'Honestamente, es terrible. El problema es que no es el único”, afirma el corredor francés, reiterando el pensamiento del pelotón tras la protesta en Il Lombardia.

Paul Seixas ha continuado pidiendo una mayor seguridad en el pelotón tras la muerte del ciclista británico Finlay Tarling en la Volta a Portugal en agosto, que murió tras chocar con un vehículo no perteneciente a la carrera que había entrado en el recorrido.

Hablando en el programa de Canal+ 'Clique', Seixas reiteró gran parte de las palabras de Remco Evenepoel en Il Lombardia, quien habló mientras el pelotón realizaba una protesta de cinco minutos antes del último Monumento del año después de que se produjeran varios incidentes más con vehículos en la ruta de la carrera al final del calendario de carreras.

Estos incluyeron Coppa Bernocchi, donde un conductor de una furgoneta de reparto de DHL entró en el circuito, y Tre Valli Varesine, donde una motocicleta de la policía atropelló a dos corredores de Pinarello Q36.5, dos de las Clásicas de Otoño italianas que sirven como preparación para Il Lombardia, donde Seixas hizo historia como el ganador más joven de la historia.

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La joven superestrella francesa se emocionó al enfatizar una vez más la necesidad de mejores estándares de seguridad, después de haber corrido contra Tarling varias veces, incluso en el Campeonato Mundial junior y en Lieja-Bastogne-Lieja junior mientras ambos se desarrollaban hacia carreras profesionales.

“Honestamente, es terrible. El problema es que no es el único”, dijo Seixas.

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“Es más, corrí con él y eso me afecta mucho. Me afectó mucho en ese momento, porque lo terrible es que estaremos pensando: 'Este es un ciclista más que ha muerto en una carrera este año'”.

La protesta en Il Lombardia surgió a través de un grupo de WhatsApp con Tom Pidcock y Ben Healy encabezando la idea, que los equipos y la CPA (el sindicato de ciclistas) mantuvieron en silencio y coincidió con una declaración publicada en masa por los ciclistas en las redes sociales.

Seixas no se anduvo con rodeos al detallar cuán serio es el llamado a una mayor seguridad, admitiendo cuán aterradoras pueden ser las carreras de motos cuando incidentes como el ocurrido en Portugal todavía son posibles.

“Creo que realmente afectó a todos, a todos los corredores. Ahí es cuando te das cuenta de que a veces hay problemas organizativos reales; los organizadores hacen lo mejor que pueden, eso no es lo que estamos diciendo, pero a veces debería haber estándares más estrictos”, dijo.

“Protestamos por esto en Lombardía, al inicio de la carrera, durante cinco minutos. Lo que pasó es extremadamente grave. Las familias están afectadas. Es muy grave que haya sucedido durante una carrera. Una organización profesional, corredores perdiendo la vida; es aterrador”.

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Seixas habló de cómo, si bien él mismo no ha tenido un accidente importante, los riesgos de las carreras pueden entrar en la mente de un ciclista en las partes más peligrosas de una carrera, y si bien señaló que los accidentes y las colisiones son desafortunadamente parte integrante de las carreras de bicicletas profesionales, una muerte como la de Tarling simplemente no debería ocurrir.

“Digamos que a veces te estresas un poco, pero tampoco crees que sea por tu vida. Cuando estás en un pelotón, hay una bajada en falso llano y vas a 80 km/h, a veces todavía tienes un poco de miedo”, dijo el francés.

“Piensas para ti mismo: 'Ahora, podría ser… Serio', pero no debes pensar en eso; esa es la cuestión. Y sabes que todos los demás también lo saben, así que tampoco van a hacer nada imprudente. Luego, a veces hay nerviosismo; eso es lo que puede poner a todos tensos y crear peligro.

“Cuando hay caídas sí, te lesionas, pero en la carretera nunca he tenido una fractura ni un esguince; nunca he tenido nada. Arañazos, eso me ha pasado, varias veces, muchas veces incluso. Pero siempre sales bien de ello. Después, ha habido caídas muy graves en la historia, pero los corredores que encuentran la muerte así en una carrera, eso no debería suceder”.

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