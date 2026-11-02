El belga decide poner fin a su carrera a los 34 años después de que las conversaciones con tres equipos WorldTour fracasaran


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El ex ganador de La Flèche Wallonne Dylan Teuns ha anunciado su retirada tras 12 años como profesional. A sus 34 años, el golpeador belga también ganó dos etapas del Tour de Francia, una etapa del Critérium du Dauphiné y títulos generales en el Tour de Polonia, el Tour de Valonia y la Arctic Race de Noruega.

Después de pasar por BMC, Bahrain Victorious, Israel-Premier Tech y, más recientemente, Cofidis, Teuns había confirmado ante Il Lombardia que estaba buscando un nuevo equipo en 2027, sin querer aún que su carrera terminara.

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Dylan Teuns cruza la línea de meta en su última carrera profesional, el Giro del Veneto 2026