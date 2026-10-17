El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz rompe el contrato con EF Education-EasyPost para fichar por el equipo NSN. Carapaz, ganador del Giro de Italia en 2019, ha decidido cambiar de aires y unirse a un nuevo proyecto en NSN. El corredor sudamericano ha demostrado ser un gran talento en las carreras por etapas y su llegada al equipo podría fortalecer su roster para la próxima temporada. Carapaz se une a una lista creciente de ciclistas que están cambiando de equipo en busca de nuevos desafíos. Su fichaje por NSN promete dar mucho de qué hablar en el mundo del ciclismo profesional..