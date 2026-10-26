Christian Prudhomme también aborda la escasez de escaladas importantes y pretende ofrecer “una lucha hasta el final”.


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El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, profundizó en los propios libros de historia de la carrera para explicar exactamente por qué los organizadores han optado en 2027 por realizar el mayor aumento de contrarreloj en la ruta en 15 años.

En declaraciones a los periodistas después de que se revelara la ruta el jueves, Prudhomme insistió en que la idea de aumentar el número de kilómetros contrarreloj hasta un total combinado de 71 kilómetros no era una medida contra Tadej Pogačar.

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