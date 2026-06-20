El ciclista Mathieu van der Poel fue multado por llevar un atuendo inapropiado mientras estaba en el asiento caliente en la etapa 4 del Tour de Suiza. La multa fue impuesta por la organización del evento por considerar que la vestimenta del ciclista no cumplía con las normas establecidas. La situación ocurrió durante una entrevista en la que van der Poel estaba en ropa interior, lo que generó controversia entre los espectadores y en las redes sociales. A pesar de la multa, el ciclista no ha realizado comentarios al respecto..