“Por lo que he visto y lo que creo, es un corredor con un talento enorme”, dice el jefe de exploración Sebastian Langeveld

Después de ganar Liège-Bastogne-Liège Juniors y luego pasar tres años de su tiempo en las filas U23 en dos equipos de desarrollo, Tomos Pattinson ahora está listo para dar el paso al WorldTour en 2027 con EF Education-EasyPost.

El ciclista británico de 21 años comenzó con el equipo Team Visma-Lease a Bike Development hasta 2024 y 2025, aunque había despertado el interés de EF Education antes de ese momento.

“Tomos es un corredor realmente interesante. Lo veíamos como junior, pero no teníamos un equipo de desarrollo en ese momento. Fichó por otro equipo y destacó en todos los niveles, pero por lo que he visto y lo que creo, es un corredor con un talento enorme”, dijo el jefe de exploración, Sébastin Langeveld.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

“Nos volvimos a poner en contacto en 2025 y tuvo una muy buena reunión. Esta temporada se recuperó de una pequeña lesión, pero cuando le va bien, es una incorporación súper fuerte para el equipo. Creo que podemos desarrollar muchas de sus habilidades en los próximos años, y puede aguantar largos descansos y ser un fuerte todoterreno que puede ayudar al equipo.

“Estamos muy contentos de tenerlo a bordo para el futuro. Aún no hemos visto lo mejor de él, por lo que es un movimiento realmente emocionante para él y el equipo”.

te puede gustar



EF Education-EasyPost continúa la reconstrucción posterior a Carapaz para 2027 con dos graduados más del equipo de desarrollo



EF Education-EasyPost ficha al medallista mundial del equipo de desarrollo Netcompany Ineos y trae a Herzog de Red Bull



Tao Geoghegan Hart ficha por EF Education-EasyPost en un intento por “recuperar la condición que tenía en mis mejores años”

Pattinson se cambió a EF Education-Aevolo al comienzo de esta temporada y rápidamente saltó al equipo WorldTour para algunas carreras durante el año también, compitiendo en el Tour de la Provence, Settimana Internazionale Coppi e Bartali y Tour de Austria con el equipo.

Los resultados mientras corrió con el equipo de desarrollo esta temporada también incluyeron un sexto lugar en el GP Visit South Aegean, un octavo en la general en el Circuit des Ardennes y un sexto en la Coppa Città di San Daniele, su carrera de cierre de temporada.

“He tenido una buena temporada y he aprendido mucho de las experiencias”, dijo Pattinson en un comunicado del equipo. “He corrido mucho con el equipo WorldTour a lo largo del año, así que he ganado mucho con eso y he madurado más. Estoy contento con mis resultados en carreras como las Ardenas y en Grecia a principios de año”.

Sin embargo, la próxima temporada es una en la que el piloto de Dudley espera dar aún más con el objetivo de mejorar “en tantas áreas como sea posible”.

“Por supuesto, estoy emocionado. Esto es un sueño, y es algo que he querido hacer desde el comienzo de mi carrera sub23”, dijo Pattinson.

“Estoy ansioso por comenzar con EF Education-EasyPost la próxima temporada. Desde que era niño, he estado viendo el ciclismo, y ser un ciclista profesional, poder llamarte a ti mismo un ciclista profesional, es realmente genial. También me gustan las bicicletas Cannondale. Corrí con ellas cuando era junior, y este era definitivamente el lugar en el que quería estar cuando se trataba de unirme al WorldTour”.