Esta oferta es significativamente más barata que las unidades de otros competidores de grandes marcas.

Mientras husmeaba un poco entre las ventas de nuestro centro de ofertas de ciclismo Prime Day, me encontré con una computadora para bicicleta en oferta que he estado probando recientemente, y podría cambiar un poco las reglas del juego gracias a su precio muy competitivo y su sólido rendimiento.

iGPSPORT es una marca china cuyo perfil ganó fuerza este año cuando comenzó a patrocinar al equipo WorldTour Groupama-FDJ United.

He estado probando el modelo BiNavi de la marca, que es uno de sus modelos centrados en la navegación, aunque lo llamaría un todoterreno con muchas de las mismas especificaciones que las mejores computadoras para bicicletas con las que lo estoy comparando.

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La configuración fue fácil, al igual que la aplicación que la acompaña. Tampoco tuve problemas para emparejar mis sensores, etc.

El BiNavi, específicamente la versión con pantalla de 3,5″, está a la venta en el Reino Unido y EE. UU., y lo que puede llamar su atención es su precio muy competitivo. Menos de £170 en el Reino Unido y poco más de $200 en los EE. UU.

En cuanto a las especificaciones, la unidad pesa poco más de 100 gramos, tiene una pantalla táctil a color de 3,5″, una aplicación que la acompaña, integración con Strava, Komoot y TrainingPeaks, control de música por teléfono inteligente, sensor Core y compatibilidad con luz inteligente, clasificación de resistencia al agua IPX7, y la lista continúa, pero el punto es que resiste a una competencia más cara y conocida.

Me han sorprendido e impresionado las pruebas. BiNavi está teniendo un buen desempeño hasta ahora por su precio y podría ser un serio rival para marcas más establecidas.

El único aspecto negativo hasta ahora para mí es que la pantalla no es tan brillante o vívida como la del Garmin Edge 550 o el Hammerhead Karoo.

Si está considerando comprar una computadora nueva y no quiere gastar más, en mi opinión, al menos vale la pena investigar. ¿Cuándo fue la última vez que viste una unidad así a este precio? Dirígete a continuación para ver algunas imágenes de mi propia unidad de prueba.

Ahorra 15% iGPSPORT BiNavi: era £199.99 ahora £ 169,99 en Amazon El iGPSPORT BiNavi cuenta con una pantalla táctil a color de 3,5″, tiene su propia aplicación, tiene una duración de batería de más de 35 horas y 32 GB de almacenamiento. iGPSPORT también fabrica un modelo BiNavi Air con una pantalla más pequeña que esta unidad.