La joven de 21 años gana el sprint a tres bandas para superar a sus rivales U23 y de élite en la carrera femenina, Kim Cadzow segunda, Samara Maxwell tercera

Ella Wyllie (Liv AlUla Jayco) ganó un sprint a tres bandas en la carrera femenina de ruta de 122,5 km de longitud del viernes en el Campeonato Nacional de Nueva Zelanda, logrando la victoria sobre sus rivales menores de 23 años y de élite en el evento de categoría combinada.

La ganadora de la contrarreloj de élite Kim Cadzow (EF Education-Cannondale) fue segunda en la general, mientras que la poderosa ciclista de montaña Samara Maxwell (Decathlon Ford) cruzó la meta tercera en el recorrido de Timaru. La triatleta Brea Roderick fue la segunda corredora sub 23 en cruzar la línea en el noveno lugar de la general, mientras que Muireann Green (Black Magic p/b Tineli) quedó tercera en la categoría.

“Fue una carrera de desgaste y me mantuve paciente y alerta todo el día”, dijo Wyllie, quien también ganó la contrarreloj sub23. “Me contuve hasta la última vuelta para liberarme por completo, para desgastar a los últimos de nosotros que llegamos a la carrera”. últimos cuatro kilómetros.

“Todo se redujo a que éramos tres en un sprint y yo me apoyé. ¡Estoy tan emocionado de lograrlo! Todo gracias a lo aprendido durante un gran verano australiano de carreras. Y a correr en busca de señales de tráfico contra mi entrenador”.

Es el segundo año consecutivo que un corredor que también era elegible para el título sub 23 gana la carrera general, otro indicador de la fuerza del flujo de talento en ascenso proveniente de Nueva Zelanda. En 2023, fue Ally Wollaston quien se adjudicó la victoria en ambas categorías; sin embargo, después de un intenso período de carreras en Australia tanto en eventos del Women’s WorldTour como en la pista, Wollaston no estuvo disponible para defender.

La carrera de 2024, con un pelotón compacto de 22 personas en las categorías élite y sub23, se desarrolló en cinco vueltas a un recorrido de 24,4 kilómetros con salida y llegada en la ciudad portuaria de Timaru, en la Isla Sur. El terreno era en gran parte ondulado, pero había una subida corta y pronunciada a unos 5 km del final.

La carrera femenina élite y sub 23 se dividieron en la subida de la segunda vuelta, con cinco corredoras al frente. El grupo líder estaba compuesto por Cadzow (EF Education-Cannondale), Wyllie, Sharlotte Lucas (LUPA), Maxwell y Mikayla Harvey (UAE Team ADQ). Ella Harris (LifePlus Wahoo) la perseguía pero no pudo cerrar la brecha, aunque se mantuvo por delante del grupo que iba detrás.

Cuando la carrera llegó a la última vuelta, Lucas había retrocedido, dejando a los cuatro primeros para luchar por la camiseta de campeón nacional adornada con el helecho plateado hasta la última vuelta. Sin embargo, al final Harvey se quedó atrás, por lo que en la línea todo se redujo a un sprint de tres vías, con Wyllie aguantando a Cadzow que se acercaba.

La carrera masculina sub-19 tuvo lugar más temprano ese día, con Reef Roberts logrando la victoria desde el campo dividido con Lachlan McNabb segundo y Carter Guichard (AG2R Decathlon) tercero. Roberts también ganó la contrarreloj masculina juvenil el jueves.

La carrera femenina sub 19 y la carrera masculina sub 23/élite se disputarán el sábado. Este año, el campo del evento masculino ya no está tan dominado por un solo equipo, dada la desafortunada desaparición del Pro Team Bolton Equities BlackSpoke, con sede en Nueva Zelanda, sino que acoge a un número creciente de corredores profesionales de primer nivel con base en Europa, con al menos un compañero de equipo en quien apoyarse. Esto incluye a la pareja Israel-Premier Tech de George Bennett y Corbin Strong, junto con el ganador de Cadel Evans Great Ocean Road Race, Laurence Pithie y su compañero de equipo en Groupama FDJ, Reuben Thompson, así como el dúo Burgos-BH de Aaron Gate y George Jackson.

La dinámica de la carrera probablemente también se verá alterada por la distancia, de casi 200 kilómetros este año, lo que suma unos 20 kilómetros a la longitud más frecuente en los últimos años.

“La carrera más larga es crucial”, dijo Bennett, ganador de 2021. “Durante mucho tiempo fuimos a una carrera más corta. Hay muchos muchachos que pueden correr duro durante tres horas y media, pero cuando llegas a carreras de cinco horas, ves la diferencia entre un profesional nacional y los muchachos internacionales.

“Es un recorrido fácil, llano, por lo que sin la distancia sería una carrera sedentaria. El hecho de que sea tan largo atraerá a muchos más muchachos que estarán olfateando”.