La italiana finalizó cuarta después de verse expulsada de su línea por una caída muy tardía.

Elisa Longo Borghini mostró una figura desconsolada, aunque filosófica, después de terminar apenas fuera del podio en la carrera de ruta femenina Elite del Campeonato de Europa en Eslovenia el sábado.

Después de terminar cuarta, admitió que un error podría haberle costado al menos la oportunidad de luchar por una de las medallas, después de que la holandesa Demi Vollering se llevara la victoria con una escapada en solitario.

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