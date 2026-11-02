El belga decide poner fin a su carrera a los 34 años después de que las conversaciones con tres equipos WorldTour fracasaran

El ex ganador de La Flèche Wallonne Dylan Teuns ha anunciado su retirada tras 12 años como profesional. A sus 34 años, el golpeador belga también ganó dos etapas del Tour de Francia, una etapa del Critérium du Dauphiné y títulos generales en el Tour de Polonia, el Tour de Valonia y la Arctic Race de Noruega.

Después de pasar por BMC, Bahrain Victorious, Israel-Premier Tech y, más recientemente, Cofidis, Teuns había confirmado ante Il Lombardia que estaba buscando un nuevo equipo en 2027, sin querer aún que su carrera terminara.

Pero el jueves por la tarde Teuns confirmó que la búsqueda de un nuevo equipo había terminado y que colgaría las ruedas.

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“¡Qué viaje ha sido! Es hora de decir adiós al pelotón profesional”, se lee en una publicación de Teuns en Instagram.

“Miro hacia atrás con inmenso orgullo y gratitud por una carrera en la que pude cumplir mis sueños absolutos de infancia”.

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Explicó a la prensa flamenca la situación en la que se encontraba durante el verano, ya que por primera vez en años se encontraba sin contrato confirmado antes de julio. A pesar de reunirse con tres equipos WorldTour en los meses siguientes, Teuns no pudo encontrar un lugar y admitió que no quería mudarse a un equipo más pequeño solo para extender su carrera.

“Sabía desde hacía meses que estaba en una situación difícil. Mi primavera no resultó como esperaba. Como resultado, terminé en una situación contractual que nunca antes había experimentado”, dijo. El Nieuwsblad.

“El Tour ya había comenzado y yo todavía no había firmado en ningún lado. Eso causó un estrés adicional. Casi todos los equipos repitieron el mismo mantra: 'necesitamos rejuvenecer'. Al final, mantuve conversaciones intensivas con tres WorldTeams y dos ProTeams. Las conversaciones con esos WorldTeams fracasaron.

“Cuando el viernes pasado en Lotto-Intermarché me dijeron que no tenían lugar para mí, consulté con Elke (su socio, ndr.) y con mis padres. En ese momento ya lo tenía claro, pero junto con ellos sopesé una vez más todos los pros y los contras. La conclusión fue que no sería más feliz eligiendo un equipo más pequeño”.

Teuns no quiso revelar con qué dos ProTeams había estado en contacto, dijo. “Preferiría no revelar eso. Por respeto. Porque esos equipos están haciendo un excelente trabajo con recursos limitados, y no quiero hablar mal de ellos”.

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Pero fue honesto al afirmar que todavía creía que era lo suficientemente bueno para competir en el nivel WorldTour, a pesar de sus dificultades para desempeñarse en los últimos años e igualar su impresionante forma de la temporada 2022.

“Tenía muchas ganas de continuar otros dos años. Con un equipo, ya sea WorldTour o digno de WorldTour, que rinda. Porque sentí que todavía tengo potencial para ello”, dijo.

“La responsabilidad del liderazgo ya no era una obligación. Estaba muy feliz de actuar como líder de un golpeador o contribuir al equipo en los grandes clásicos desde un rol libre.

“El hecho de que no haya podido mostrar ese potencial en las últimas dos temporadas me devora. En los últimos años me presioné demasiado. Tenía grandes expectativas. Pero como los resultados no se materializaron, la presión sólo aumentó. E incluso cuando tuve un buen momento, recibí poco reconocimiento por parte del equipo involucrado”.

Al tener que aceptar su situación, Teuns solo pudo recordar sus mejores victorias, destacando: un período específico de 20 días del 24 de julio al 13 de agosto de 2027, cuando consiguió su primera victoria como profesional y ocho en total cuando irrumpió en escena con BMC, sus dos victorias de etapa en el Tour sobre La Super Planche des Belles Filles y Le Grand-Bornand, y su triunfo en el Mur de Huy por delante de Flèche. El maestro valón Alejandro Valverde en 2022 como momentos destacados de su carrera.

|Estoy orgulloso de la versatilidad que pude demostrar: desde una victoria contrarreloj en la Ruta del Sol hasta completar los cinco Monumentos y las tres Grandes Vueltas”, dijo Teuns.

“A todos los fanáticos, compañeros de equipo y miembros del personal que me han respaldado todos estos años a lo largo del camino y frente a la pantalla: ¡gracias! Pero un agradecimiento especial a mis padres, amigos cercanos y novia por apoyarme durante los altibajos.

“Profunda gratitud por mi séquito leal y constante a lo largo de los años. Sin todos ustedes, este sueño nunca se habría hecho realidad. Es hora de un nuevo capítulo, pero el amor por la bicicleta permanece para siempre. ¡Merci!”





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