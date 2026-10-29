Es probable que también sea la primera contrarreloj cuesta arriba desde 2023 y la casa Grande Partenza, cuya publicación completa de la ruta está prevista para el 3 de noviembre.

Parece que el Giro de Italia volverá a sus raíces el próximo año, y varios medios de comunicación informan actualmente sobre una gran cantidad de etapas de montaña en toda regla de tercera semana en subidas clásicas como Mortirolo, Zoncolan y Gavia, así como su primera Grande Partenza en suelo italiano desde Turín en 2024.

La presentación completa de la ruta 2027 está prevista para el 3 de noviembre en Roma, inusualmente temprano para el Giro, ya que el evento equivalente del año pasado fue a principios de diciembre. Pero esa fecha que se acerca rápidamente no ha impedido que los medios de comunicación, entre ellos Tuttosport y Tuttobiciwebde revelar ya una cantidad considerable de detalles sobre la carrera masculina del próximo año.

En sorprendente contraste, todavía ha surgido poca o ninguna información sobre la posible ruta femenina del Giro de Italia 2027 para el próximo año, que también se revelará en Roma en la misma fecha que el evento masculino. Casi todo lo que se sabe hasta el momento son las fechas del calendario del Giro de Italia femenino: del 29 de mayo al 6 de junio.

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En cuanto a la carrera masculina, quizás el avance más notable -si las predicciones son correctas- podría ser su formato muy tradicional, comenzando con la primera Grande Partenza 'en casa' en tres años.

Como se ha rumoreado ampliamente, se espera que el Giro comience en la ciudad nororiental de Trieste el sábado 8 de mayo, con, como el año pasado, una etapa de salida masiva y otra oportunidad, 12 meses después, para que los velocistas se lleven la primera maglia rosa.

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La primera semana probablemente también concluirá con un sprint masivo. Después de abrirse camino a través de la región oriental de Friuli y luego a través de Romaña y Abruzos, la ruta de 2027 lleva el Giro a su punto más al sur con una carrera masiva hasta la línea en el paseo marítimo de Nápoles en la etapa 9. En el medio, se espera que haya espacio para una contrarreloj cuesta arriba, posiblemente teniendo lugar en las laderas del Gran Sasso, el ascenso de los Apeninos utilizado a menudo para una primera gran clasificación en el Giro. Entonces no sería nada sorprendente que hubiera al menos otra etapa montañosa por la región de Abruzzo.

Una vez llegado a Nápoles, el Giro debería dirigirse hacia el norte. Se prevé que la segunda semana incluya una etapa en el circuito de carreras de Mugello, otra muy montañosa a través de la región de Emilia-Romaña y una posible etapa de llegada en alto en el norte de la Toscana en el ascenso de 23 km no utilizado hasta Zum Zeri.

Si Zum Zeri podría ser un momento crucial de la segunda semana, probablemente otro será el sábado 22 de mayo, gracias a un final en la cima en la estación de esquí de Piani di Bobbio, a tiro de piedra de la ciudad de salida y llegada de Il Lombardia en Bérgamo. Un tercer momento clave bien podría ser la contrarreloj en el circuito de Monza, 24 horas más tarde, la última oportunidad para que los especialistas de la crono dejen huella antes de una tercera semana de escaladas ultraduras.

Después de la edición de 2026, donde casi todas las montañas clásicas alpinas y dolomitas desaparecieron de la ruta del Giro, un número significativo vuelve al menú para 2027. Después de un segundo día de descanso, la etapa inicial de la tercera semana de Sondrio a Aprica bien podría ser la más dura de todo el Giro de 2027, con un asombroso total de casi 6.000 metros de escalada vertical.

Comenzando con una de las ascensiones más conocidas del Giro, el Passo del Mortirolo, por primera vez de dos, se espera que los desafíos de escalada de la etapa 16 continúen con el Passo Gavia, con un máximo de 2.618 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto o Cima Coppi de la carrera y donde los organizadores y los aficionados estarán conteniendo la respiración para ver si el clima de mayo, a menudo impredecible, no obliga a una cancelación de último momento.

Por si fuera poco, sigue otra ascensión al Mortirolo por su lado más empinado, el Mazzo Valtellina, y para rematar una etapa ya de por sí brutalmente dura, habrá una subida final a Aprica. Esta subida más suave de tercera categoría fue utilizada por última vez por el Giro en 2015, en un día en que Mikel Landa ganó la etapa y el ganador general Alberto Contador estuvo a punto de perder la carrera gracias a una mecánica inoportuna en un descenso, pero luego luchó para destruir a los oponentes y asegurar la general para siempre.

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A estas alturas, la batalla por la maglia rosa estará en pleno apogeo, pero habrá más por venir. Los últimos tres días de montaña de la carrera, que probablemente comenzarán en la etapa 18 hasta Madonna di Campiglio el jueves 27 de mayo (otro ascenso histórico más para el Giro), seguramente verán volar más chispas de escalada, luego se cree que otra etapa a través de los Dolomitas llevará la carrera a Austria para su única noche en suelo extranjero.

Sin embargo, se espera que el último enfrentamiento se produzca en el poderoso Monte Zoncolan en la etapa 20, abordada por última vez en 2018, cuando Chris Froome sentó las bases clave de su victoria general, luchando contra las lesiones para lograr una inesperada victoria de etapa.

Todo lo que quedará será otra característica “clásica” del Giro moderno, un enorme traslado al sur, a Roma, para un último día de carreras nocturnas a la sombra del Capitolio. Como en Trieste tres semanas antes, se espera que la etapa 21 termine con un sprint colectivo, pero para entonces la maglia rosa estará muy lejos del alcance de los veloces.

Si todo se confirma, la noticia sobre la dificultad del recorrido del próximo año, especialmente en la tercera semana, puede servir como elemento disuasorio para aquellos que esperan dejar su huella en las contrarreloj. Sin embargo, el ingrediente más importante que podría tentar a especialistas como Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a participar en el Giro aún no se ha hecho público.

El número total de kilómetros para las dos contrarreloj del Giro sigue siendo desconocido, y es posible que recién el 3 de noviembre en Roma surja esa información fundamental. Después de lo cual, y al igual que en la presentación del Tour de Francia 2027 la semana pasada, la distancia de la contrarreloj y sus implicaciones con respecto a quién participará probablemente dominarán muchos de los titulares y debates que sigan.