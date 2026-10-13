El ciclista británico regresa sexto, pero satisfecho con su recorrido en el Monument en general

Tom Pidcock de Pinarello-Q36.5 fue brevemente uno de los únicos corredores que pudo quedarse con el ganador Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) durante su ataque ganador de la carrera en Il Lombardia, pero finalmente pagó por su esfuerzo y terminó fuera del podio.

Pidcock y su equipo, que actualmente no pueden igualar la potencia de los escuadrones más grandes del pelotón, realizaron una carrera inteligente, manteniendo al británico cerca del frente sin esforzarse demasiado, y estaba en un buen lugar de cara a la final.

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