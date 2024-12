Muchos equipos WorldTour utilizan rebreathers de CO como parte del entrenamiento en altitud.

Después de instar a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a adoptar una postura sobre el uso de monóxido de carbono (CO) en el Seminario anual UCI Women's WorldTour y WorldTour en noviembre, la UCI tomó nuevas medidas al pedir oficialmente la prohibición de su uso. .

El presidente de la UCI, David Lappartient, compartió el anuncio en las redes sociales luego de su participación en la reunión de la Junta de Fundación de la AMA en Riad, Arabia Saudita.

“En nombre de @UCI_cycling, solicité formalmente a la AMA por escrito a finales de noviembre, tras el UCI Women's WorldTour anual y el UCI WorldTour, que prohibiera el uso de monóxido de carbono en el contexto del ciclismo profesional”, declaró Lappartient en X (anteriormente Gorjeo).

El uso de monóxido de carbono (CO) se reveló por primera vez durante el Tour de Francia cuando se descubrió que algunos equipos lo utilizaban para mejorar el entrenamiento en altitud. Inicialmente descubierto por Escape Collective, se descubrió que equipos como Visma-Lease a Bike, UAE Team Emirates e Israel-Premier Tech estaban usando respiradores de CO para medir y optimizar el entrenamiento en altitud de sus ciclistas.

Los corredores Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard también confirmaron que conocían y habían utilizado al menos parcialmente el equipo de reinhalación.

Después de afirmar inicialmente que no tenían ningún plan para pedir la prohibición de los recicladores de CO, el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) desaconsejó firmemente la técnica en octubre y sugirió que eventualmente debería prohibirse.

Detalo Health, la empresa detrás de los rebreathers utilizados por varios equipos del WorldTour, dijo ciclismonoticias que el MPCC necesitaba ser más específico en lo que pide que se prohíba.

“El uso de monóxido de carbono como herramienta de diagnóstico médico es, por supuesto, algo completamente diferente cuando la intención no es aumentar el rendimiento, sino como herramienta de diagnóstico. Y eso, por supuesto, no debería o no puede prohibirse. Por lo tanto, es necesario que haya un tratamiento claro y diferenciado entre los dos”, afirmó Carsten Lundby, director ejecutivo de Detalo Health y profesor de la Universidad del Sur de Dinamarca.

En el seminario anual de la UCI en Niza, Francia, los participantes también fueron actualizados sobre el conocimiento actual de los efectos sobre el rendimiento de la inhalación repetida de monóxido de carbono (CO). La UCI pidió a los corredores y equipos que no utilizaran la “inhalación repetida” del gas mortal.