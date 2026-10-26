Christian Prudhomme también aborda la escasez de escaladas importantes y pretende ofrecer “una lucha hasta el final”.

El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, profundizó en los propios libros de historia de la carrera para explicar exactamente por qué los organizadores han optado en 2027 por realizar el mayor aumento de contrarreloj en la ruta en 15 años.

En declaraciones a los periodistas después de que se revelara la ruta el jueves, Prudhomme insistió en que la idea de aumentar el número de kilómetros contrarreloj hasta un total combinado de 71 kilómetros no era una medida contra Tadej Pogačar.

En cambio, Prudhomme citó a la estrella de la contrarreloj Bradley Wiggins, quien conquistó el primer Tour de Francia de Gran Bretaña en 2012, y el ciclista votó como el mejor escalador de la carrera, el ganador de 1959 Federico Martín Bahamontes, para explicar el aumento del TT.

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En lugar de mirar atrás sólo a las tres últimas ediciones de la carrera, donde Tadej Pogačar ha hecho de la batalla por el maillot amarillo un espectáculo de un solo hombre, Prudhomme utilizó un contexto mucho más amplio para explicar lo que brinda la oportunidad, aunque está lejos de estar garantizada, de un cambio radical en el equilibrio de poder entre los especialistas en crono y los escaladores.

“La razón es simple, aunque deberíamos poner las cosas en perspectiva, dado que estamos en un mundo donde la gente ya no pone las cosas en perspectiva”, dijo Prudhomme a los periodistas en la presentación, que reveló que habrá una contrarreloj de 38 kilómetros en la etapa 7 y una contrarreloj de 33 kilómetros en la etapa 11.

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“Han pasado 15 años desde que tuvimos tantas contrarreloj, durante el Tour ganado por Bradley Wiggins, y esto se hace con eso en mente.

“Desde entonces, los corredores que ganaron en las contrarreloj también ganaron en la montaña, por lo que no tenía sentido ampliar las distancias contrarreloj porque, de todos modos, ganaron los mismos.

“Pero ahora no es así, tenemos diferentes tipos de corredores. Es como en aquella época muy lejana cuando Federico Bahamontes le sacaba tiempo (en la montaña) a Jacques Anquetil”, un reconocido especialista en contrarreloj.

“Ahora es Remco Evenepoel quien gana tiempo contra el crono, que puede perder en la montaña.”

“No es anti-Tadej Pogačar”

Los comentarios de Prudhomme sobre Bahamontes y Anquetil en cuanto al equilibrio también podrían haberse referido al Tour de 1959, ganado por el Águila de Toledo en parte gracias a su aplastante dominio en una contrarreloj de montaña en el Puy de Dôme, donde corredores como Anquetil quedaron casi cuatro minutos atrás. Dicho esto, Anquetil luego recuperó más de cinco sobre Bahamontes en la última crono de la carrera a Dijon, de 69 kilómetros de longitud. Pero había una especie de equilibrio, incluso si Bahamontes hubiera hecho más que suficiente para ganar el Tour en ese momento.

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En cualquier caso, argumentó Prudhomme, si Evenepoel era un ejemplo por ahora, no estaba diseñado simplemente para favorecer a un ciclista en particular. Más bien, la cuestión de tener un número mucho mayor de kilómetros de contrarreloj en 2027 era principalmente para garantizar que, en lugar de que ningún corredor obtuviera demasiada ventaja desde el principio, el suspenso pudiera mantenerse el mayor tiempo posible.

“Se trata de restablecer el equilibrio, no para los organizadores sino para todos los aficionados que quieren que haya una pelea hasta el final”, explicó Prudhomme.

“No es anti-Tadej Pogačar, si le pones pavé, contrarreloj o subidas, puede tomarse tiempo y luego gana aún más tiempo sobre sus rivales en los descensos”, añadió, en referencia a lo que hizo Pogačar en el descenso del Tourmalet en la etapa 6 en julio pasado, duplicando su ventaja sobre Jonas Vingegaard después de dejarlo cerca de la cima y casi ganar el Tour en el proceso.

“Si él (Pogačar) es más fuerte, es más fuerte”, añadió Prudhomme. “Pero hay una voluntad de reequilibrar las cosas, no para un solo piloto en particular, al igual que hace unos años intentamos hacer que la ruta tuviera un recorrido más impactante para intentar aumentar las posibilidades de una carrera espectacular”.

“Pero en cualquier caso”, concluyó Prudhomme, haciendo un juego de palabras con un viejo proverbio, “los organizadores proponen y los ciclistas disponen. Eso siempre es cierto”.

“Hay muchas subidas realmente difíciles, desconocidas o semidesconocidas, en este Tour”

Si bien el aumento de los kilómetros de contrarreloj representó un gran cambio en las tendencias de las rutas, Prudhomme argumentó que los fanáticos no deberían dar por sentado que las montañas en la carrera de 2027 serían una simple repetición de otros años.

“Espero que la gente se sorprenda, primero en el papel, y después en el papel, en la realidad. Porque hay muchas subidas realmente difíciles, desconocidas o semidesconocidas, en este Tour, y otras que han existido pero que no tienen una reputación tan temible como merecen”, dijo a los periodistas.

“Así que es cierto que tenemos algunas subidas clásicas como el Tourmalet. Pero estoy pensando especialmente en el regreso del Col de Burdincurutcheta, que es uno de los más duros del País Vasco francés”, dijo sobre la primera subida de la etapa 19, de 8,7 km de longitud con pendientes medias del 9,3%.

“Luego el Col du Pré, que también es realmente intimidante”, añadió sobre la subida alpina, de 12,6 km al 7,8%, que precede a la ascensión final a Saisies en la 11ª etapa.

“Luego está la etapa por el Macizo Central con más de 3.800 metros de desnivel positivo a través de paisajes bellos pero duros.

“No olviden, además, que en la primera semana que estamos en Gales, hay subidas que son realmente difíciles, desde el principio de la etapa 3. Sé que la gente local está muy orgullosa de lo que se mostrará en su parte del mundo ese día”.

Una característica inusual del Tour de Francia es su minihomenaje al Campeonato Mundial de Ciclismo UCI de 2027, el llamado “Súper Mundial”, que tendrá lugar en la carretera de los Alpes del Norte a finales de agosto y en la pista del velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, cerca de París.

La etapa 10 discurrirá por el circuito de la Côte de Domancy y finalizará en Sallanches, donde también se celebró el Campeonato del Mundo de ruta en 1980 y se repetirá en 2027, mientras que la etapa 21 parte de Saint-Quentin-en-Yvelines y pasará por el velódromo de camino a los Campos Elíseos.

“Nunca íbamos a hacer el Campeonato Mundial antes de que realmente se celebrara el Campeonato Mundial, por lo que sólo habrá dos ascensiones al Domancy y no 20”, explicó Prudhomme, “pero ahí es donde Bernard Hinault, una leyenda del Tour, ganó el Mundial en 1980, así que también es para honrarlo”.

“Las subidas no son muy altas, pero las pendientes son especiales: cortas pero muy duras. Así que ese día también habrá mucho que ver”.

Y quizás también en las contrarreloj.

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