Tiene un lugar en nuestros corazones, y aunque su hermana SEEMEE400 ahora se enorgullece de ser la mejor luz trasera para bicicletas, la SEEMEE sigue teniendo la mejor relación calidad-precio.

Es justo decir que amamos el Magicshine SEEMEE300; Esta increíble luz trasera ha tenido muchas ofertas destacadas y, por una buena razón, es prácticamente todo lo que podrías pedir en una luz trasera para bicicleta.

Es posible que haya sido reemplazada por su hermano SEEMEE400, más costoso y brillante, pero Amazon Prime Day está aquí y, una vez más, el espectáculo de compras de cuatro días ha traído otra oferta excepcional en una de las mejores luces traseras para bicicletas que jamás hayamos probado.

Ahora mismo puedes conseguir el Magicshine SEEMEE300 por sólo $41,99no es el más bajo que jamás haya sido, pero no pondremos objeciones a la diferencia de $2; sigue siendo una compra ganga.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Y hablando de ofertas ciclistas, nuestra Ticker en vivo de Prime Day 2026 es el lugar para encontrar las mejores ofertas a medida que las encontramos.

Ahorra 30% Magicshine SEEMEE300: era $59.99 ahora $41.99 en Amazon Todo lo bueno eventualmente llega a su fin, y es posible que la SEEMEE300 haya perdido su reinado como nuestra mejor luz para bicicletas; su corona ha pasado a su hermano SEEMEE400. Sin embargo, todavía tiene mucho que ofrecer y actualmente se encuentra a uno de sus mejores precios para Amazon Prime Day. Lea nuestro completo Revisión de Magicshine SEEMEE300.

Con la friolera de 200 horas, la SEEMEE300 tiene la mejor duración de batería de cualquier luz trasera del mercado. Incluso el SEEMEE400 no puede igualarlo con 107 horas de tiempo de ejecución, tiene lúmenes adicionales de potencia, por lo que tiene sentido que tenga dificultades para mantenerse al día con el 300.

SEEMEE300 también es súper brillante con dos LED orientados hacia atrás que tienen una salida máxima de 300 lúmenes, y lo adivinaste, el 400 tiene… 400 lúmenes de salida. La característica única de ambos es la luz LED orientada hacia abajo, y es un elemento destacado que cambia las reglas del juego, e ilumina un gran cono de luz debajo de usted y brinda 360 grados de visibilidad efectiva.

La lista de funciones inteligentes que tiene en su arsenal incluye atenuación automática, que atenúa la luz para adaptarse a las condiciones de iluminación ambiental y prolonga la duración de la batería, y el sensor de movimiento actúa como una luz de freno, algo que es realmente útil si viajas habitualmente en el tráfico.

Esta oferta de Amazon Prime Day hace que Magicshine SEEMEE300 tenga una relación calidad-precio increíblemente buena, en comparación con el SEEMEE400, y creemos que es una ganga absoluta.

La mejor luz trasera Ahorre 7% ($4,90) Magicshine SEEMEE400: era $69.99 ahora $65.09 en Amazon La SEEMEE400 es ahora nuestra mejor luz para bicicletas, reemplazando a la SEEMEE300. Tiene grandes botas que llenar y las actualizaciones incluyen integración ANT+ para una fácil sincronización con computadoras para bicicletas y 100 lúmenes adicionales de brillo. También obtiene una mejora significativa en el precio. Aunque para el Prime Day hay un pequeño 7% de descuento con el uso de un cupón, y si quieres comprobar por ti mismo por qué ahora es el jefe de las luces traseras, ahora tienes la oportunidad.