Australiano en forma en Tirreno-Adriático mientras se prepara para el Giro de Italia y una posible transferencia desde Decathlon AG2R

Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) esperaba terminar en el podio final de Tirreno-Adriatico, pero el quinto puesto, 2:24 menos que Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), fue otra confirmación de su consistencia en 2024 mientras construye hacia el Giro de Italia.

El australiano occidental también está en un año de contrato y está decidido a tomar el control de su propio destino, ya sea en Decathlon AG2R o en cualquier otro lugar. También ha aprendido de las decepciones de 2023.

O’Connor estaba a sólo 32 segundos de su compatriota australiano Jai Hindley y en tercer lugar en la general y siempre fue parte del selecto grupo de escaladores que lucharon por las posiciones detrás de Vingegaard.

“Fue increíble lo que hizo Jonas ayer. Hice lo mejor que pude, intenté seguirlo por un tiempo pero fue un intento inútil”, dijo O’Connor. ciclismonoticias.

“Hoy he rodado pensando en el podio pero no ha funcionado”.

O’Connor no participó en el Tour Down Under este año, pero ya corrió durante 24 días, mientras adelanta su temporada para asegurarse de estar listo para el Giro de Italia.

Ganó la carrera de un día de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia en su debut de temporada y luego ganó la etapa ante Jabel Jais en el UAE Tour, perdiendo la victoria general ante Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny).

Tirreno-Adriático era el último objetivo antes de tomarse un descanso y comenzar su preparación final para la Corsa Rosa. Regresa al Giro de Italia por primera vez desde 2020, donde consiguió su primera victoria en un Gran Tour en Madonna di Campiglio, asegurando su paso a AG2R La Mondiale para 2021.

“Si tienes como objetivo el Giro, tienes que estar bien desde el inicio de la temporada. Creo que la única persona que puede hacer una construcción lenta es Geraint Thomas, todos los demás intentan ser buenos desde el principio”, explicó el australiano.

“No estoy participando en muchas carreras, pero quiero hacerlo bien en todas las que hago. Es importante rendir y estar a mi nivel”.

“Si estoy sano creo que puedo ganar carreras y estar constantemente entre los cinco primeros en carreras como la Tirreno-Adriático. Si solo llego a mi punto máximo para el Giro, perderé oportunidades y también existe un gran riesgo de una construcción lenta. Si me caigo del Giro en la etapa 2, mi carrera puede terminar y habría perdido media temporada. Creo que es posible mantener el nivel durante todo el año y luego esperar que alcance su punto máximo durante un Gran Tour. Ese es mi plan”.

El contrato de O’Connor con Decathlon AG2R finaliza este año. Ganó una etapa de montaña hasta Tignes, terminó cuarto en la general del Tour de Francia de 2021 y se convirtió en el líder lógico del Gran Tour para el equipo francés. Sin embargo, un desgarro en el glúteo arruinó su Tour 2022 y gran parte de su temporada, su sufrimiento y la presión del equipo para seguir adelante se muestran en cada detalle en un episodio del documental de Netflix.

El año pasado, O’Connor fue tercero en el Criterium du Dauphine, pero luego volvió a sufrir en el Tour. Su compañero de equipo Félix Gall fue más consistente y pronto se convirtió en el líder protegido del equipo francés y terminó octavo en la general. Gall tiene contrato con Decathlon AG2R hasta finales de 2026, mientras que O’Connor admite abiertamente que está en el mercado hasta 2025.

El joven de 28 años de Australia Occidental parece dispuesto a crear un nuevo capítulo en su carrera.

“Es mi vida y tengo que elegir la dirección que quiero tomar”, dijo O’Connor a My Bike.

“Ha sido increíble estar en Decathlon AG2R y continuaré aquí si quiero. Si no, me iré a otro lado. Así es la vida y el ciclismo profesional”.

O’Connor no quiere que su carrera y su temporada 2023 sean juzgadas desde una única óptica del Tour de Francia.

“No hice un Tour de Francia de mierda, de hecho conseguí un par de terceros puestos que podrían haber sido victorias. El Tour de Francia puede dar una impresión distorsionada de la temporada de un corredor. No creo que mi 2023 en su conjunto haya sido tan malo”, afirmó.

“El año pasado también estuve luchando por la victoria en el Tour Down Under y quedé tercero en la general en el Criterium du Dauphine, así que todavía estuve bien, pero no en mi mejor momento durante el Tour de Francia”.

Ha intentado aprender de su temporada 2023.

“Algunas cosas salieron mal en 2023 y creo que ya las hemos solucionado, por lo que estoy teniendo un buen desempeño”, dijo.

“El año pasado lo presioné demasiado. Subí a la altitud después de correr en Australia y fue demasiado. Quizás más carreras y luego un descanso, y luego la altitud hubiera sido una mejor combinación”.

“También se trata de gestionar su salud. Cuando superas los límites en el entrenamiento, algunas personas lo manejan mejor que otras. Todo el mundo tiene que encontrar el punto de inflexión en su fatiga y recuperación y comprender lo que debe hacer para mantener su salud física normal”.

“Ser un profesional exitoso se trata de cómo juntar todas las piezas, en lugar de solo cada parte individual. Es un gran rompecabezas”.