Ella Bloor y Tasman Nankervis también en la lista de salida de élite de Nannup, mientras que Brendan Johnston es, en este punto, una ausencia notable.

Se han anunciado los equipos de élite de Australia en el Campeonato Mundial de Gravel UCI 2026 en Nannup del 10 al 11 de octubre, con los campeones nacionales actuales y anteriores y los ganadores anteriores del campo de Nannup en la lista.

El campeón australiano de gravel de 2025 y ganador de SEVEN, Mark O'Brien, junto con el campeón nacional de 2023, Connor Sens, se unirán al titular anunciado anteriormente Freddy Ovett en el campo masculino de élite. Tasman Nankervis, que ganó la SIETE ronda de la UCI Gravel World Series en Nannup en 2023, también estará en la línea de salida mientras se recupera de un accidente de entrenamiento a mitad de temporada con un canguro.

En total, diez corredores fueron nombrados en el equipo de élite masculino australiano para enfrentarse a un campo donde los rivales confirmados en la línea de salida ya incluyen al campeón defensor Florian Vermeersch (Bélgica), Matt Beers (Sudáfrica), el campeón europeo Mads Würtz Schmidt (Dinamarca), el tres veces ganador del Life Time Grand Prix Keegan Swenson (EE.UU.), el ex campeón mundial de Mountain Bike Marathon Henrique Avancini (Brasil) y el campeón belga de grava Daan Soete.

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La omisión más notable entre la lista de australianos es la del destacado ciclista de gravel Brendan Johnston, quien a principios de año obtuvo la victoria en el evento de la serie SEVEN UCI Gravel World, corriendo en un recorrido que en su mayor parte replicaba lo que se ofrece para la carrera del maillot arcoíris. No solo eso, sino que también ganó cada una de las tres carreras australianas de la UCI Gravel World Series este año, es un ex campeón nacional de gravel y actualmente ocupa el tercer lugar en la general de la prestigiosa serie Life Time Grand Prix.

El Campeonato Mundial, sin embargo, entra en conflicto con un evento de esa serie con sede en EE. UU., Little Sugar MTB, por lo que le queda una elección complicada y expresó incertidumbre sobre asistir al Campeonato Mundial cuando ciclismonoticias Hablé con él a principios de este mes. Sin embargo, dado que ya se clasificó para la carrera gracias a su victoria en la UCI Gravel World Series, no ser nombrado en el equipo propuesto por la federación australiana no necesariamente descarta una inscripción tardía. La fecha límite de inscripción es el 30 de septiembre.

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En la élite femenina, la campeona de Oceanía Nicole Frain, que después de cuatro victorias en las UCI Gravel World Series de 2026 ocupa el segundo lugar en la general, y la campeona australiana de gravel retirada Tiffany Cromwell ya estaban entre las titulares confirmadas. También se les unirá la campeona australiana de gravel de 2022, Holly Harris, y la cinco veces campeona nacional de bicicleta de montaña también consiguió una victoria en la serie mundial en The Devils Cardigan este año. Ella Bloor también estuvo entre las nombradas en un equipo femenino de élite de seis fuertes anunciado por AusCycling.

El grupo se enfrentará a un campo femenino ferozmente competitivo, que incluye a la ganadora de 2024 Marianne Vos (Países Bajos), la dos veces ganadora de Unbound 200 Sofía Gómez Villafañe (Argentina), la campeona europea de 2025 Erica Magnaldi (Italia), la ganadora de The Traka 560 Maddy Nutt (Gran Bretaña) y Ashleigh Moolman-Pasio (Sudáfrica).

El anuncio de que Australia sería sede del Campeonato Mundial de Gravel UCI este año se hizo en 2022, justo cuando la nación se despedía del Campeonato Mundial de Ruta de Wollongong.

Los ciclistas de élite pueden clasificarse para el Campeonato Mundial de Gravel a través de la Serie Mundial de Gravel de la UCI o mediante un sistema de comodines, en el que las federaciones nacionales pueden otorgar un máximo de diez comodines de élite (cinco mujeres y cinco hombres), pero la nación de origen también puede otorgar diez adicionales. Los campeones nacionales y continentales de gravel también obtienen una plaza automática, junto con los campeones mundiales defensores.

Equipo femenino de élite de Australia

Tori Barry

Ella Bloor

Sofía Byrne

Tiffany Cromwell

Nicole Frain

Holly Harris

Equipo masculino de élite de Australia