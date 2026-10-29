El ciclista de Decathlon CMA CGM sigue sopesando opciones, pero reconoce la necesidad de un compromiso temprano la próxima temporada

Paul Seixas dijo que aún tiene que decidir dónde correrá después de 2027, pero reconoció que es un proceso que no se puede decidir, como él dice, “en el último minuto”.

Después de convertirse en profesional en 2025 con Decathlon CMA CGM, la progresión tremendamente rápida de Seixas en los rankings lo ha convertido en uno de los mejores corredores de este deporte. Entre los muchos aspectos destacados se encuentra terminar cuarto en su debut en el Tour de Francia este verano y recientemente conquistar Il Lombardia con solo 20 años, el ganador del Monumento más joven desde 1944.

El rápido ascenso del francés como una de las posibles alternativas clave al actual dominio de Tadej Pogačar en el ciclismo profesional masculino ha significado que varios equipos estén presionando para conseguir su firma cuando su contrato actual finalice en 2027. Pero Decathlon CMA CGM tampoco está interesado en que un ciclista con tanto talento se vaya.

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hablando en RMC El lunes, Seixas describió el prolongado debate sobre su contrato como algo que le gustaría ver resuelto más temprano que tarde, dada la perpetua distracción que representa.

“Va a ser cada vez más opresivo”, dijo en el programa de radio 'SuperMoscato Show'. “Tampoco puedo decidirme en el último momento.

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“Pero tal vez comience la temporada (2027) sin hacer ningún anuncio; no lo sé todavía. Creo que llegará un punto en el que querré liberarme de esto”.

No se ha tomado ninguna decisión, confirmó a RMC, pero el proceso ya le resultaba tedioso.

“Hasta ahora y desde el comienzo de mi carrera, he pasado mi tiempo buscando contratos. Cada vez que tenía una buena actuación, la gente me decía: 'Necesitas firmar un nuevo contrato'.

“Pero cuando firmé mi contrato actual hace dos años, me prometí a mí mismo que no me apresuraría a firmar el siguiente. Porque, sinceramente, estoy harto de ello”.

Mientras se reía mientras describía su disgusto por el proceso de resolver la cuestión del contrato, Seixas dijo que actualmente estaba de vacaciones y que no había pensado mucho en ello.

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“Creo que habrá un momento en el que tendré la sensación correcta y sabré que es la decisión correcta”.

Lo que es seguro, en cualquier caso, es que no faltan pretendientes, y Decathlon CMA CGM está haciendo todo lo posible para intentar mantener al joven corredor estrella de las carreras masculinas en su lista.

Visma-Lease a Bike y UAE Team Emirates-XRG han sido nombrados destinos potenciales fuera de Francia. En cuanto a Decathlon, sus esfuerzos para garantizar que Seixas permanezca con él van desde registrarse como empresa en Suiza hasta contratar a una serie de corredores de apoyo de primer nivel para 2027, incluidos el australiano Ben O'Connor y el todoterreno francés Pavel Sivakov.

“Creo que es bueno no haber tomado una decisión hasta ahora”, dijo Seixas. “Cuando ves cómo ha evolucionado Decathlon CMA CGM, hace un año no era el mismo equipo. Tenemos una idea mucho más clara de hacia dónde se dirige”.

Sin embargo, aún es incierto si eso será suficiente para mantener a Seixas con ellos en 2028, y probablemente lo será durante al menos unos meses más.

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