El piloto estadounidense señala que la tecnología y las posiciones han cambiado considerablemente desde 2010, pero confía en que “las cifras de potencia no son tan diferentes”

El muy esperado regreso del campeón mundial de persecución de 2010, Taylor Phinney, a la competencia internacional en el Campeonato Mundial de Pista de la UCI como titular del equipo de persecución masculino del equipo de EE. UU. terminó el día 1, y el cuarteto se perdió la final por medallas. Es un paso atrás para el equipo, que terminó cuarto en el campeonato del año pasado en Santiago, Chile.

Phinney tomó una decisión tardía de unirse al programa USA Cycling y anunció su regreso en abril, más de seis años después de que dejó el ciclismo profesional a los 29 años en 2019. Su objetivo era formar parte del equipo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles para emular a sus padres Davis Phinney y Connie Carpenter-Phinney, quienes obtuvieron medallas en los últimos Juegos Olímpicos allí en 1984.

“La pista fue donde encontré por primera vez el amor y el éxito en este deporte, fue incluso la primera disciplina que me rompió el corazón cuando mi evento especializado, la persecución individual, fue eliminado del programa olímpico, lo que me impulsó a abandonar rápidamente la pista y dedicarme a la carretera”, escribió Phinney en abril.

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“Recientemente, los muchachos de EE. UU. han logrado grandes avances en la persecución por equipos y no podría estar más feliz de unirme a ellos en la búsqueda del sueño olímpico”.

Phinney se unió a Ashlin Barry, Grant Koontz y Anders Johnson para la persecución por equipos el miércoles, reemplazando al miembro del equipo del año pasado Graeme Frislie, quien competirá en Omnium, Madison y Scratch Race.

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En declaraciones a la UCI el miércoles antes de que comenzaran las carreras en el Velódromo de Shanghai en la isla Chongming, Phinney dijo que estar de regreso al más alto nivel en la pista “se siente como volver a casa en muchos sentidos”.

“Es muy divertido correr con los muchachos”, dijo. “La tecnología ha cambiado mucho, especialmente en la persecución en equipo.

“Las posiciones han cambiado mucho. Si miras mi posición en la persecución individual de 2009, estaba completamente abierta, y ahora todo está súper cerrado. Así que creo que la posición es más extrema, pero los números de poder no son muy diferentes.

“También corro como titular, así que aprovecho gran parte del primer minuto de la carrera para poner a todos al día. Quiero decir, tenemos un equipo realmente fuerte. Es una especie de interrogante llegar a la carrera, tratar de entender dónde están los otros equipos”.

Phinney fue realista sobre las posibilidades del equipo y dijo antes de la carrera: “Si pudiéramos estar entre los cinco primeros, creo que estaríamos muy contentos con eso. Y si llegamos a la final, entonces estaremos más que entusiasmados. Pero lo haremos una en cada ronda a la vez”.

Si bien el equipo hizo lo suficiente en la ronda de clasificación para pasar a la siguiente serie, que determinó los equipos para la final de medallas, no pudieron avanzar, marcaron tiempos dos segundos más lentos que los del equipo en 2025 y se perdieron la ronda de medallas por medio segundo.

Italia y Dinamarca se enfrentarán el jueves por las medallas de oro y plata, mientras que Gran Bretaña y Francia competirán por la medalla de bronce.