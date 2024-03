El esloveno finaliza a escasos diez metros del ganador de etapa Nick Schultz

Tan cerca pero tan lejos. La mueca y el movimiento de cabeza cuando Tadej Pogačar cruzó la línea de meta apenas diez metros detrás del ganador de la etapa 1 de la Volta a Catalunya, Nick Schultz, lo dijo todo acerca de su frustración por un error dolorosamente cercano.

El piloto del UAE Team Emirates dijo más tarde que había dudado demasiado cuando Schultz se salió del pelotón en la larga y pesada subida hasta la meta en San Feliu de Guixols. El esloveno acortó distancias al mínimo, pero se quedó sin pista justo cuando parecía que iba a atrapar a su presa.

Después de un completo calentamiento en el autobús del equipo, así como de una larga conversación con sus compañeros Marc Soler, João Almeida y la dirección del equipo, Pogačar subió al autobús para darse una ducha de bienvenida.

Pero aunque más tarde admitió que “la había jodido un poco”, Pogačar también reconoció que la victoria de Schultz había sido muy merecida. Y, por supuesto, Vallter 2000, la primera de las dos llegadas a la cima de los Pirineos, ya se perfila en el horizonte esloveno.

“Fue un día realmente bonito, lo disfruté mucho en estas carreteras, este clima, un buen pelotón y el equipo trabajó muy duro, todos hicieron un gran trabajo y luego puedo decir que lo jodí un poco en la final. ”, dijo Pogačar después.

“Debería haber cerrado la brecha de Nick Schultz inmediatamente sin pensar que alguien más la cerraría. Pero desafortunadamente para mí, estuve pensando demasiado”.

El director deportivo Joxean Fernandez Matxin se mostró filosófico sobre el casi fallo de Pogačar.

“Así resultó la carrera, y eso es todo, él (Schultz) podría conseguir esa brecha y mantenerse adelante”, dijo a My Bike. “Marc hizo un gran trabajo en la bajada y João estuvo arriba también. Pero en la última parte un grupo de 10 o 12 corredores los rodeó y luego Schultz se escapó”.

Aunque Pogačar y sus compañeros hicieron una aceleración pronunciada sobre la cima del Grau y luego se mantuvieron al frente en el descenso, Matxin explicó que “no se trataba tanto de un ataque como de estar en la posición correcta y mantenerse lo más seguro posible. “

Soler, oriundo de Cataluña y Almeida, que terminó segundo en la general de la Volta en 2022, eran las opciones lógicas para hacerlo.

Como declaraciones de intenciones y muestra de fuerza, coincidió Matxin, la carga tardía de Pogacar por la línea auguraba más que bien.

“Fue un buen final para él, pero cuando son unos últimos 700 metros difíciles, y aunque tomas el control a dos kilómetros del final y no hubo ningún ataque como tal, pero 10 corredores se pusieron un poco por delante”, dijo. dicho. “Entonces empezaron a mirarse, Schultz consiguió la ventaja y fue difícil perseguirlo con tantas curvas. Pero al final del día, Schultz merecía ganar. Todo el crédito para él”.

Pogačar también elogió al ganador del día.

“Nick se merecía esta victoria porque su forma de avanzar en el último kilómetro fue bastante impresionante, Israel hizo un gran trabajo en equipo”, dijo Pogačar.

“Hice un sprint súper bueno, me sentí súper bien, quería ganar para el equipo en la final, pero al final me quedé un poco bajo”.

Aunque Pogačar ha conseguido algunas bonificaciones de tiempo útil y el equipo estará muy por delante en el convoy gracias a ese segundo puesto, Matxin restó importancia a su importancia a largo plazo, señalando que con dos grandes etapas pirenaicas y un final en alto el sábado, La carrera probablemente no se decidiría por segundos.

La primera de esas etapas de los Pirineos también se acerca muy rápidamente, y Pogačar se siente lo suficientemente optimista como para bromear sobre la coincidencia de nombres entre el final en alto del martes en Vallter 2000 y cierto campeón nacional húngaro, y también advierte que si no lo hacía, Si no consigues el primer puesto el lunes en Cataluña, el martes podría ser una historia diferente.

“Hablé con Attila Valter y me dijo que mañana iba a ganar porque lleva su nombre, así que me quedaré a su rueda otra vez, o tal vez no, ya veremos”, dijo Pogačar.

“Podemos esperar con ansias la etapa de mañana. Tenemos un buen grupo aquí, hemos disfrutado hoy aunque no hayamos ganado. Pero lo intentaré mañana y también en los próximos días”.