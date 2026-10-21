El español Javier Romo será el octavo fichaje del equipo británico

Netcompany Ineos ha anunciado que el todoterreno español y ex ganador de etapa del WorldTour, Javier Romo, ha firmado con el equipo británico por dos años.

El piloto toledano ha llegado a un acuerdo conjunto con su actual equipo, Movistar, para terminar contrato dos años antes.

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