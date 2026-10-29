Es probable que también sea la primera contrarreloj cuesta arriba desde 2023 y la casa Grande Partenza, cuya publicación completa de la ruta está prevista para el 3 de noviembre.


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Parece que el Giro de Italia volverá a sus raíces el próximo año, y varios medios de comunicación informan actualmente sobre una gran cantidad de etapas de montaña en toda regla de tercera semana en subidas clásicas como Mortirolo, Zoncolan y Gavia, así como su primera Grande Partenza en suelo italiano desde Turín en 2024.

La presentación completa de la ruta 2027 está prevista para el 3 de noviembre en Roma, inusualmente temprano para el Giro, ya que el evento equivalente del año pasado fue a principios de diciembre. Pero esa fecha que se acerca rápidamente no ha impedido que los medios de comunicación, entre ellos Tuttosport y Tuttobiciwebde revelar ya una cantidad considerable de detalles sobre la carrera masculina del próximo año.

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Si Zum Zeri podría ser un momento crucial de la segunda semana, probablemente otro será el sábado 22 de mayo, gracias a un final en la cima en la estación de esquí de Piani di Bobbio, a tiro de piedra de la ciudad de salida y llegada de Il Lombardia en Bérgamo. Un tercer momento clave bien podría ser la contrarreloj en el circuito de Monza, 24 horas más tarde, la última oportunidad para que los especialistas de la crono dejen huella antes de una tercera semana de escaladas ultraduras.