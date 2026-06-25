¿Quién hubiera imaginado que mi obsesión por el ciclismo en interiores sería útil en una ola de calor?

Si estás en el Reino Unido, has hablado con alguien en el Reino Unido o has visto alguna noticia relacionada con el Reino Unido esta semana, sabrás que todos nos escondemos en el interior, lejos del calor.

Esa gigantesca bola de fuego en el cielo que tanto anhelamos durante los otros 11 meses del año finalmente ha mostrado su cara, y ahora no sabemos cómo hacerle frente. Pero, naturalmente, como verdaderos británicos, hacemos lo que podemos para salir adelante.

En comparación con la población general, hay una subsección de ciclistas que, en mi opinión, están bastante bien equipadas para mantenerse frescos cuando sube el mercurio, y esa es la multitud que practica ciclismo bajo techo; Zwifters, TrainerRoaders, MyWhooshers, FulGazzers (no, tú no, Paul) y similares. Nuestro pasatiempo implica literalmente encontrar formas de mantenernos frescos mientras andamos en bicicleta.

A lo largo de los años, he tenido docenas de productos, trucos y técnicas que han pasado por mi escritorio para ayudar en este objetivo.

He tenido varios ventiladores, sensores de temperatura corporal central, dispositivos de nebulización continua e incluso un kit de ciclismo con pequeños bolsillos en los que puedes poner bolsas de hielo. Y he aprendido técnicas como ponerme una toalla mojada alrededor del cuello y una gorra húmeda en la cabeza.

Pero de todos esos y más, hay uno que estoy usando ahora mientras escribo esto que está haciendo un excelente trabajo para mantenerme fresco, y ese es el ventilador Wahoo Kickr Headwind. ¡Y la suerte quiere que actualmente esté a la venta en la oferta de Amazon Prime Day con un 15% de descuento!

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¿Qué es el viento en contra Kickr?

En pocas palabras, el Kickr Headwind es un ventilador, pero dejarlo así sería venderlo muy por debajo.

Más concretamente, se trata de un ventilador inteligente diseñado específicamente para el ciclismo indoor.

En ese contexto, se puede conectar a su entrenamiento para ajustar automáticamente la velocidad del viento entre cuatro niveles en función de su velocidad de conducción (en un mundo virtual, por supuesto), su frecuencia cardíaca o su producción de potencia.

Pero también se puede controlar manualmente entre cuatro velocidades del viento mediante botones en la parte frontal del ventilador, o puede seleccionar la velocidad como porcentaje del máximo (es decir, 100 opciones diferentes) a través de la aplicación para teléfono inteligente Wahoo.

Y hablando del máximo, puede enviar viento a través de su habitación a hasta 30 mph. Eso es cuatro veces más rápido que el Dyson AM07 de £600.

Proporciona aire en una dirección de desplazamiento bastante estrecha, ya que está diseñado para maximizar la cobertura sobre la forma de un ciclista. Pero esto significa que es realmente bueno para mover aire a través de una habitación desde la distancia o, en mi caso actual, por el pasillo hasta mi oficina.

Ahorre 15% (£35) Viento en contra del Wahoo Kickr: era £ 229,99 ahora £ 194,99 en Amazon Con unas dimensiones de 16 x 12 x 19 pulgadas (patas plegadas) y un peso de aproximadamente 5,5 kg (12 lb), también es bastante compacto en comparación con ventiladores de torre grandes o ventiladores industriales de piso.

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¿Tiene alguna desventaja?

Vale la pena señalar que el Kickr Headwind no es un ventilador silencioso de ninguna manera. Es más silencioso que el ventilador industrial de suelo que también tengo en casa, pero más ruidoso que los ventiladores Shark o Dyson de gama alta.

Tampoco oscilará como muchos de los modelos de las marcas antes mencionadas o los destinados a uso doméstico genérico.

Sus patas traseras plegables le permiten ajustar el ángulo, pero solo desde un ángulo simple de bajo a alto. No hay un ajuste de ángulo finito y, a menudo, busco algunos libros para sostener las patas delanteras o traseras y ajustar el ángulo cuando quiero dirigir el flujo de aire a una altura específica.

Wahoo Kickr contra viento en contra vs Elite Aria

También tengo en casa el ventilador de ciclismo indoor Elite Aria y, al compararlos en las condiciones actuales, queda claro cuál es la mejor unidad.

El Aria hace un trabajo similar al refrescarte en espacios reducidos cuando andas en bicicleta. Y ocupa menos espacio, por lo que cuando ando en bicicleta, puedo colocarlo en el escritorio al lado de mi computadora portátil, lo que significa que generalmente está a menos de un metro de mi cara.

Pero no tiene la misma potencia total ni el mismo campo estrecho de flujo de aire que el Kickr Headwind. Esto puede parecer algo bueno para mover el aire alrededor de la casa de manera más amplia durante una ola de calor, pero descubrí que simplemente significa que mueve menos aire en total y hace circular el aire alrededor de un área más pequeña cuando se usa en un espacio de planta abierta.