La chaqueta ciclista de invierno adecuada es una inversión que durará años. Algunas de las mejores tienden a soportar también una amplia gama de temperaturas y te ayudarán a montar desde finales del otoño hasta el invierno y principios de la primavera. Mientras preparé nuestra lista de Las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. , la alta calidad y la calidez en el peor clima estaban definitivamente en mi radar, al igual que la comodidad y la usabilidad. Al explorar esa lista, es posible que notes que Assos está bien representado. La marca tiene muchas opciones y suelen ser algunas de las mejores del mercado.

Este año trae una nueva opción, la Assos Equipe R Habu Winter Jacket S9. Si bien nuestra lista incluye las dos opciones de la línea Mille GT de ropa Assos centrada en largas distancias, esta nueva entrada aporta calidez invernal a la serie de ropa Equipe Racing. Al igual que otras opciones de la misma categoría, trae consigo un enfoque en la aerodinámica y la conducción de alta intensidad. Ahora que la he puesto a prueba, estoy listo para compartir cómo se compara con las otras chaquetas Assos y con el mercado en general. Si estás buscando una nueva chaqueta ciclista de invierno, sigue leyendo para ver si ésta es la elección correcta para ti.

Diseño y estética

Assos tiene dos líneas principales de productos de ciclismo de carretera. La serie Mille Comfort y la serie Equipe Racing. Los dos sólo difieren ligeramente y tienden a impulsarse mutuamente. Cada nuevo producto supera al anterior, mantiene lo que funciona y agrega nuevas telas y estilos.

Durante los últimos años, la línea Mille ha impulsado el aspecto de las chaquetas de invierno en toda la línea. El perfil recortado, ajustado en la parte delantera del pecho, con una elegante curva hasta el escote, se muestra en Chaqueta de invierno Mille GT . La serie de carreras Equipe adoptó el mismo perfil pero añadió ventilaciones prominentes en los hombros. La idea es que los recorridos más cortos y de mayor intensidad se beneficien de una ventilación adicional. También formaba parte de la identidad visual y se puede ver con orgullo expuesto en el gama alta. chaqueta de invierno johdah . Este otoño, la línea Mille GT adquirió una nueva apariencia como se ve en el Assos Mille GTS Primavera Otoño Chaqueta C2 y ahora se está extendiendo.

La chaqueta de invierno Assos Equipe R Habu S9 es el primer producto de invierno que adopta el nuevo estilo de diseño. Tampoco es sólo el estilo visual lo que ha avanzado. Como ocurre con todos los productos Assos, puedes ver cómo cada lección anterior se ha aplicado de forma fresca y se ha combinado con nuevas ideas.

Comenzando con tecnología reutilizada, todo el panel trasero se parece mucho a las chaquetas anteriores. En una prenda de alto rendimiento, la calidez es siempre un equilibrio entre ventilación y protección. Assos utiliza material RX Evo como el que encontrarás en sus culottes con tirantes para ayudar con este equilibrio. Al ser un tejido softshell de punto significa que agrega aislamiento, pero no hay ninguna barrera para la transpirabilidad como un tejido de membrana. La protección desde el exterior proviene, en cambio, de una construcción de tejido por urdimbre más densa que crea una cara externa más ajustada. A medida que recorre el panel trasero, encontrará los mismos bolsillos que ayudan a que las chaquetas Assos destaquen. La única parte de esto que es realmente nueva es que ahora solo hay un panel en lugar de tres que lo componen.

Ve a la parte superior del panel trasero y encontrarás una nueva tela. Airblock.888 es un material de membrana de tres capas exclusivo de Assos y nuevo para este año. Es muy elástico, tan impermeable como una chaqueta para la lluvia y aún así transpirable. Al igual que el material RX, también utiliza un exterior de punto por urdimbre. Esta vez, sin embargo, se combina con la membrana y la sensación es una especie de híbrido entre una capa dura y una capa blanda. Más que nada, es este tejido lo que hace que el Habu sea lo que es.

Airblock.888 cubre todos los paneles excepto el central trasero. En la parte inferior delantera no tiene forro. Suba un poco y encontrará el estilo de construcción twinDeck que destaca en el Chaqueta Mille GT Ultraz pero con materiales más ligeros. Toda la sección que cubre el pecho y la parte superior de la espalda utiliza un material polar muy fino que añade un poco de aislamiento adicional. También hay una malla que cubre todo el panel trasero, así como un pequeño triángulo en la parte delantera. Todo es en el estilo twinDeck, pero la malla está demasiado abierta para agregar aislamiento. Más bien, es una forma bastante ingeniosa de controlar cómo se estira la chaqueta.

Aunque muchos de los diseños de Johdah han abandonado el estilo Mille, hay una característica distintiva que se conserva. En la parte trasera de la chaqueta Johdah hay un bolsillo de malla elástica. Para el Habu aparece el mismo diseño de chaqueta, pero esta vez se ha movido al lado izquierdo del pecho, lo que la hace mucho más utilizable.

En un diseño tomado de Johdah, hay un bolsillo de malla en la parte delantera de la chaqueta Habu.

Actuación

Cuando te pones una chaqueta Assos, una de las primeras cosas que puedes notar es que no es tan cómoda. Monta con una chaqueta Assos y una de las primeras cosas que notarás es lo increíblemente cómoda que es. La dicotomía proviene de un corte estrecho en la parte superior del pecho y es una peculiaridad definitoria de la sastrería de Assos. De pie, es casi incómodo, pero inclinado hacia adelante en una posición de ciclismo, es perfecto.

Sabiendo que eso es lo que me esperaba, no podía imaginarme cambiar mi chaqueta de invierno Assos Mille GT favorita por algo con un ajuste más agresivo. Cuando llegó la chaqueta de invierno Equipe R Habu S9, me la probé hasta la mitad esperando que no me quedara bien. Lo que descubrí es que en realidad es mucho más indulgente que el Mille GT y no se debe a la confección. En resumen, el nuevo tejido Airblock.888 eclipsa las opciones anteriores, ya excelentes, de la línea Assos.

Un paseo típico en noviembre en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos tiene un promedio de temperaturas de alrededor de 4 °C/40 °F y lluvia constante durante todo el viaje. A veces la lluvia será más intensa, a veces más ligera, pero se espera lluvia. Es un clima desafiante y hay muy pocas opciones que puedan soportarlo. Las chaquetas Assos con su exterior de punto por urdimbre son una de las pocas opciones disponibles que son a la vez aislantes y altamente resistentes al agua, además de bolsillos excepcionales.

El Habu es otra entrada en esta misma línea de opciones. Es un poco más cálido que el Mille GT y mucho más cómodo. Al igual que con otras chaquetas Assos, no es necesario llevar una camiseta con bolsillos debajo. Encuentra tu mejor capa base y, aunque el Habu no está diseñado pensando en la lluvia constante y los cuatro grados, funcionará. Mantenga los paseos entre una y tres horas, pero hay suficiente calor y suficiente resistencia al agua. La excelente ventilación significa que también soportará paseos más cálidos.

Veredicto

Comprender la chaqueta de invierno Assos Equipe R Habu S9 dentro de la gama de opciones de chaquetas Assos es difícil. La Mille GT Ultraz es claramente la chaqueta más cálida que ofrece Assos. Si quieres calidez, esa es tu mejor opción. El lugar donde las cosas se ponen más interesantes es cuando miras la chaqueta de invierno EVO de Johdah y Mille GT.

La Johdah es una chaqueta más capaz pero es significativamente más cara. Es incluso más caro si quieres añadir el Equipe RS Clima Capsule Alleycat cuando hace demasiado frío para tener la ventilación abierta. Eso deja la difícil elección entre la chaqueta de invierno Mille GT y la Habu.

Las dos chaquetas cubren el mismo rango de temperatura y condiciones climáticas, ¿cuál tiene sentido? Ambos tienen los mismos bolsillos excelentes y tejidos increíbles que hacen que las chaquetas Assos destaquen entre la multitud. Sin embargo, la Habu es la mejor chaqueta. A pesar de un poco de rareza visual, el escote es más cómodo. Aunque ambas cremalleras carecen de capacidad bidireccional, el Habu es un poco más fácil de mover y tiene un mejor diseño de garaje inferior.

Más que cualquier otra cosa, la Habu es más cómoda que cualquier otra chaqueta que se me ocurra. Puede que sea por la línea de carreras que pretende ser más aerodinámica, pero el estiramiento adicional de Airblock.888 lo hace irrelevante. De hecho, Airblock es tan bueno que me encantaría verlo usado para una chaqueta Ultraz actualizada.

Si vas a comprar una chaqueta para el mal tiempo, hay pocas mejores que Assos. En la industria falta mucho calor combinado con resistencia a la lluvia. Cuando lo encuentras, con opciones como la chaqueta ciclista Rapha Pro Team Insulated Gore-Tex, casi siempre carecen de bolsillos de calidad. La chaqueta de invierno Assos Equipe R Habu S9 representa la mejor opción versátil de Assos. Si necesitas soportar un poco de lluvia y algo de frío, y quieres quedarte solo con una capa base debajo, esta es una excelente opción.

Especificaciones técnicas: Chaqueta de invierno Assos Equipe R Habu S9