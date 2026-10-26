El cuarteto de ciclistas de FDJ United-SUEZ forma parte del lanzamiento de un proyecto de desarrollo multidisciplinario


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El proyecto ciclista Specialized TMRW ya es oficial, ya que FDJ United-SUEZ y Specialized confirmaron el viernes la lista y los planes para un nuevo enfoque multidisciplinario para una progresión a largo plazo para desarrollar talentos en la carretera.

Cuatro ciclistas principales formarán el equipo para la temporada de ciclocross 2026-2027, liderado por la tres veces campeona mundial de ciclocross Fem van Empel, quien ya brindó un adelanto de los kits del equipo rojo con su cuarto puesto el fin de semana pasado en Berencross en Meulebeke, Bélgica.

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