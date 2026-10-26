El cuarteto de ciclistas de FDJ United-SUEZ forma parte del lanzamiento de un proyecto de desarrollo multidisciplinario

El proyecto ciclista Specialized TMRW ya es oficial, ya que FDJ United-SUEZ y Specialized confirmaron el viernes la lista y los planes para un nuevo enfoque multidisciplinario para una progresión a largo plazo para desarrollar talentos en la carretera.

Cuatro ciclistas principales formarán el equipo para la temporada de ciclocross 2026-2027, liderado por la tres veces campeona mundial de ciclocross Fem van Empel, quien ya brindó un adelanto de los kits del equipo rojo con su cuarto puesto el fin de semana pasado en Berencross en Meulebeke, Bélgica.

A ella se unirán en las carreras todoterreno Anja Grossmann, Amandine Muller y Célia Gery, el trío de ciclistas sub-23 que compiten en la carretera con FDJ United-SUEZ. El año pasado, Gery obtuvo la medalla de bronce femenina sub23 en el Campeonato Mundial de ciclocross en Hulst, mientras que Muller fue quinto, ambos compitiendo para Francia. Grossman, un talento suizo de 18 años, quedó cuarto en la carrera juvenil femenina en CX Worlds la temporada pasada.

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La marca TMRW fue creada por Tomorrow Group, propietario de FDJ United-SUEZ, para ampliar las carreras a nuevas disciplinas. El ciclocross se consideró el primer paso para “fortalecer su presencia internacional y fomentar talentos jóvenes destacados”, ya que la disciplina se consideraba una forma para que los ciclistas desarrollaran habilidades técnicas y adquirieran experiencia en carreras durante todo el año.

Stephen Delcourt, director general del equipo Women's WorldTour, ocupará el mismo cargo para el equipo francés de ciclocross, y Nicolas Maire desempeñará dos funciones además de director deportivo.

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“Lo que estamos construyendo hoy tiene sus raíces en el proyecto desarrollado con FDJ UNITED y SUEZ. Su compromiso nos permite mirar más allá y prepararnos para las próximas etapas de nuestro desarrollo. Junto con Specialized, compartimos la convicción de que brindar a los atletas jóvenes la oportunidad de crecer en todas las disciplinas puede ayudarlos a convertirse en ciclistas de ruta más completos”, dijo Del Court en un comunicado del equipo.

“Specialized TMRW hace realidad esa ambición: abrir nuevos caminos para la próxima generación, explorar nuevas oportunidades deportivas y continuar expandiéndose internacionalmente.

“El ciclocross ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de algunos de los mejores atletas del ciclismo. Proporciona un entorno exigente en el que desarrollar habilidades técnicas, confianza e instinto de carrera. Queremos brindarles a nuestros ciclistas que comparten esa pasión las mejores condiciones posibles para desarrollarse y rendir, en total alineación con sus objetivos en la carretera”.

La creación de Specialized TMRW se alinea con el plan estratégico 2030 del equipo de ruta, que según la gerencia busca “la excelencia en ambas disciplinas”.

Van Empel se unió a FDJ United-SUEZ a mediados de septiembre, después de casi un año de descanso de las carreras y de obtener la liberación de su contrato de varios años con Visma-Lease a Bike. Ganó una medalla de bronce en la carrera de ruta juvenil femenina en el Campeonato Europeo de Ruta en 2023, luego impresionó al año siguiente en el escenario WorldTour con un puesto 11 en la general en el Giro de Italia y una victoria de etapa y un título de clasificación por puntos en el Tour de l'Avenir Femmes.

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Gery, la actual campeona nacional francesa de ruta femenina de élite, ganó De Brabantse Pijl y una etapa en el Giro de Italia la temporada pasada. Grossmann, doble campeón juvenil de ruta y contrarreloj de Suiza durante dos años consecutivos, impresionó en el Campeonato Mundial de Ruta con un cuarto lugar en la contrarreloj contrarreloj y una medalla de bronce en la carrera de ruta.

Muller, que acaba de cumplir 20 años a mediados de octubre, corrió para el equipo de desarrollo AG Insurance Soudal las dos últimas temporadas, ganando dos veces el título francés de contrarreloj sub-23 y la contrarreloj de élite femenina en los Juegos del Mediterráneo.

El nuevo contrato del piloto holandés para CX y carretera finaliza en 2027, mientras que Gery y Grossman firman hasta 2028 y Muller hasta 2029.

“Specialized TMRW se basa en el proyecto a largo plazo desarrollado con FDJ UNITED SUEZ, cuyo compromiso sigue siendo fundamental para el desarrollo del equipo”, dijo la dirección del nuevo equipo en un comunicado.

Además del apoyo de Specialized para la campaña de ciclocross, el proyecto también contó con el apoyo 100% de Shimano y Gobik.