El ciclista de Decathlon CMA CGM sigue sopesando opciones, pero reconoce la necesidad de un compromiso temprano la próxima temporada


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Paul Seixas dijo que aún tiene que decidir dónde correrá después de 2027, pero reconoció que es un proceso que no se puede decidir, como él dice, “en el último minuto”.

Después de convertirse en profesional en 2025 con Decathlon CMA CGM, la progresión tremendamente rápida de Seixas en los rankings lo ha convertido en uno de los mejores corredores de este deporte. Entre los muchos aspectos destacados se encuentra terminar cuarto en su debut en el Tour de Francia este verano y recientemente conquistar Il Lombardia con solo 20 años, el ganador del Monumento más joven desde 1944.

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Sin embargo, aún es incierto si eso será suficiente para mantener a Seixas con ellos en 2028, y probablemente lo será durante al menos unos meses más.