'Honestamente, es terrible. El problema es que no es el único”, afirma el corredor francés, reiterando el pensamiento del pelotón tras la protesta en Il Lombardia.


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Paul Seixas ha continuado pidiendo una mayor seguridad en el pelotón tras la muerte del ciclista británico Finlay Tarling en la Volta a Portugal en agosto, que murió tras chocar con un vehículo no perteneciente a la carrera que había entrado en el recorrido.

Hablando en el programa de Canal+ 'Clique', Seixas reiteró gran parte de las palabras de Remco Evenepoel en Il Lombardia, quien habló mientras el pelotón realizaba una protesta de cinco minutos antes del último Monumento del año después de que se produjeran varios incidentes más con vehículos en la ruta de la carrera al final del calendario de carreras.

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