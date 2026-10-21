El español Javier Romo será el octavo fichaje del equipo británico

Netcompany Ineos ha anunciado que el todoterreno español y ex ganador de etapa del WorldTour, Javier Romo, ha firmado con el equipo británico por dos años.

El piloto toledano ha llegado a un acuerdo conjunto con su actual equipo, Movistar, para terminar contrato dos años antes.

Romo, de 27 años, ganó una etapa del Tour Down Under allá por 2025, con una escapada en solitario. Esa es su única victoria profesional hasta la fecha, pero ha corrido cinco Grandes Vueltas, la más reciente el Tour de Francia este verano, donde estuvo al ataque en la primera etapa hasta Alpe d'Huez y terminó 54º en la general. Romo también consiguió un resultado entre los diez primeros en la general en Itzulia, País Vasco, esta primavera, finalizando séptimo.

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Ya reportado por Subpila de Daniel Benson Al igual que a la vista durante el verano, el cambio de equipo WorldTour de Romo se produce mientras Movistar continúa renovando su alineación con una nueva generación de corredores. Si bien el fichaje más veterano de la escuadra española para 2027 es Iván Cobo, de 26 años, procedente de Kern Pharma, otras novedades incluyen a corredores tan jóvenes como Javier Cubillas, que pasará directamente de la plantilla de Movistar Academy a la absoluta con 19 años.

Mientras tanto, Netcompany Ineos también está realizando cambios significativos en su alineación, con ocho nuevos fichajes y nueve salidas o retiros confirmados hasta la fecha. Romo será el tercer fichaje español para 2027 tras Markel Beloki y Benjamin Noval.

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Apenas unas horas después de finalizar el Tour de Guangxi, su última carrera en la que finalizó 12º, Movistar ya anunció que Romo abandonaba la plantilla, y que corredor y equipo habían acordado rescindir anticipadamente su contrato.

“Javier es un piloto realmente fuerte, que nos ha impresionado desde que entró en escena”, dijo Geraint Thomas, director de carreras, en un comunicado de prensa del equipo Netcompany Ineos.

“Ha demostrado su valía en el nivel WorldTour y se ha convertido en un todoterreno experimentado que puede marcar una diferencia real en una variedad de carreras”.

Romo se hizo profesional con Astana en 2021 antes de unirse a Movistar a principios de 2024.

🔵 Javier Romo finaliza su etapa en Movistar Team Movistar Team y Javier Romo separan sus caminos tras alcanzar un acuerdo mutuo para rescindir el contrato que vinculaba al ciclista de Villafranca de los Caballeros con el equipo. El Tour de Guangxi ha sido su última carrera con nosotros. Todo el equipo quiere agradecerle su trabajo y dedicación durante estos tres años y le desea mucho éxito en el futuro. 💙🫂18 de octubre de 2026

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