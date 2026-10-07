La italiana finalizó cuarta después de verse expulsada de su línea por una caída muy tardía.

Elisa Longo Borghini mostró una figura desconsolada, aunque filosófica, después de terminar apenas fuera del podio en la carrera de ruta femenina Elite del Campeonato de Europa en Eslovenia el sábado.

Después de terminar cuarta, admitió que un error podría haberle costado al menos la oportunidad de luchar por una de las medallas, después de que la holandesa Demi Vollering se llevara la victoria con una escapada en solitario.

Fue una actuación típicamente agresiva y luchadora por parte de Longo Borghini y que podría haber merecido una medalla. Puso a trabajar a su equipo italiano a medida que la carrera se acercaba a los dos circuitos alrededor de la ciudad de meta de Šenčur, dando los toques finales al trabajo que los holandeses habían realizado para controlar una escapada de dos mujeres que se había escapado al principio de la carrera.

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Cuando la holandesa aumentó el ritmo en el primer ascenso de la brutalmente empinada subida a Možjanca, fue una de las siete corredoras que sobrevivieron hasta la cima, cruzaron la línea de meta y subieron a la misma subida para un segundo intento. Sólo entonces empezó a sufrir y cayó hacia atrás cuando Vollering hizo el movimiento ganador de la carrera hacia la cima. Y aunque estaba distanciada, luchó por recuperar el grupo perseguidor, contribuyendo a la persecución con Marlen Reusser (Suiza) y Kasia Niewiadoma-Phinney (Polonia).

Su plan solo salió mal cuando Niewiadoma-Phinney se estrelló en la última curva, sacando a Longo Borghini de su línea y superando su sprint. Finalmente terminó cuarta, al mismo tiempo que Reusser, tercera clasificada.

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“Había mucha gente compitiendo por el segundo lugar”: la frustrada Marlen Reusser lamenta el error en la carrera de ruta del Campeonato Mundial después de perder por poco el podio en el cuarto lugar.

“Me sentí como si hubiera cometido un error de novato en la última curva”, dijo. Eurosport después. “Quería tomar el segundo lugar, pero Kasia resbaló y me sacó de mi trayectoria, pero no es culpa de nadie, es decir, esto es algo que pasa en el ciclismo. Tenía que ser más inteligente, y hoy no lo fui. Sí, decepcionado conmigo mismo con el posicionamiento, pero por lo demás, todo bien.

“La primera vuelta fue bastante fácil. En la segunda tuve que tomar mi propia velocidad y sabía que no tenía que sobrepasar mis límites porque de lo contrario habría explotado. Un simple error de junior me quitó la medalla, pero está bien”.

Después de ganar el UAE Tour Women en febrero, el inicio de la temporada de Longo Borghini se vio arruinado por una enfermedad, lo que la obligó a cambiar de rumbo y trasladar sus prioridades a más adelante en el año. A pesar de este revés, ha tenido un buen año, consiguiendo hasta ahora seis victorias y algunos otros éxitos notables.

Regresó de su enfermedad para ganar la última etapa del Giro de Italia femenino, admitiendo lo mucho que había luchado para recuperar su forma antes de conseguir un bien merecido tercer puesto general en el Tour de Francia Femmes avec Zwift.

En el Campeonato Mundial del mes pasado, guió al equipo italiano a la victoria en el relevo por equipos mixtos antes de obtener el tercer lugar en la carrera en ruta, nuevamente detrás de Vollering. La italiana tiene otro obstáculo que superar la próxima semana cuando volverá a ponerse el traje de piel azul en la contrarreloj europea el miércoles.

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