La gama Wahoo siempre ha impresionado a nuestro equipo de pruebas y ocupa lugares muy codiciados como algunas de las mejores computadoras para bicicletas del mercado.

En el concurrido mercado de las mejores computadoras para bicicletas, los dispositivos líderes que dominan nuestros consejos de compra probados son de Garmin y Wahoo.

Las ventas de Amazon Prime Day están activas y ahora puede obtener importantes descuentos en la última gama de computadoras para bicicletas Wahoo Elemnt. Bolt, Roam y Ace tienen reducciones para Prime Day de hasta un 18% de descuento.

Las convierte en compras atractivas si está actualizando desde una computadora para bicicletas económica o incluso si se adentra en el mercado de las computadoras para bicicletas por primera vez.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Compre la gama de computadoras para bicicletas Wahoo Elemnt con hasta $ 85 de descuento para Amazon Prime Day.

El ciclismonoticias Los expertos en tecnología han sometido a casi todos los ciclocomputadores a pruebas rigurosas, y nuestra recomendación como mejor en general es el Garmin Edge 1050. Sin embargo, para nosotros, Wahoo y su gama Elemnt son serios rivales para esa corona de Garmin.

A continuación, enumero los detalles y los precios de estas ofertas de Wahoo, y una práctica tabla de comparación con características clave para ayudarlo a elegir el dispositivo adecuado para usted.

Y hablando de ofertas ciclistas, a falta de tres días, nuestra Ticker en vivo de Prime Day 2026 es el lugar para encontrar las mejores ofertas a medida que las encontramos.

Ahorre 15% ($52,50) Perno Wahoo Elemnt V3: era $349.99 ahora $297.49 en Amazon El Wahoo Elemnt Bolt V3 es, en opinión de nuestro experto en tecnología ciclista, “todo lo que necesitas” en un ciclocomputador. Realizará un seguimiento fácil de todo, desde la distancia, la velocidad y el tiempo de recorrido, además de ayudarlo a navegar. Es fácil de configurar y usar y, para los corredores, es súper liviano y, por lo tanto, es fácilmente uno de los mejores ciclocomputadores del mercado. Lea nuestro completo Revisión de Wahoo Elemnt Bolt V3. Leer más Leer menos ▼

Ahorre 15% (£45,01) Perno Wahoo Elemnt V3: era £299 ahora £253.99 en Amazon El Bolt V3 también se ofrece en el Reino Unido con un modesto pero respetable descuento del 15%. Leer más Leer menos ▼

Ahorre 18% ($84,99) Wahoo Elemnt Roam V3: era $464.99 ahora $380 en Amazon Ahora en su tercera versión, Element Roam V3 tiene una pantalla más grande y un chip GPS de doble banda para una localización precisa de la posición. Nuestro experto evaluador destacó Roam como una computadora para bicicleta sencilla para usar en el día a día y, con la aplicación Wahoo actualizada, fácil de configurar. Lea nuestro completo Revisión de Wahoo Elemnt Roam V3. Leer más Leer menos ▼

Ahorre 15% (£60,01) Wahoo Elemnt Roam V3: era £399 ahora £338.99 en Amazon El Roam V3 también está a la venta en el Reino Unido, ahorrando £60 en el precio minorista. Leer más Leer menos ▼

Ahorre 12% ($75) Wahoo Elemnt Ace: era $624.99 ahora $549.99 en Amazon El Wahoo Ace es la oferta de primer nivel del gigante del fitness de Atlanta y un competidor directo en precio, tamaño y características del Edge 1050 de Garmin. El sensor de viento acapara los titulares, pero nuestro experto señaló que era “efectivamente inútil”. También añadió que es un dispositivo caro para lo que se obtiene. Aunque con un descuento de $ 75, ahora supera al Edge 1050 en precio, y si eres fanático del ecosistema Wahoo, todavía hay mucho que te gustará. Lea nuestro completo Revisión de Wahoo Elemnt Ace. Leer más Leer menos ▼





Bolt, Roam y Ace de izquierda a derecha: la oferta de tres potentes ciclocomputadores Wahoo Elemnt

A continuación encontrará las mejores ofertas de Wahoo Elemnt para su ubicación y moneda.

Asegúrese de revisar nuestro Ticker en vivo de Prime Day 2026y allí encontrará las mejores ofertas a medida que aparecen.