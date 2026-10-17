El piloto estadounidense señala que la tecnología y las posiciones han cambiado considerablemente desde 2010, pero confía en que “las cifras de potencia no son tan diferentes”

El muy esperado regreso del campeón mundial de persecución de 2010, Taylor Phinney, a la competencia internacional en el Campeonato Mundial de Pista de la UCI como titular del equipo de persecución masculino del equipo de EE. UU. terminó el día 1, y el cuarteto se perdió la final por medallas. Es un paso atrás para el equipo, que terminó cuarto en el campeonato del año pasado en Santiago, Chile.

Phinney tomó una decisión tardía de unirse al programa USA Cycling y anunció su regreso en abril, más de seis años después de que dejó el ciclismo profesional a los 29 años en 2019. Su objetivo era formar parte del equipo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles para emular a sus padres Davis Phinney y Connie Carpenter-Phinney, quienes obtuvieron medallas en los últimos Juegos Olímpicos allí en 1984.

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