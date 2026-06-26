Si la música es tu compañero de viaje, los Apple AirPods Pro son una excelente adición a tu configuración de viaje. También están muy reducidos y son una ganga en todos los aspectos.

Como alguien a quien le encanta poner la banda sonora a mis paseos, la gama Apple AirPods es mi elección como los mejores auriculares para andar en bicicleta. Si bien generalmente tienen un precio superior, las ventas Prime Day de Amazon han visto los últimos Apple AirPods Pro 3 reducidos en $ 70, lo que reduce estos auriculares de primer nivel a la increíble cifra de $ 179. Ese es su precio más bajo hasta la fecha y supera su precio de lanzamiento en 2025 de $ 249.

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Prime Day finaliza a la medianoche de esta noche, 26 de junio, y estos AirPods se ocupan de ello, así que consíguelos mientras puedas. A continuación encontrará los detalles sobre AirPod Pro 3 y también AirPod 4 con oferta de Amazon EE. UU. y Reino Unido.

Prime Day se extiende del 23 al 26 de junio. Como siempre, hay muchas ofertas de ciclismo disponibles y nuestro La página será el lugar para encontrar las mejores ofertas.

El precio más bajo jamás visto Ahorre 28% ($70) Apple AirPods Pro 3: era $249 ahora $179 en Amazon Ahorra 28% Estos son los mejores precios que he visto en los auriculares internos de primer nivel de Apple. Los AirPods Pro 3 ofrecen un rendimiento de mayor calidad que los AirPods estándar, y el modo “Transparencia” deja entrar activamente el ruido a tu alrededor, lo que los hace ideales para andar en bicicleta o cuando aún quieres escuchar tu entorno.

Acuerdo con el Reino Unido Ahorre 20% (£44) Apple AirPods Pro 3: era £ 219 ahora £ 175 en Amazon Ahorra 20% Para los compradores de Amazon Prime Day AirPods, la oferta es un poco menor, con un 20% de descuento, pero sigue siendo el precio más bajo que jamás hayan tenido, solo £ 175.

acuerdo con estados unidos Ahorre 23% ($30) Apple AirPods 4: era $129 ahora $99 en Amazon Ahorra 23% Los AirPods 4 han sido rediseñados para ofrecer una comodidad excepcional durante todo el día y una mayor estabilidad. Con un contorno refinado, un vástago más corto y controles de presión rápida para música o llamadas. Carecen de algunas de las características clave de los AirPods Pro 3, como ajuste, cancelación de ruido y seguimiento de salud. La duración de la batería también es más corta, alrededor de 4 horas en comparación con alrededor de 8 en los AirPods Pro 3. Sin embargo, por menos de $100 son una buena compra.

Acuerdo con el Reino Unido Ahorre 33% (£ 39,20) Apple AirPods 4: era £119 ahora £79.80 en Amazon Ahorra 33% Para los compradores del Reino Unido, hay un enorme descuento del 33 % en los AirPods 4, lo que los reduce a solo £ 79.

Los Apple AirPods Pro 3 ven un gran avance con respecto a sus predecesores; para los ciclistas, el sensor de frecuencia cardíaca incorporado les permite realizar un seguimiento de su frecuencia cardíaca y las calorías quemadas con hasta 50 tipos de entrenamiento diferentes.

Apple también afirma haber mejorado la calidad del sonido con audio tridimensional y una nueva arquitectura acústica, que supuestamente ofrece graves transformados, claridad detallada para que puedas escuchar cada instrumento y voces increíblemente vívidas.

Habiendo usado tanto los AirPods Pro 3 como los AirPods Pro 2, hay una mejora notable en la calidad del sonido, pero es el seguimiento de la frecuencia cardíaca lo que es particularmente útil para los ciclistas. La duración de la batería sigue siendo prácticamente la misma, alrededor de 7-8 horas.

Si ya está conectado al ecosistema de Apple, el emparejamiento instantáneo y perfecto entre sus dispositivos también es una gran ventaja para su calidad de vida. Dicho esto, son totalmente compatibles con cualquier dispositivo Bluetooth estándar, lo que significa que puedes emparejarlos fácilmente y directamente con el ordenador de tu bicicleta para realizar un seguimiento de la frecuencia cardíaca, señales de audio y música sobre la marcha sin complicaciones.

A continuación encontrará las mejores ofertas de Apple AirPods para su ubicación y moneda.

Asegúrese de revisar nuestro Ticker en vivo de Prime Day 2026y allí encontrarás las mejores ofertas de ciclismo a medida que aparecen.