz intermitente por todas partes. Una pulsación más y el parpadeo rápido comienza a parpadear lentamente. Si desea apagarlo, necesitará otra pulsación larga.

Cuando llega el momento de cargar cosas, hay una cubierta a la derecha que refleja el estilo del botón de control. Ábralo y encontrará un puerto USB que aún no ha recibido una actualización moderna a USB-C. Sin USB-C significa que no hay carga rápida, pero hay un tiempo de ejecución razonable de 2, a 5 horas. Extenderlo por más tiempo requeriría una batería más grande y Nutcase ha elegido un peso un poco más liviano que con 423 gramos mantiene todo el sistema por debajo del peso de la competencia.

Hay MIPS para impacto rotacional y también hay iluminación visible desde todos los lados.

Caracteristicas de seguridad

En las revisiones de cascos me gusta destacar algunas de las características de seguridad específicas a bordo. A menudo eso significa hablar de protección contra impactos rotacionales y ese es el caso aquí también. No está claro que una tecnología sea ganadora mientras que otras no, pero sí está claro que la protección rotacional es útil para reducir las lesiones cerebrales. Nutcase ha seguido la misma dirección que muchos fabricantes y ha optado por confiar en MIPS por su experiencia en la construcción de un sistema de impacto rotacional. Con ese fin, Vio utiliza un forro MIPS debajo del acolchado que permite el deslizamiento del cráneo dentro del casco durante un choque.

Paralelamente al forro MIPS hay otra tecnología diseñada para ayudar a proteger el cráneo desde el interior del casco. Si bien MIPS permite el movimiento, Nutcase también utiliza una espuma de doble densidad para ayudar a disipar la energía. El Vio utiliza una construcción en molde como la mayoría de los cascos de alto rendimiento modernos, pero debajo de esa capa exterior hay una segunda capa con la misma construcción y una espuma más suave. Es un diseño que en ocasiones lleva a integrar la capa MIPS pero en este caso las dos capas quedan firmemente unidas.

Desafortunadamente, la efectividad de estas dos estrategias no es algo que se haya probado de forma independiente hasta ahora. Específicamente, el Nutcase Vio no ha aparecido en una prueba de Virginia Tech. Las similitudes con Street MIPS y su calificación de cinco estrellas son una buena señal, pero por ahora no hay una calificación de Vio que informar.

Actuación

Cuando me visto para viajes largos con mi equipo favorito, no tengo ningún problema en ponerme todo negro y una sola luz trasera. Paso esos viajes lejos del bullicio del tráfico urbano y de las numerosas intersecciones que lo acompañan, y me siento seguro con solo asegurarme de ser visible desde atrás. Cuando salgo con ropa de calle en bicicleta por la ciudad, prefiero ser lo más visible posible y, teniendo eso en cuenta, añadir luces a un casco tiene mucho sentido para mí. Es por eso que sigo probando cascos urbanos con luces integradas.

Al pasar tiempo analizando tantas opciones diferentes, comencé a ver algunas tendencias. Hay cascos puramente urbanos y la mayor parte de lo que Nutcase fabrica entra en esa categoría, pero hay cascos que buscan ir más allá de una sola categoría y el Nutcase Vio es uno de ellos. El Vio es en gran medida un casco urbano, pero el vídeo de marketing también lo muestra en uso como casco de gravel y realmente también funciona en ese contexto.

Las características que funcionan en un entorno de rendimiento son también las características que elevan un casco en cualquier entorno. Más que nada, eso significa mucha ventilación y eso es lo que tiene el Vio. Nadie quiere sentir que está cocinando en un caluroso día de verano y eso es cierto si está empujando a un niño en una bicicleta de carga o subiendo una colina en una bicicleta de gravel. El Vio hace un excelente trabajo al mantener el aire en movimiento en la parte superior de la cabeza al aspirarlo y usar trucos de escape para mantenerlo en movimiento a alta velocidad.

Por otro lado, hay algunas características de los cascos para viajeros que terminan traduciéndose bien en un casco de alto rendimiento. Las luces se encuentran entre ellas, aunque la compensación es el peso por esa característica de seguridad. Sin embargo, la hebilla magnética Fidlock no ofrece compensación y termina siendo una hermosa adición independientemente del uso que le dé al casco.

Lo que realmente termina siendo el mayor desafío cuando un fabricante busca un diseño de casco de uso cruzado es el estilo. Dependiendo de su pensamiento particular sobre el tema, puede que esto le parezca una tontería, pero puede ser importante. La mayoría de las personas prefieren no usar un casco con apariencia de alto rendimiento cuando circulan por la ciudad en bicicleta urbana. El Vio logra lograr un estilo que funciona para ambas situaciones manteniendo el diseño deportivo pero no angular. Es una apariencia que funciona en muchas situaciones diferentes.

Más allá de una apariencia bien equilibrada, también hay un par de opciones inteligentes. Apuntar a montar en grava funciona porque la estética de la grava es más indulgente con un casco con más cobertura. La cobertura adicional agrega seguridad en situaciones donde la superficie de la carretera está resbaladiza y hay rocas con las que lidiar, por lo que funciona con estilo y seguridad. Luego está el simple truco de un ala o visera removible.

Los cascos urbanos suelen tener visera mientras que los de carretera y gravel no. El Nutcase Vio marca la diferencia al hacer que su visera sea extraíble, pero hace un trabajo un poco mejor que la competencia. En lugar de una visera blanda con cierre de velcro, el Vio utiliza un plástico rígido y se fija mediante clavijas. No es complicado y siempre se ubica en el lugar exacto al que debe estar. Colóquelo cuando vaya a la tienda y quítelo por un día en la bicicleta de gravel. O déjelo apagado todo el tiempo, el estilo aún funciona en ambas situaciones.

Veredicto

El Giro Escape MIPS, Bontrager Circuit WaveCel y Unit 1 Faro son cascos con luces específicos para viajeros que he visto recientemente. El Giro y el Faro no están diseñados para hacer nada más que desplazamientos entre semana. No son ligeros y tienen un estilo poco flexible. El Bontrager y el Nutcase Vio son un poco diferentes y ambos intentan encontrar un diseño que funcione para diferentes situaciones. Ambos también lo hacen desde diferentes extremos del espectro. El Nutcase Vio es un casco de alto rendimiento que funcionará para una conducción ligera de alto rendimiento, mientras que el Bontrager WaveCel es un casco de alto rendimiento que funcionará para tareas de desplazamiento. Las diferencias son sutiles pero están ahí y tendrás que decidir qué funciona mejor para ti.

Si el Nutcase Vio con sus múltiples colores y luces integradas parece la mejor opción, lo único en lo que querrás pensar es en el tamaño. Tengo la cabeza pequeña y tiendo a usar una talla pequeña en los cascos. El Nutcase solo viene en dos tamaños, no en tres, y aunque el S/M me queda bien, el espacio adicional permite que el frente se levante más de lo que me gustaría. Habría podido arreglarlo si la cuna trasera tuviera ajuste vertical, pero desafortunadamente no es así. Si además tienes un tamaño de cabeza pequeño, es posible que el Vio no funcione para ti.

Especificaciones técnicas: Nutcase Vio