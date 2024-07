Desde material para calcetines hasta ingeniosos soportes para computadoras, aquí hay seis hallazgos nerds del pelotón del Tour de Francia

Hola, soy CyclingSpy. Tengo un título en aeronáutica y he trabajado en aerodinámica deportiva durante años, colaborando con algunos de los ciclistas más famosos para mejorar su rendimiento en las carreras de más alto nivel.

Informe sobre algunas piezas tecnológicas/aeronáuticas más específicas que siento que no reciben la atención que merecen y uso mi experiencia para ofrecer mi opinión y conocimiento sobre nuevas piezas de tecnología que encuentro o que mis seguidores en Instagram me envían.

Las bicicletas suelen ser las que tienen las características más destacadas (a menos que estemos hablando de los calcetines de Mark Cavendish) a pesar de que no necesariamente marcan la diferencia más grande en el rendimiento. Por eso, en este artículo, he reunido todas las demás cosas. Hablo de ropa, soportes para computadoras, calcetines (por supuesto) y más. Piénsalo como una apreciación de las pequeñas cosas que de otra manera pasarían desapercibidas.

Si bien tengo miles de horas de experiencia en pruebas aerodinámicas (túnel de viento, velódromo, CFD) en varios deportes, no he probado todo lo que menciono en el artículo. Estoy usando mi experiencia en la investigación de cosas similares para tratar de explicar lo que podría estar sucediendo, pero esta es solo mi opinión. La aerodinámica del ciclista es tan individual y compleja que nunca podemos estar seguros de por qué se toma una determinada decisión a menos que estemos en la sala durante la prueba.

Biniam Girmay celebra otra victoria al sprint, pero mi atención se centra en su cinta del manillar, que continúa por la parte superior hacia su potencia.

Cinta de manillar de Biniam Girmay

En mis publicaciones, se hace una especie de broma que odio cuando los equipos y los ciclistas tienen el manillar encintado hasta la potencia. Es un hecho que la cinta del manillar crea más resistencia que si el manillar tuviera un perfil aerodinámico liso o expuesto. Un manillar encintado tiene una zona frontal más grande y peores propiedades de superficie, y puede que solo sean un par de vatios (incluso a más de 60 km/h), pero se necesita más esfuerzo para envolver una mayor parte del manillar y te hace ir más lento. No entiendo por qué los equipos siguen haciéndolo.

En la imagen de arriba podemos ver que Girmay es el único ciclista que tiene el manillar encintado de esta manera, y aun así sigue ganando. Es el velocista más exitoso de la carrera en este momento. No significa que todo lo que he escrito esté mal o que las pequeñas mejoras en la resistencia no importen, es solo que el ritmo de Girmay en sus sprints, especialmente, supera con creces cualquier deficiencia en su configuración.

El poste de perfil aerodinámico que sostiene en alto la computadora de Abrahamsen es una idea novedosa que podría ofrecer interesantes ganancias aerodinámicas.

El soporte para ordenador de Jonas Abrahamsen

Se informaron varias cosas interesantes de la contrarreloj de la Etapa 7 (como la nueva configuración ligera de contrarreloj de Pogačar), pero una de las piezas más pequeñas que me gustó fue el soporte para computadora de Jonas Abrahamsen.

Los soportes estándar para ordenadores de las bicicletas de contrarreloj suelen colocar la unidad principal entre las extensiones de contrarreloj. Sin embargo, Abrahamsen utilizó un poste con forma de perfil aerodinámico para montar su ordenador mucho más arriba y más cerca de su cara. No sé por qué fue así en este caso, ya que no estaba dando el 100% en la carrera ese día, pero es algo novedoso en carreras de este nivel.

Estoy convencido de que se podrían investigar algunas interacciones aerodinámicas entre un ordenador montado de esta manera y diferentes cascos y visores. Me interesaría especialmente ver cómo interactúan los ordenadores de gran tamaño con las aletas de las viseras de los cascos Kask de Ineos Grenadiers.

Ineos Grenadiers contra Red Bull-Bora-Hansgrohe

El mono que utilizó Red Bull-Bora-Hansgrohe para la primera contrarreloj del Tour de Francia de este año se utiliza desde hace más de un año, pero quería destacar una similitud entre este y el enfoque que Ineos Grenadiers ha estado utilizando durante un par de años.

En las imágenes se puede ver que hay crestas en la tela de los brazos y la espalda de Filippo Ganna (justo encima de donde se pueden ver sus costillas) y Bob Jungels. Sin embargo, el traje de Ganna tiene esta tela con crestas como capa base utilizando tecnología de doble capa y el traje de Red Bull es todo de una sola capa pero con algún tratamiento en la tela. Ambos equipos han invertido mucho dinero en el desarrollo del traje y presumiblemente creen que tienen la mejor opción para sus líderes. Lo que me parece interesante es que han utilizado esencialmente la misma tela en las mismas ubicaciones pero de una manera diferente entre sí para alcanzar el mismo objetivo.

Cabe destacar que todos los corredores del Red Bull-Bora-Hansgrohe usaron monos idénticos, mientras que Ineos Grenadiers tiene varias opciones para cada uno de sus corredores y selecciona la opción que mejor se adapta a sus necesidades. Ganna usa la doble capa en la espalda, por ejemplo, pero otros corredores del Tour de este año no lo hacen.

Traje de baño Visma Lease-a-Bike

El diseño de temática renacentista de Visma Lease-a-Bike dificulta detectar lo que sucede en el interior del mono. El color oscuro y el patrón de la tela ocultan las sombras, y son las sombras en la tela las que nos permiten detectar qué telas está usando el equipo.

Sin embargo, todavía podemos ver que este año han cambiado el ajuste del traje, por lo que tiene tela adicional en la axila del ciclista en un intento de reducir la resistencia. El flujo de aire alrededor de los brazos de un ciclista es muy sensible a pequeños cambios y tiene una gran influencia en lo que sucede alrededor del cuerpo del ciclista. He visto resultados de túnel de viento en los que tener esta tela adicional (como una ardilla voladora) ha resultado en un aumento de la resistencia, pero Visma-Lease a Bike debe estar seguro de que está produciendo una reducción de la resistencia en sus ciclistas clave.

Todo depende de los tejidos del traje, del casco, de la forma del rider y de qué dirección viene el viento.

El armario de calcetines de Pogačar

En el Giro de Italia, Pogačar empezó con unos calcetines fabricados con un material transpirable que también tendrá un efecto aerodinámico al hacer saltar la capa límite para reducir la estela y, por lo tanto, la resistencia de la parte inferior de la pierna. Estos fueron en los colores estándar de su equipo (blanco) para el primer día. Luego, para su primer día con el maillot rosa, usó un tejido aerodinámico acanalado “normal” en sus calcetines antes de volver a sus calcetines originales (aunque en una versión rosa) para las etapas restantes.

En el Tour de este año, Pogačar utiliza los mismos calcetines que utilizó en el Tour del año pasado. Están fabricados con el mismo material que se utiliza en muchas capas base aerodinámicas en la actualidad. Presentan grandes nervaduras que sobresalen para activar la capa límite de forma controlada, en lugar de depender de una rugosidad general del tejido para lograr este efecto, como sus calcetines del Giro. El uso del tejido de la capa base aerodinámica como una sola capa en lugar de una doble capa significa que el efecto de activación de la capa límite se producirá a una velocidad mucho menor. Si tenemos en cuenta el hecho de que las piernas se mueven, esta velocidad acaba siendo de unos 30 km/h o aproximadamente la misma velocidad que alcanzaría en una subida del 5 %, lo que supone un ahorro de un par de vatios en este tipo de terreno.

Lo que me parece interesante es el hecho de que, a diferencia de sus calcetines del Giro, sus calcetines del Tour se han mantenido blancos. El rendimiento aerodinámico de algunos tejidos puede cambiar cuando se les aplica el color o el logotipo. No sé si Pissei o el UAE Team Emirates son conscientes de ello (o lo han probado) y están utilizando un calcetín sin teñir como resultado, o si simplemente se han quedado sin tejido y no pueden fabricar una versión especial en amarillo.

Lo que también resulta extraño es que Pogačar haya utilizado un tejido diferente en los calcetines para el Giro y el Tour. El tejido del Giro era nuevo para él este año (otros equipos lo habían utilizado en el pasado), pero para el Tour ha estado utilizando el tejido del año pasado.

Si asumimos que se utiliza el mejor equipamiento para el Tour, ¿él y su equipo utilizaron a sabiendas un calcetín con mayor resistencia aerodinámica en el Giro, sólo para poder utilizar calcetines rosas a juego?

Comparación del equipo Santini de Lidl Trek con el maillot amarillo de Santini

Pogačar ha lucido varios monos de Santini diferentes durante la carrera de este año. Cuando perdió el sprint ante Vingegaard en la etapa 11, llevaba una versión antigua del mono Santini Viper (la misma versión con la que Girmay ganó los sprints).

Lidl-Trek ha realizado un par de actualizaciones de este mono desde la versión anterior, por lo que creo que es justo decir que el maillot de líder de la carrera sería más lento por algunos vatios que la versión que utiliza Lidl-Trek. Por supuesto, la aerodinámica es específica de cada ciclista y la diferencia de resistencia entre los monos variará de un ciclista a otro.

Un dato más interesante es el mono que ha utilizado Pogačar en las etapas 14 y 15, las dos etapas de montaña más importantes hasta el momento. Tiene un tejido suave en las mangas y un tejido transpirable en el pecho, los costados y la parte exterior de las piernas. Esta combinación es algo que no he visto en ningún ciclista de Lidl-Trek, pero por una buena razón. Este mono de montaña es casi idéntico, tanto en la elección del tejido como en la construcción, a los monos de Le Coq Sportif de hace unos años.

No es raro que los fabricantes de ropa externalicen la producción a este nivel. En los primeros días del Team Sky, por ejemplo, la equipación de Adidas (y posteriormente de Rapha) era producida por Nalini y, más recientemente, en el Giro de Italia de 2022, el mono de contrarreloj del ciclista británico Simon Yates fue fabricado por Vorteq, en lugar de Alé, el patrocinador de la equipación de BikeExchange-Jayco.

Sería interesante saber si Santini fabrica todos los monos para las etapas de ruta o si está externalizando parte de la producción de la misma manera.

Sin embargo, al contrario de lo mencionado anteriormente, los trajes utilizados en la contrarreloj fueron los mismos para todos los poseedores del maillot de líder y para Lidl-Trek.