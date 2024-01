Tres fotografías muestran nuevas palancas de cambio, un nuevo desviador trasero y nuevos frenos, todos los cuales parecen más livianos y elegantes.

El grupo de carretera de primer nivel de SRAM, Red eTap AXS, se actualizó por última vez en 2019. A pesar de que se acerca rápidamente su quinto cumpleaños, todavía se encuentra entre los mejores grupos de bicicletas de carretera disponibles, pero parece que SRAM tiene su reemplazo preparado.

Después de que surgieron las patentes el año pasado, ha habido muchos rumores que sugieren que una nueva versión está en camino en 2024. Los rumores parecen ser ciertos después de que un usuario filtrara fotos en X (anteriormente Twitter) el viernes. @MoBaohua.

Las tres fotografías muestran el conjunto trasero, incluido el desviador trasero con casete y cadena; una palanca de cambio/freno delantera montada en un manillar de carretera, y un rotor y pinza de freno de disco. Todas las imágenes presentan al menos una instancia de la marca SRAM Red, y ninguno de los productos mostrados parece coincidir con ningún producto dentro de la jerarquía actual de grupos de SRAM.

Nos comunicamos con SRAM, pero la marca decidió no comentar sobre el asunto, por lo que en este momento, SRAM no ha confirmado la autenticidad de los productos en las fotos y su origen sigue sin estar claro.

Parecen ser de una sesión de fotos de estudio. A pesar de ser de baja resolución, la iluminación y la calidad son de nivel de estudio. Curiosamente, el casete trasero y el desviador están montados en una ‘bicicleta invisible’ utilizando un truco de estudio comúnmente adoptado por las marcas de grupos para mostrar su producto sin que la vaina reste valor al producto expuesto.

Las imágenes también parecen coincidir con las patentes que se filtraron a finales del año pasado, así como con las fotos del grupo prototipo que Movistar utilizó en su campo de entrenamiento de diciembre de 2022.

No hubo descripciones ni hojas de venta en la filtración, por lo que estas tres imágenes son todo lo que tenemos hasta ahora, pero hay un puñado de cosas que podemos discernir y descifrar sobre el nuevo grupo y la dirección que está tomando SRAM. grupo de carretera de niveles.

Siguen siendo 12 velocidades y el piñón de 10T permanece

Una de las cosas más importantes que se revela es que SRAM se queda con 12 velocidades, en lugar de subir a 13. Tiene sentido y mantiene el impresionante nivel de compatibilidad entre los grupos de carretera y grava de SRAM. Esto significa que los usuarios del nuevo SRAM Red, suponiendo que estas fotos sean legítimas, seguirán pudiendo especificar un desviador Red con, digamos, un casete Force y presumiblemente palancas de cambio Rival.

También cabe destacar aquí la rueda dentada pequeña de 10 dientes, ya que este casete parece ser una opción de 10-36T, como existe en la gama actual. SRAM recibió muchas críticas al cambiar de 11 a 12 velocidades, y las críticas se dirigieron principalmente a la eficiencia de la rueda dentada más pequeña de 10 dientes. A pesar de que los anillos más grandes son ampliamente aceptados como más eficientes, esta foto nos muestra que SRAM se mantiene firme y conserva la rueda dentada de 10 dientes.

También sugiere que SRAM conservará el estándar XDR freehub.

Finalmente, sugiere que SRAM se ha mantenido consciente del peso, con lo que parecen ser agujeros fresados ​​en el cuerpo del paralelogramo.

Nuevos capós, palancas de freno y levas de cambio.

La segunda foto muestra una forma de palanca de cambios totalmente nueva, con lo que parece ser un capó más pequeño, una palanca menos voluminosa y una paleta de cambio más elegante, en un diseño que coincide con los filtrados en 2022 en el campo de entrenamiento de Movistar.

Cuando SRAM lanzó Rival en 2021, la marca habló mucho sobre la nueva forma de la palanca y cómo era más pequeña y refinada. Incluso se vio a un puñado de profesionales patrocinados por SRAM usándolo, aunque con una palanca de fibra de carbono que no se podía comprar. Esa palanca luego se trasladó al lanzamiento de Force el año pasado, e incluso se vio a más profesionales patrocinados por SRAM usándola a favor de la palanca roja, más voluminosa. La impresión que dio SRAM fue que sabía que la palanca roja era demasiado voluminosa, pero que había dado en el clavo. Si no fuera por la persistente duda sobre la filtración del equipo Movistar y luego las patentes, habríamos asumido que la palanca Rival/Force se mantendría hasta aquí.

Sin embargo, evidentemente no es así, y algunos han comparado el nuevo diseño como similar al GRX de Shimano, con frenos de pivote alto, palanca torcida y una rampa empinada hacia arriba del capó.

El botón único sugiere que SRAM sigue con la lógica de cambio DoubleTap, y el botón en sí parece menos profundo, lo que debería ayudar a solucionar el problema encontrado por aquellos con manos pequeñas. Ajustar el alcance de la palanca hacia adentro para que las manos pequeñas pudieran alcanzar la palanca más cómodamente a menudo significaba que la paleta grande golpeaba la barra o golpeaba uno de los dedos que aún estaban alrededor de la barra al intentar frenar.

La tercera foto muestra una foto muy recortada de la palanca de freno y el rotor de freno montados en la horquilla de una Specialized Tarmac. El rotor parece haber tenido una revisión total. Todavía utiliza el diseño CenterLine XR con el rotor montado en el centro negro separado, pero ambas partes tienen recortes más grandes en lo que presumiblemente son medidas de ahorro de peso.

La pinza también parece tener dos orificios cortados a cada lado del perno de retención de la pastilla, aunque eso podría ser un truco de la luz en estas fotos.

¿Cuándo se lanzará el nuevo SRAM Red?

En resumen, ¡no lo sabemos!

Suponiendo que estas fotos sean legítimas, dado que muestran un grupo casi terminado, parece probable que se espere un lanzamiento este año.

Recientemente estuvimos en el Tour Down Under, la primera carrera WorldTour de la temporada, y como se muestra en nuestra galería de tecnología de la carrera, ninguno de los equipos patrocinados por SRAM lo estaba usando allí, lo que sugiere que no llegará de inmediato. Las próximas grandes carreras a las que habrá que prestar atención serán las Clásicas de Primavera, pero estaremos en tierra en varias carreras de principios de temporada, así que estaremos atentos.