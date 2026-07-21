La Asociación de Ciclistas Profesionales (CPA) solicita un control antidopaje ‘inteligente’ después de las pruebas realizadas durante la noche en el Tour de Francia.

La CPA ha expresado su preocupación por la eficacia de las pruebas antidopaje realizadas durante el Tour de Francia y ha instado a implementar un control más inteligente y eficiente en el futuro.

El presidente de la CPA, Gianni Bugno, señaló la importancia de proteger la integridad del deporte y garantizar un juego limpio para todos los ciclistas.

En este sentido, la CPA ha propuesto mejorar los procesos de control antidopaje, incluyendo la implementación de un sistema de pruebas más sofisticado y específico que pueda detectar nuevas sustancias dopantes o métodos de dopaje.

La CPA ha afirmado su compromiso con la lucha contra el dopaje en el ciclismo y ha instado a todas las partes involucradas a trabajar juntas para garantizar un deporte limpio y justo para todos los competidores.

La propuesta de la CPA ha sido bien recibida por la comunidad ciclista y se espera que se tomen medidas para mejorar los controles antidopaje en futuras competiciones..