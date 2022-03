Entrenamiento visual y gafas para deportes, en la voz de una experta

Por: Andrea Mesa Quiceno

Twitter: @AndreaMeQui

Fanny Rivera Pinzón es una optómetra, especializada en neurociencias aplicadas al movimiento y ha realizado en la parte clínica y de atención, entrenamiento visual y cognitivo.

Es empresaria y tiene su consultorio independiente, cuenta con experiencia por más de 20 años y desde hace 6 años aproximadamente es experta en deportistas amateur y conductores, es pionera en este tema y tiene mucho que enseñarnos en el tema del entrenamiento visual para deportistas.

En el mundo, el tema del entrenamiento visual y cognitivo para deportistas es una disciplina que se ha profundizado sobre todo en equipos de fútbol, tenis y hockey, Fanny ha hecho el entrenamiento para los ciclistas mejorando sus habilidades de concentración, coordinación y consciencia periférica

Aunque en Colombia no está muy explorado el tema, esta profesional busca abrirse camino, creando consciencia de la importancia de la visión en el deporte y el entrenamiento de sus funciones visuales y cognitivas que les permitan tener un mejor desempeño y potenciarlo más.

¿Qué es la optometría deportiva?

Se trata de un examen visual especializado, para evaluar el sistema de visión, se necesita saber el ciclista cómo está viendo, si padece hipermetropía, miopía o astigmatismo, esto es fundamental ya que el 80% de la información que llega al cerebro para tomar decisiones, está en lo que la persona ve, dentro de esas decisiones está el movimiento, sino hay una visión del 100% el cerebro se demora más en tomar una decisión.

Se hacen también unas valoraciones con respecto a la visión cromática porque esto influye en los contrastes, como el ciclismo se realiza al aire libre, el brillo del sol impacta, o si el día está opaco, o si es en las montañas o en la noche, si no hay una visión del color, los contrastes no van a ser los adecuados.

En tercer lugar se evalúa la estereopsis por medio de lo cual se determina si la persona ve bien con los dos ojos, si tiene buena visión de profundidad a través de lo cual se miden las distancias, así es como el ciclista determina si su bici cabe en un espacio, si hay un resalto como maniobrar, entre otros.

También se evalúan los movimientos oculares y la sensibilidad al contraste y se hacen tres pruebas cognitivas: de memoria visual, el tiempo de reacción y la visión binocular.

En el consultorio de Fanny, con ese diagnóstico se determina si el ciclista requiere una corrección óptica y se elaboran los lentes con la formulación del paciente.

“Si el paciente tiene un defecto visual podemos hacer adaptación de lentes de contacto también, pero para las bicicletas no es totalmente recomendable ya que se necesita una barrera de protección, con ella el paciente estará seguro” indica Fanny.

Gafas para ciclistas

¿Sabías que de acuerdo al diagnóstico y al tipo de ciclismo que se practique, se determinan las gafas a usar?

Respecto a las gafas, la optómetra nos menciona que: “en el ciclismo como en cualquier otro deporte, las gafas deben asegurar una buena visión y el campo visual, que tenga los filtros adecuados y que tengan la resistencia necesaria para cualquier impacto”, así el ciclista tenga muy buena visión, para evitar el deterioro visual o mitigar cualquier imprevisto, las gafas hacen parte no del accesorio, sino que deben ir más allá.

“No pueden ser un elemento más del atuendo del ciclista, realmente las gafas deben tener una gran importancia porque la solución visual debe cumplir con los requerimientos del deporte”, acota.

Diseños

Hay muchas marcas en gafas para deportes, pero más allá de la marca lo importante es que cumpla con una serie de requerimientos específicos al ciclismo

La resistencia: se nos debe garantizar que el lente sea de policarbonato de modo que resista cualquier tipo de golpe. La armazón: la montura debe ser anatómica y liviana, ajustando al rostro completamente, de modo que no haya vibración ya que la visión así se controla de manera correcta. Materiales hipoalérgicos: las gafas adecuadas para ciclismo tienen materiales reforzados y diseños que además de permanecer fijas al rostro, traen una especie de filtros o espuma que absorben el sudor, con el objetivo que no afecte la visión.

“Es un error hacer ciclismo con las gafas de uso de diario ya que estas no están preparadas para la vibración, para los golpes o para la sudoración, los buenos materiales no se dañarán con el sudor, algunas marcas están certificadas para temperaturas altas”.

Respecto a los costos, se encuentran en el mercado armazones de buena calidad desde $200.000 hasta $1.500.000, es decir, hay posibilidad de tener unas buenas gafas asegurándole al ciclista que se cumpla con todos los requerimientos para darle seguridad, protección y visión.

Funcionalidad

Así como las gafas tradicionales de uso diario, las cuales se ajusta el lente de acuerdo a los requerimientos de visión, según el marco que se desee, así mismo sucede con las gafas de ciclismo cuando hablamos de optometría deportiva.

Los lentes para ciclistas pueden ser progresivos, es decir, se asegura la visión de lejos, pero también de cerca para que pueda ver perfectamente su reloj deportivo, por ejemplo.

La función más importante de las gafas es que son un seguro, estas no deben verse como un gasto, sino como una inversión en la salud, usar réplicas de gafas es un error, ya que las gafas no solo deben cumplir con un fin estético o de atuendo, “se debe prever que en un momento adverso las gafas den respuesta a la necesidad principal que es proteger la visión, no deben ser compradas de acuerdo al costo sino a su funcionalidad”, indica Fanny.

Un consejo

Finalmente, como el tema de la visión es un tema de percepción, Fanny le da un consejo a todos los lectores de My Bike y es que puedan hacerse un autoexamen, ubicándose a 6 metros de un letrero y ver hasta qué distancia se puede seguir leyendo el letrero, después hacer el mismo ejercicio con cada ojo por separado, de modo que se pueda evaluar si ven diferente, así se determina si hay visión binocular.

De igual forma la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer un control visual del forma anual.

