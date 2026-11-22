La empresa patrocinará la carrera durante dos años, ya que la carrera femenina regresa después de un año de ausencia.

Después de que se citara la falta de fondos como un factor importante que contribuyó a la cancelación del Tour de Romandie Féminin 2026, la carrera regresará en 2027 con Primeo Energie asumiendo el patrocinio de las carreras femeninas y masculinas.

La compañía eléctrica suiza patrocina los maillots de clasificación de montaña de las carreras desde 2022, primer año de la carrera femenina, pero ahora será el patrocinador principal de ambas pruebas durante las dos próximas ediciones.

Incluso antes de la carrera de 2026, la organización estaba en problemas y esperaba abordar un déficit presupuestario del 10% atrayendo a Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Pero una semana después de ganar cuatro de las cinco etapas y la clasificación general, los organizadores, Chassot Concept SA, anunciaron el aplazamiento de la carrera femenina de 2026.

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“Este aplazamiento también tiene como objetivo preservar la estabilidad financiera de la Fundación y, en última instancia, garantizar la calidad y la viabilidad a largo plazo del evento”, dijeron entonces los organizadores.

Ahora, con Primeo Energie a bordo, no solo la carrera masculina está asegurada, sino que el evento femenino regresará en 2027, y la carrera por etapas de tres días comenzará el 10 de septiembre.

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“Hemos visto hasta qué punto el Tour de Romandía está profundamente arraigado en el corazón de los suizos francófonos”, afirmó el director general de Primeo Energie, Cédric Christmann. “Estamos fortaleciendo nuestra presencia en una región donde pretendemos continuar nuestro crecimiento.

“Para mí también es especialmente importante apoyar la carrera femenina; el ciclismo femenino merece más atención, al igual que el sector energético, especialmente en lo que respecta a los roles técnicos y las posiciones de liderazgo”.

A diferencia de la carrera masculina, que comenzó en 1947, la carrera femenina tiene una corta historia, que comenzó en 2022. Luego, Ashleigh Moolman-Pasio venció a Annemiek van Vleuten en la etapa de montaña hasta el centro de esquí de Thyon 2000, logrando el único éxito en la clasificación general WorldTour de su carrera.

Celebrada en 2025, la edición más reciente la ganó la ciclista local Elise Chabby (FDJ-SUEZ). La carrera también fue testigo del surgimiento de Paula Blasi, que ganó la contrarreloj de montaña del día inaugural, consiguiendo su primera victoria en el WorldTour. Sin embargo, la carrera se vio socavada cuando cinco equipos fueron excluidos de la carrera antes de la salida.

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Si bien los detalles de la carrera femenina aún no se han publicado, los organizadores eligieron el anuncio del patrocinio para publicar los detalles de la 80ª edición de la carrera masculina, que comenzará con su tradicional prólogo el martes 27 de abril y contará con una serie de etapas en circuito.

“Hemos optado por etapas en bucle, y cada una de ellas se desarrollará casi en su totalidad dentro de un solo cantón”, explicó el organizador Richard Chassot.

“Esto permite al público ver a los corredores varias veces en un ambiente festivo. Este formato también responde a los requisitos de seguridad, que son cada vez más complejos y costosos”.

Prólogo – Yverdon-les-Bains (4,7 km)

Etapa 1 – Romont – Romont (170,1 km)

Etapa 2 – La Chaux-de-Fonds – La Chauxde-Fonds (176,2 km)

Etapa 3 – Vully-les-Lacs – Vully-les-Lacs, contrarreloj individual (14,6 km)

Etapa 4 – Sierre – Sierre (141,7 km)

Etapa 5 – Moutier – Cantón del Jura (Distancia aún no conocida)

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