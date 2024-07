He comenzado una especie de búsqueda para encontrar las mejores zapatillas de ciclismo para pies anchos del mercado. Desde que pasé una tarde reveladora con un ajustador de bicicletas y descubrí que tengo pies anchos, me deshice de todas mis zapatillas de ciclismo viejas y las cambié por otras más adecuadas para un hombre con pies de pala.

Un problema que he notado es que los zapatos anchos tienden a ser caros. Dado que las personas con pies anchos también andan en bicicleta y es posible que no quieran gastarse 300 libras en algo como un par de zapatos Lake o Bont, creo que he encontrado una opción realmente viable. droga de entrada en el Fizik Vento Omna Wide.

He probado la mayoría de las zapatillas de la marca y, además de ser la más barata, la Vento Omna también es la más ancha. ¿Cómo se comporta como zapatilla por sí sola? La he estado usando contra algunos competidores mucho más premium en los últimos meses y estoy bastante gratamente sorprendido.

Jinetes con pies de pala, ¡alégrense! ¡Ahora no TIENEN que desembolsar grandes cantidades de dinero para viajar con comodidad!

Diseño y estética

La Fizik Vento Omna Wide es una zapatilla clásica de carretera económica. No es de gama básica, pero aun así tiene una suela de nailon en lugar de una de carbono. De todos modos, todavía no estoy del todo convencido de que una suela de carbono realmente mejore la transferencia de potencia, pero definitivamente es menos rígida en este sentido.

El cierre se realiza mediante un único dial BOA, con el cordón pasando por la lengüeta de forma similar a como lo harían los cordones. No hay nada extraño aquí, no hay lengüetas adicionales de material ni cordones que pretendan adaptarse mejor al pie. Si se gira el dial hacia arriba, simplemente se juntan los dos lados de la parte superior.

La suela de nailon tiene una gran abertura en la parte delantera, pero, como explicaré más adelante, el simple hecho de tener un calzado que se ajuste mejor a ti hace que te sientas mejor que cualquier abertura. Un problema con la suela que suele darse con los zapatos Fizik es que los orificios de montaje de las calas no tienen movimiento hacia adelante o hacia atrás. Para conseguir mi posición preferida de las calas, que no es demasiado extrema, tuve que empujarlas hasta el fondo en las ranuras de las calas.

“Más ancho por todos lados” parece haber sido el lema del diseño en lo que respecta a la forma. No solo el antepié es significativamente más ancho que un par estándar de Fiziks (y comparable a un par estándar de Lake CX333, un par Wide de Lake CX332 y un par ancho de Bont Vaypors), sino que la copa del talón también es ancha. Además de ser ancha, también está bastante acolchada, lo que hace que la parte trasera de la zapatilla parezca un poco voluminosa. Para contrarrestar el talón más ancho, hay una serie de puntos de goma en el interior de la copa del talón para tratar de aliviar cualquier elevación del talón.

Además de ser más anchas, las zapatillas también tienen un mayor volumen, lo que es música para los oídos de mis arcos increíblemente altos. Las plantillas incluidas son más o menos como las de cualquier zapatilla de ciclismo en el sentido de que son inútiles si necesitas algún tipo de soporte para el arco, pero hay mucho espacio en la zapatilla para un buen juego de plantillas de repuesto. He estado usando plantillas de carbono Cobra9 que están hechas para zapatillas Bont con gran éxito y se pueden recortar para adaptarse a la mayoría de las zapatillas con facilidad.

Una parte superior de PU ligeramente perforada completa el diseño. No se utilizan materiales extremadamente ligeros, pero eso es de esperar en una zapatilla con un precio de venta recomendado de 170 libras.

Actuación

No creo que las clasifiques como zapatillas de competición, pero como zapatillas de carretera sólidas para ciclismo recreativo cumplen todos los requisitos. Lo más importante es que son lo suficientemente anchas como para adaptarse a pies realmente anchos: 96 mm en el punto más ancho de la suela en una EU43 como referencia. No conozco una zapatilla tan ancha a este precio en el mercado, así que por eso hay que hablar de ellas por separado de sus aspectos positivos y negativos en cuanto a rendimiento: si necesitas unas zapatillas anchas y no puedes gastar el doble de dinero en un par, eso debería ser música para tus oídos.

Sin embargo, en el pie funcionan bastante bien. Son ciertamente cómodos, sin ningún punto caliente en mis pruebas. Tener un pie que está significativamente menos confinado da la sensación de tener ventilaciones adicionales de alguna manera, y aunque la ventilación frontal es genial, nunca he sido un evangelista de las suelas muy ventiladas, probablemente porque aquí en el Reino Unido hace tanta humedad que normalmente significa un pie empapado en lugar de uno fresco.

La falta de ajuste de cala integrado en la suela es un inconveniente, y si bien no es poco común en este rango de precios, se está volviendo menos común a medida que los clientes se familiarizan más con las mejores prácticas de ajuste de la bicicleta.

Una cosa que noté sobre la suela es que puede sentirse bastante flexible en las curvas. Debido a que es ancha y la parte superior es espaciosa, en esencia, cuando apoyas el pie hacia adentro o hacia afuera, puedes sentir la flexión de la suela. Hay poca flexión hacia adelante y hacia atrás, pero la lateral es el único punto en el que encontré que la suela de nailon era un inconveniente.

La espaciosa copa del talón permitía cierta cantidad de movimiento, pero dado el tipo de conducción para el que está diseñada la zapatilla, es perdonable y olvidable también. Solo lo noté cuando pensé en ello. La mayor parte del problema se alivió de manera decente con el cierre. Un solo dial BOA significa que realmente no puedes ajustar el ajuste, pero como la mayoría de las configuraciones de un solo dial, el cierre se apoya naturalmente en la parte media del pie en lugar de en la parte delantera, que es mi preferencia de todos modos; me gusta que la zona delantera de la articulación del primer dedo del pie esté lo más libre posible.

Una cosa que los ciclistas del Reino Unido deben tener en cuenta es que la talonera, al estar tan acolchada, puede empaparse y tardar un poco más en secarse que algunas zapatillas más ligeras y de mayor calidad, pero en comparación con mis zapatillas Lake de cuero, que tardan una semana en secarse por completo después de un diluvio, son absolutamente fantásticas. También son bastante similares a mis Bont Vaypors, por lo que es más una elección de diseño que una característica de las zapatillas más económicas.

Valor

El hecho de que sean tan baratas como las zapatillas de ancho adecuado las convierte en una buena opción por sí mismas, pero solo en virtud de tener un público cautivo. Como zapatillas por derecho propio, creo que funcionan tan bien como sugiere el precio, por lo que no son una ganga absoluta, pero tampoco una estafa. Creo que si estuviera analizando el ancho estándar, me inclinaría a darles una puntuación más baja, pero para aquellos que necesitan calzado ancho, podrían ser una opción revolucionaria si han tenido problemas con el calzado de ancho normal, como me pasó a mí durante años.

Veredicto

Si tienes los pies anchos pero no has podido permitirte algunas de las innumerables opciones de gama alta que hay en el mercado, la Vento Omna Wide ofrece un producto realmente atractivo. Es la más ancha de la gama de bicicletas anchas de Fizik, además de ser la más barata, y aunque no es perfecta, es más que adecuada para andar en bicicleta de forma recreativa.

Una vez que comiences a mover realmente la bicicleta o a competir, probablemente querrás una suela más rígida y una copa del talón con mayor apoyo, pero hasta ese punto, están bien y se han convertido en un calzado que uso en rotación con pares mucho más caros, por lo que obtienen un sello de aprobación.