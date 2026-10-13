El ciclista británico regresa sexto, pero satisfecho con su recorrido en el Monument en general

Tom Pidcock de Pinarello-Q36.5 fue brevemente uno de los únicos corredores que pudo quedarse con el ganador Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) durante su ataque ganador de la carrera en Il Lombardia, pero finalmente pagó por su esfuerzo y terminó fuera del podio.

Pidcock y su equipo, que actualmente no pueden igualar la potencia de los escuadrones más grandes del pelotón, realizaron una carrera inteligente, manteniendo al británico cerca del frente sin esforzarse demasiado, y estaba en un buen lugar de cara a la final.

Cuando Seixas aceleró el ritmo en la subida de Civiglio, los grandes favoritos como Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) fueron inmediatamente eliminados, pero Pidcock, junto con Giulio Ciccone (Lidl-Trek), pudo aguantar su rueda, aunque sea brevemente.

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“Tenía una mala posición en la penúltima subida, hice un pequeño esfuerzo para llegar al frente y luego me adentré un poco en la rueda de Paul y pagué por ello”, explicó Pidcock al final.

“Pero me sentí muy bien hoy, solo en esa subida, entré en rojo y eso fue todo. Pero estuvo bien”.

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Cuando se le preguntó sobre el esfuerzo de Seixas para ganar la carrera, Pidcock aceptó que no había mucho que él ni nadie pudiera haber hecho para igualar su aceleración en la subida, que el francés explicó que fue antes de lo planeado porque “el ritmo no era lo suficientemente alto al inicio de la subida, al menos para mí, para marcar la diferencia”.

“Él realmente no atacó, simplemente hizo su propio ritmo, un ritmo alto”, dijo Pidcock. “Era súper fuerte”.

Pidcock fue inicialmente el primer perseguidor, pero fue superado por Enric Mas (Movistar) y Giulio Ciccone (Lidl-Trek), quienes eventualmente ocuparían los lugares del podio. El joven de 27 años se encontró en el grupo perseguidor principal con Evenepoel, Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) y otros, y finalmente quedó sexto en la línea.

Aunque Pidcock ha obtenido una serie de excelentes resultados este otoño, incluidos dos segundos puestos en las clásicas italianas, el hecho de que se perdiera otro gran resultado el sábado no fue una gran fuente de decepción.

“Bien”, fue su resumen de la campaña de final de temporada. “Hoy creo que también sufrí por no conocer tan bien la ruta, era la primera vez que lo hacía de esta manera, así que definitivamente creo que es una ventaja. Pero no hay excusas, no era lo suficientemente fuerte, y así es”.

Sin embargo, todavía tiene algunas posibilidades más de éxito antes de que termine el año, ya que ahora se dirigirá al Tour de Guangxi para terminar su temporada en China.