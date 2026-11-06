“Por lo que he visto y lo que creo, es un corredor con un talento enorme”, dice el jefe de exploración Sebastian Langeveld


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Después de ganar Liège-Bastogne-Liège Juniors y luego pasar tres años de su tiempo en las filas U23 en dos equipos de desarrollo, Tomos Pattinson ahora está listo para dar el paso al WorldTour en 2027 con EF Education-EasyPost.

El ciclista británico de 21 años comenzó con el equipo Team Visma-Lease a Bike Development hasta 2024 y 2025, aunque había despertado el interés de EF Education antes de ese momento.

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