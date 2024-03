El ciclismo profesional puede ser una intrigante mezcla de poder, tácticas y oportunidades. Sin embargo, en muchas ocasiones, todo se reduce a quién es el más fuerte, ya sea individualmente o como equipo. Ocasionalmente, incluso los favoritos más grandes no logran hacer las cosas correctamente y la carrera se les escapa de entre los dedos. Puede haber varias razones para eso y la 82ª edición de la París-Niza ha mostrado una amplia selección de ellas con corredores que podríamos haber sospechado por encima de esa clase de situación.

Antes de comenzar, todos esperaban que Primož Roglič jugara su papel y lo hizo, simplemente no en la categoría que nos habían hecho creer en años anteriores. A pesar de que era la primera carrera de su campaña en 2024, todos estaban convencidos de que estaría listo para liderar a su nuevo equipo, Bora-Hansgrohe, hacia la victoria o, al menos, un lugar en el podio. Ganador hace dos años y dominante en 2021 hasta que una caída en la etapa final lo vio caer al puesto 15, Roglič sabe cómo correr la carrera.

Marzo siempre ha sido uno de sus mejores meses, porque si no está dominando en Francia, entonces está en Tirreno-Adriático ganando allí. Además, necesitaba un resultado que le diera confianza, no solo por su propio bien después de dejar Jumbo-Visma, sino también por un equipo que ha invertido en él como su líder para el Tour de Francia. Todo indicaba que el esloveno llegaría a París listo para la acción.

La primera etapa lo vio lo suficientemente atento, pero faltándole un poco de su poder habitual cuando no pudo responder de inmediato a las aceleraciones de corredores como Egan Bernal y Remco Evenepoel. Él pudo cerrar cualquier brecha antes de que se volvieran realmente serias, así que parecía que iba a montarse él mismo en esa última pizca de forma a medida que avanzaba la semana y bien podría haberlo hecho si hubiera permanecido razonablemente seco. Sin embargo, no fue así, y decisiones desastrosas en la estrategia de ritmo durante la contrarreloj por equipos de la tercera etapa acabaron con cualquier idea de que aún pudiera ser el hombre a vencer.

Roglič sabe que es una disciplina en la que el corredor más fuerte debe ser cuidadoso al manejar a sus compañeros en las secciones más duras, y los directores en el coche saben que es su trabajo controlar la situación, entonces ¿cómo se encontró Bora con solo dos corredores restantes con el líder de equipo con más de la mitad del recorrido por delante? ¿Fue la renuencia de Roglič a disminuir la velocidad porque estaba tan acostumbrado a la velocidad de Visma o fue una falta de comprensión de la segunda mitad de la ruta?

Estoy seguro de que el briefing previo a la carrera no incluyó el fiasco de perder a sus grandes potencias antes de que hubieran sido lo más útiles en las partes más rápidas hacia el final.

Bora la estropeó y la confusión resultante se tradujo en un tiempo perdido que iba a ser muy difícil de recuperar.

Por otro lado, en Soudal-Quickstep, la razón por la que no estaban más cerca del referente del UAE Team Emirates fue definitivamente la lluvia que encontraron. No importa, porque Remco tenía su cara de enfado puesta, y eso prometía mucha acción para que el UAE defendiera el liderato de Brandon McNulty. Dada la abundancia de talento alineado detrás de él, debería haber sido bastante controlable, pero como es habitual hoy en día, la etapa 4 a Mont Brouilly vio que las cosas se ponían bastante desesperadas con peleas por bonificaciones de tiempo, Bora atacando en un descenso mojado y luego Evenepoel poniendo en aprietos a todos antes de la penúltima subida.

El UAE quedó expuesto, con McNulty teniendo solo a João Almeida para perseguir a Luke Plapp y Santiago Buitrago cuando se desprendieron del grupo de líderes. El grupo de favoritos de la general entonces vio vacilaciones y juegos de poder sobre quién iba a perseguir, y cuando el pánico se instaló, ya era demasiado tarde. Buitrago ganó la etapa y Plapp se llevó la camiseta amarilla, mientras que Remco estaba previsiblemente furioso de que no hubiera ido con el ataque de Plapp y de que nadie quisiera trabajar con él. Esta vez, Soudal-Quickstep falló al hacer que Louis Vervaeke arrastrara a Plapp claro antes de quedarse atrás.

Además, Evenepoel no pudo marcar la diferencia más cerca de la cima de la categoría 1. Sus ataques fueron lo suficientemente brutales, pero no fueron tan punzantes como podrían haber sido, y casi parecía que tenía miedo de que un Roglič resurgente lo contraatacara si se presentaba la oportunidad. Para empeorar las cosas, Mattias Skjelmose superó al campeón belga en el último sprint por los segundos de bonificación, y se podía sentir la tensión crecer en su comportamiento al comenzar a sentir que todos estaban en su contra.

Remco no estaba fuera de la contienda, Skjelmose era más rápido, Plapp estaba en gran forma, Ineos creía en Bernal y luego estaban chicos como Felix Gall, Matteo Jorgensen y Buitrago con los que lidiar. La autoconfianza y la confianza de Remco parecían haber recibido un golpe y la frustración aumentaba.

Dos días después, sus sospechas se confirmaron. Roglič atacó en la penúltima subida en el camino a La Colle-sur-Loup en la etapa 6, y Evenepoel tuvo que cerrar el hueco, pero luego ambos cometieron el error fatal de dejar escapar a Jorgensen, McNulty y Skjelmose. Jayco-Alula no tenía los recursos para ayudar al líder de la carrera Plapp, e Ineos estaba demasiado ocupado rescatando a Bernal, que estaba sufriendo. Buitrago se cayó en el siguiente descenso y Evenepoel solo se comprometió con una gran aceleración una vez que la meta estaba a la vista.

Remco no parecía haber notado que Roglič no estaba en su mejor nivel y no podía o no quería seguir cuando se esperaba que lo hiciera. ¿Estaba el esloveno engañándolo, intimidándolo y luego iba a atacar, o realmente estaba en su límite? Fue un buen juego de todas maneras, y Remco parecía tan preocupado por lo que Bora estaba haciendo, o no haciendo, que se olvidó de McNulty y de Jorgensen, que siempre estuvo presente y claramente había elevado su nivel.

En el día penúltimo, por otro lado, la victoria de Aleksandr Vlasov en La Madone d’Utelle reestableció la preocupación de que incluso un Roglič menos dinámico finalmente mostraría sus cartas en la etapa concluyente.

Como siempre, esa etapa corta alrededor de Niza decidiría las cosas. Después de parecer que no iba a ganar una etapa o incluso lograr el podio, la agresividad de Evenepoel desgastó a sus rivales y cruzó la línea en la Promenade des Anglais con los brazos en alto. Sin embargo, justo detrás de él estaba Matteo Jorgensen, el vencedor de la general y igual a todo lo que el hombre de Soudal-Quickstep le había lanzado en la miserable ruta de 109 km de lluvia, subidas implacables y descensos traicioneros.

Brandon McNulty cayó del primer al tercer lugar detrás de su compatriota y la superestrella belga y a pesar de salir con el segundo lugar, las clasificaciones de montaña y puntos, queda la sensación persistente de que no estaba del todo satisfecho con su primera carrera en Francia. Tanto individual como colectivamente, hay cosas a mejorar.

Para Roglič y Bora-Hansgrohe, puede que no haya sido tan decepcionante como sugiere el resultado final. Por supuesto, hubo el fiasco de la contrarreloj por equipos, pero ganaron una etapa con Vlasov y aunque Roglič parecía llevar unos kilos de más, tenía que estar feliz al ver el frente de la carrera e influir en el resultado, aunque la mayor parte fuera metiéndose en la cabeza de Evenepoel.

El juego psicológico del Tour de Francia es un proyecto a largo plazo, recuerden, y cada encuentro entre los protagonistas importa.

Boletín de calificaciones

Por otro lado, Lidl-Trek puede estar ligeramente molesto de que Mads Pedersen no haya conseguido una victoria de etapa, pero eso se verá compensado por el éxito de Mattias Skjelmose en la sexta etapa y su desempeño en la general. Luke Plapp demostró por qué se unió al Jayco Alula, aprovechando la libertad que ahora se le permite y recordándole a todos el talento que tiene.

Bahrain-Victorious puede agradecer a Santiago Buitrago por sus actuaciones, de lo contrario fue una carrera bastante tranquila para ellos y lo mismo ocurre con Felix Gall en Decathlon AG2R. Si estaban contando con Sam Bennett, sin duda se habrán decepcionado. El otro gran fichaje de sprint, Fabio Jakobsen, no funcionó mucho mejor para el DSM-firmenich PostNL tampoco.

