Ella Bloor y Tasman Nankervis también en la lista de salida de élite de Nannup, mientras que Brendan Johnston es, en este punto, una ausencia notable.

Se han anunciado los equipos de élite de Australia en el Campeonato Mundial de Gravel UCI 2026 en Nannup del 10 al 11 de octubre, con los campeones nacionales actuales y anteriores y los ganadores anteriores del campo de Nannup en la lista.

El campeón australiano de gravel de 2025 y ganador de SEVEN, Mark O'Brien, junto con el campeón nacional de 2023, Connor Sens, se unirán al titular anunciado anteriormente Freddy Ovett en el campo masculino de élite. Tasman Nankervis, que ganó la SIETE ronda de la UCI Gravel World Series en Nannup en 2023, también estará en la línea de salida mientras se recupera de un accidente de entrenamiento a mitad de temporada con un canguro.

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